Les touristes se rassemblent sur la Grande Muraille de Chine sans masque facial ni distanciation sociale alors que Pékin déclare la victoire de Covid

Des images INCROYABLES montrent des milliers de touristes entassés comme des sardines de la Grande Muraille de Chine alors que Pékin continue de se vanter d’avoir «éradiqué» Covid.

Les voyageurs ont afflué vers la destination avec seulement quelques masques ou pratiquant la distanciation sociale pendant les vacances de la fête du Travail en Chine.

De nombreuses personnes ne portaient pas de masques lors de leur visite de la Grande Muraille de Chine[/caption]

Des milliers de personnes étaient rassemblées côte à côte sur la Grande Muraille de Chine[/caption]

La Chine prétend avoir essentiellement éradiqué Covid car ses seuls décès ont été enregistrés depuis avril dernier[/caption]

Les photographies montrent des milliers de personnes se frottant épaule contre épaule alors qu’elles marchent dans la merveille serpentine sans apparemment se soucier de la pandémie.

La Grande Muraille de Chine est l’une des sept merveilles du monde – et en reçoit normalement près de 10 millions chaque année – avec jusqu’à 80000 chaque jour en haute saison.

Cela survient alors que le monde a atteint de nouveaux sommets Covid avec plus de 900000 nouveaux cas par jour la semaine dernière alors que le virus continue de monter 14 mois après sa première détection en Chine.

La Chine n’a signalé que 11 nouveaux cas sur le continent dimanche et affirme que tous les nouveaux cas ont été importés d’outre-mer.

Pékin affirme de manière stupéfiante qu’il n’y a eu que quatre décès enregistrés par le virus depuis avril dernier.

La fête du Travail voit la Chine profiter de cinq jours de vacances avec une frénésie de tourisme alors que des millions de personnes partent en vacances et vont voir leurs proches.

On a estimé qu’environ 200 millions de voyages seraient effectués par les résidents chinois pendant le long week-end.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne reste soumise à de lourdes restrictions pendant le jour férié de mai – les grands événements étant encore pour la plupart interdits, les rassemblements en salle restreints et les réunions en plein air soumises à la règle de six.

Et les craintes continuent de se profiler, une nouvelle variante pourrait faire dérailler tout le bon travail du déploiement et du déverrouillage du vaccin, même si les cas chutent à seulement 1600.

La Chine a été confrontée à des questions sur sa véracité tout au long de la pandémie, alors que des questions subsistent après que le virus soit apparu dans la ville de Wuhan en décembre 2019.

Il affirme que certains des verrouillages les plus stricts au monde, le respect des règles et des programmes de tests étendus lui ont permis de vaincre la pandémie.

Avec un total de cas de seulement 90 697 et un total de décès de 4 636, la Chine ne compte qu’une fraction des cas et des décès par rapport aux autres pays – bien qu’elle ait la plus grande population du monde avec 1,4 milliard de dollars.

Les voyageurs de vacances de la fête du Travail escaladent la Grande Muraille de Chine[/caption]

Les familles ont afflué pour voir la merveille alors que la Chine se remet de Covid[/caption]

Les gens étaient emballés ensemble car beaucoup ont choisi d’abandonner leurs masques faciaux[/caption]

Les billets pour les vols intérieurs et les parcs à thème pendant les vacances de la fête du Travail se sont rapidement vendus, et les chiffres ont en fait dépassé les chiffres d’avant Covid à partir de 2019.

C’est le premier jour férié le plus souvent sans restriction dans le pays depuis que les plans du Nouvel An lunaire en février ont dû être annulés en raison d’une épidémie nationale.

La Chine affirme que les vaccinations de masse dans les villes ont contribué à renforcer la confiance dans les voyages – Pékin rapportant que 270 millions de personnes ont reçu le coup.

Cependant, certains voyages coûteraient jusqu’à trois fois ce qu’ils ont fait l’année dernière lorsque les entreprises chinoises encaissent.

Le mois dernier, Shang Kejia, vice-directeur du département des transports de l’administration de l’aviation civile de Chine, a déclaré: «Grâce aux mesures efficaces d’endiguement de l’épidémie adoptées par la Chine, les vacances de cinq jours devraient libérer la demande refoulée de transport aérien.

«Le volume et les prix des billets d’avion ont connu une croissance rapide et devraient dépasser le niveau de 2019, stimulés par la forte croissance du nombre de voyageurs à moyenne et longue distance pendant les vacances prolongées.»









