Les touristes russes devraient-ils être tenus pour responsables de la guerre de Poutine ?

Les Russes viennent-ils en Europe pour bronzer sur les côtes méditerranéennes alors que le Kremlin mène une guerre brutale en Ukraine – ou fuient-ils un régime autocratique et sont-ils exposés aux valeurs démocratiques européennes ?

Cela fait partie du débat que l’Union européenne vient d’avoir, alors que les dirigeants se sont réunis à Prague pour discuter de la possibilité d’une interdiction à l’échelle de l’UE des visas touristiques russes. Le débat a divisé le bloc. Des pays d’Europe occidentale comme l’Allemagne et la France se sont opposés à toute interdiction qui pourrait punir les Russes ordinaires et jouer un rôle dans la propagande anti-occidentale du président russe Vladimir Poutine. Pendant ce temps, les anciens États soviétiques et ceux du voisinage de la Russie – des pays comme l’Estonie et la Finlande – ont fait pression pour une interdiction puisque la plupart des Russes transitent par leurs territoires, et ils considèrent que priver les Russes de ce privilège exerce une pression supplémentaire sur le régime de Poutine.

Mercredi, l’UE est parvenue à un compromis : les ministres des Affaires étrangères ont convenu de suspendre un accord de 2007 qui facilitait les visas russes dans la zone Schengen, c’est-à-dire les États membres de l’UE sans contrôle aux frontières intérieures. Cela rendra probablement plus difficile et plus coûteux pour les Russes l’obtention de visas touristiques, mais ce n’est pas une interdiction générale. Dans le même temps, les États européens limitrophes de la Russie peuvent prendre leurs propres mesures pour restreindre les visas, comme certains l’ont déjà fait.

Josep Borrell, chef des affaires étrangères de l’UE, a dit le « business as usual » ne peut pas continuer, les Russes venant dans l’UE pour des voyages de loisirs ou de shopping. Mais le bloc ne « voulait pas se couper de ces Russes qui sont contre la guerre en Ukraine ».

L’UE a trouvé un consensus sur cette question, qui, en fait, était plus symbolique que substantielle; personne ne pense vraiment que les touristes russes vont faire basculer la décision de Poutine de perpétrer la guerre en Ukraine. Mais c’était un rappel que la solidarité occidentale, six mois après le début de la guerre, demande encore du travail.

“La seule chose sur laquelle tout le monde s’accorde en Europe, c’est que nous ne pouvons pas changer la géographie”, a déclaré Minna Ålander, chercheuse à l’Institut finlandais des affaires internationales dès le 1er septembre. “La Russie restera notre voisin, et nous devrons traiter avec la Russie, d’une manière ou d’une autre, après la fin de cette guerre à un moment donné. Mais ensuite, il y a ce désaccord fondamental sur la façon de traiter avec la Russie.

De nombreux pays européens, y compris l’Allemagne, voient toujours la nécessité de maintenir des liens avec la Russie et sont très clairs sur le fait que la punition devrait se concentrer sur Poutine et ses copains plutôt que sur le reste de la population russe. D’autres, en particulier les anciens États soviétiques ou ceux situés le long des frontières de la Russie, ressentent plus pleinement l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme une menace existentielle pour la sécurité et veulent arrêter et dissuader Moscou aussi complètement et délibérément que possible.

Ce débat sur l’interdiction des visas reposait sur cette scission de longue date. Mais, comme l’ont dit de nombreux experts, le débat sur les touristes russes est un parallèle à des questions plus larges sur la poursuite de l’aide économique et militaire à l’Ukraine. Et pour cela, de plus grands tests sont à venir : à savoir, la crise énergétique déjà aux portes de l’Europe.

Les arguments pour et contre l’interdiction des visas pour les touristes russes

Le 15 juillet, la Russie a levé les restrictions frontalières contre les coronavirus, juste à temps pour la saison estivale des voyages. En raison des sanctions occidentales, les avions russes ne peuvent pas survoler ou aller et venir de l’Union européenne. Ainsi, une fois ces restrictions de Covid levées, de nombreux Russes ont commencé à traverser la frontière vers des endroits comme la Finlande, à s’y rendre et, comme certains rapports l’ont suggéré, comme moyen de transit vers d’autres pays européens, par exemple en prenant un vol d’Helsinki à Rome ou Madrid. Bien que les passages frontaliers seraient encore inférieurs aux niveaux d’avant Covid en juillet, DW a rapporté que, selon les médias finlandais, les Russes ont demandé près de 60 000 visas depuis le début de la guerre.

Il est difficile de dire exactement comment les Russes utilisent ces visas. Certains ont fait valoir que certains Russes pourraient ne pas traîner sur la plage. Au lieu de cela, il peut s’agir d’artistes, d’étudiants, d’universitaires ou d’autres personnes qui utilisent ces visas comme une voie hors de Russie pour faire le travail ou les études qu’ils ne peuvent plus y faire. “Ils veulent avoir la possibilité de pouvoir travailler si possible en Europe”, a déclaré Judy Dempsey, chercheuse principale non résidente à Carnegie Europe et rédactrice en chef de Strategic Europe. « Le problème, c’est qu’ils ont tendance à venir en Europe, avec un visa touristique, ils doivent sans cesse renouveler le visa touristique – ils retournent en Turquie ou en Arménie. Ils n’aiment pas retourner à Moscou, mais ils doivent toujours renouveler leurs visas.

Les visas pour des raisons humanitaires – comme les Russes demandant l’asile contre la persécution – ont toujours été autorisés, mais les États de l’UE qui se sont opposés à l’interdiction des visas touristiques pensent plus les Russes ont de possibilités de sortir et de découvrir le monde en dehors d’un régime fermé, mieux c’est. L’Allemagne et la France à la fois argumenté dans un document que l’UE ne devrait pas “sous-estimer le pouvoir de transformation de l’expérience de la vie dans des systèmes démocratiques… de première main, en particulier pour les générations futures”.

Des gouvernements comme la Grèce et Chypre se sont opposés à l’interdiction. L’Espagne et le Portugal l’ont également fait, disant qu’ils voulaient punir « la machine de guerre de Poutine » et non les Russes ordinaires. (Il se trouve également que tous sont, euh, de beaux lieux de vacances avec de fortes industries touristiques.) Le cas où les Russes passeront leurs vacances en Europe et tomberont soudainement amoureux de la démocratie peut être un peu trop idéaliste – comme l’ont souligné de nombreux experts, les Russes pouvait facilement prendre des vacances pendant de nombreuses années dans les capitales européennes, et cela n’a pas empêché la guerre d’Ukraine. Mais voyager en Europe pourrait encore aider à contrer une partie de la propagande anti-occidentale du Kremlin.

« Le gouvernement russe dit dans la propagande intérieure que ‘oh, la situation en Europe est terrible. Nous les pressons, ils dépendent totalement de nous pour l’énergie. Nous avons le dessus », a déclaré Jacob Kirkegaard, chercheur principal basé à Bruxelles au German Marshall Fund. « Je ne pense pas qu’il y ait le moindre doute si les Russes ont voyagé à travers l’Europe, en particulier dans la destination de vacances, ils verront qu’en fait l’Europe ne s’effondre pas. Oui, les prix ont un peu augmenté. Mais ce morceau de propagande russe est facilement dissipé une fois que vous venez ici.

Beaucoup de ces responsables et États de l’UE ont également fait valoir que toute interdiction jouerait directement dans la propagande de Poutine, et qu’il l’exploiterait pour prétendre que l’Occident est russophobe.

Pourtant, les États de l’UE qui ont soutenu une interdiction de visa ont largement rejeté l’idée que le contact entre les personnes changerait d’une manière ou d’une autre les cœurs et les esprits. Et Poutine ne va pas tout d’un coup dire du bien de l’UE si elle ne promulgue pas une interdiction. Kristi Raik, directrice de l’Institut estonien de politique étrangère au Centre international pour la défense et la sécurité, a déclaré que Poutine utiliserait bien sûr une interdiction de visa comme propagande, mais cela ne devrait pas guider la prise de décision de l’UE. «Nous avons notre propre récit – et nous devons parfois mieux le communiquer. Mais la peur de la façon dont Poutine le présente ne peut pas être une raison alors que nous avons des intérêts politiques et sécuritaires pour bloquer le tourisme », a déclaré Raik.

Et des États comme l’Estonie, la Finlande et la Lettonie ont fait valoir qu’il existe des raisons pratiques et de sécurité nationale pour une telle interdiction. Ces pays doivent faire face à des contrôles et à des contrôles aux frontières. Comme l’ont souligné les experts, ce sont les autorités frontalières estoniennes ou finlandaises qui doivent faire face à des responsabilités supplémentaires, comme s’assurer que les Russes faisant des achats en Europe ne violent pas les sanctions en ramenant trop de produits de luxe.

Certains experts ont rejeté l’idée que les touristes russes représentent une menace réelle pour la sécurité, mais de nombreux pays qui soutiennent une interdiction la voient en des termes beaucoup plus grands – qu’il s’agit d’augmenter la pression sur le régime de Poutine de toutes les manières possibles, une autre sanction ciblée pour obtenir plus et plus de gens mécontents du régime.

Les gouvernements de l’UE favorables à une interdiction de visa disent assez simplement : hé, les Russes ne devraient pas avoir la chance de partir en vacances alors que leur gouvernement fait la guerre en Ukraine et crée une spirale humanitaire et une crise des réfugiés sur le continent. Ceux qui peuvent voyager en Europe sont probablement des Russes disposant de certains moyens, et même s’ils ne sont peut-être pas des oligarques ou ne font pas partie du cercle restreint de Poutine (la plupart de ces personnes étaient déjà interdites de voyager de toute façon), leur capacité à partir en vacances d’été légitime la guerre de Poutine.

Quasiment personne ne croit qu’empêcher les Russes d’obtenir des visas touristiques changera le cours de la guerre en Ukraine. Comme l’a souligné Ålander, il est bien trop tard pour cela, et ce n’est tout simplement pas ainsi que fonctionne la Russie. Mais une interdiction reste une sanction ciblée, qui reste dans la boîte à outils de l’UE. “Les sanctions sont, pour le moment, le meilleur levier dont l’UE dispose actuellement”, a déclaré Ålander.

L’UE a trouvé un terrain d’entente sur les visas touristiques, mais c’était un test assez facile

L’UE n’était absolument pas d’accord sur la manière d’aborder ces visas touristiques, mais le plan qu’elle a proposé parvient largement à apaiser toutes les parties : il ne coupera pas complètement les Russes de l’Europe, mais cela rendra les choses un peu plus difficiles et plus coûteuses. , pour que les Russes s’y rendent. Dans le même temps, les États voisins de la Russie prennent leurs propres mesures pour freiner les arrivées russes, ce qui devrait également réduire le nombre de Russes voyageant vers l’Europe.

La Pologne et la République tchèque ont cessé de délivrer des visas touristiques aux Russes peu après le début de la guerre. Plus tôt en août, l’Estonie a cessé de délivrer des visas touristiques à la Russie. La Finlande réduit de 90 % le nombre de visas qu’elle délivre aux Russes. D’autres pays continuent d’approuver les visas, et comme la zone Schengen n’inclut pas les contrôles aux frontières, ces Russes peuvent voyager n’importe où, mais des contrôles plus stricts de la part des voisins de la Russie signifieront probablement moins de touristes russes dans l’ensemble.

Encore une fois, comme beaucoup le soulignent, le tourisme n’est pas le plus gros problème auquel l’Europe, ou l’Occident, est confronté en Ukraine. Il s’agit en grande partie d’un débat sur le symbolisme et représentatif de la façon dont différentes parties de l’Europe interprètent leur relation avec la Russie maintenant et après la fin de la guerre.

Ces divisions ont existé tout au long de la guerre, alors même que, dans l’ensemble, l’Occident s’est rallié pour soutenir l’Ukraine et imposer des sanctions meurtrières à la Russie, dont les retombées ont également retenti dans le monde entier. Pourtant, même si l’Occident a essayé d’agir de concert, il y a toujours eu des lacunes. Certains pays cèdent plus d’armes à l’Ukraine. Certains pays accueillent davantage de réfugiés ukrainiens. Certains pays de l’UE ont obtenu des exemptions à certaines des mesures les plus sévères du bloc contre la Russie.

La question est de savoir dans quelle mesure la cohésion de l’Occident durera sous des pressions encore plus fortes. Alexander Libman, professeur de politique russe et d’Europe de l’Est à l’Université libre de Berlin, a déclaré que l’interdiction de visa ne devrait pas vraiment être au centre des préoccupations car elle aura toujours des impacts politiques minimes. “Il existe un potentiel pour des divisions beaucoup plus importantes, et je suppose qu’elles auront à voir avec la crise énergétique”, a déclaré Libman.

L’Allemagne fait face à d’énormes augmentations de prix alors que la Russie coupe le gaz naturel. L’Allemagne, comme d’autres parties de l’Europe, adopte des mesures pour réduire la consommation d’énergie avant l’hiver, mais il est difficile d’évaluer à quel point la crise sera tumultueuse ou perturbatrice lorsqu’elle sera encore estivale et chaude. Des pays comme l’Allemagne mettent l’accent sur la solidarité européenne face à la crise imminente, d’autant plus que la Russie menace et étouffe le continent à partir de sources d’énergie. Mais il y a aussi des fissures ici; certains politiciens allemands parlent d’ouvrir Nord Stream 2. La Hongrie, probablement le plus grand défenseur de Poutine au sein de l’UE, signé un accord avec Gazprom.

La crise énergétique peut mettre à rude épreuve la volonté politique et, surtout, les ressources. Comme l’a souligné Libman, si les pays doivent investir de l’argent dans la lutte contre l’inflation et fournir une assistance à leurs propres populations, cela peut signifier moins un affaiblissement du soutien à l’Ukraine qu’une incapacité à le maintenir. Poutine, au moins, mise probablement sur ces souches à travers l’Europe – ce qui a toujours été son objectif, peu importe où les touristes russes ont voyagé.