Les touristes peuvent-ils voyager au Japon ? Les visites virtuelles rendent cela possible

Les voyageurs ne pourront peut-être pas assister aux Jeux olympiques d’été de cette année, mais ils pourront tout de même découvrir le Japon virtuellement. Alors que la pandémie mondiale avance, les attractions touristiques et les guides touristiques entreprenants trouvent des moyens d’imiter l’apparence, la sensation et le goût d’un voyage au pays du soleil levant.

Visites et shopping

Pour 2 000 yens japonais (18 $), les voyageurs en fauteuil peuvent faire un voyage virtuel dans le quartier d’Asakusa à travers visites interactives d’une heure organisé par la compagnie de voyage Tokyo Localized. La visite emmène les téléspectateurs dans les rues étroites d’Asakusa, l’un des six quartiers de geishas restants à Tokyo. La région abrite également le temple Sensoji, le plus ancien temple de Tokyo ; Asakusa Hanayashiki, le plus ancien parc d’attractions du Japon ; et Hoppy Street, célèbre pour ses brochettes de yakitori et ses homonyme, boisson semblable à de la bière.

Le kaminarimon du temple Sensoji – ou « porte du tonnerre » – a été construit pour la première fois il y a environ 1 000 ans. Allan Baxter | La banque d’images | Getty Images

Les visites sont dirigées par Dai Miyamoto, le fondateur de l’entreprise, qui a déclaré qu’il achetait et envoyait des articles aux touristes en ligne qui le remboursaient par carte de crédit. Les téléspectateurs peuvent demander des visites en ligne d’autres endroits via Visite en ligne du Japon. Les frais sont de 150 $ l’heure, plus les frais de transport depuis Kobe.

Des entreprises telles que Tokyo Localized et Japan Online Tour envoient des produits japonais aux domiciles des touristes en ligne. Avec l’aimable autorisation de Nikhil Shah

La fondatrice Kazue Kaneko a déclaré qu’elle avait un client qui aimait Kyoto. Elle l’emmène dans des visites virtuelles là-bas, où elle achète des figurines Godzilla, du matcha (un thé vert finement moulu) et d’autres produits avant de les expédier au domicile de son client à Los Angeles, a-t-elle déclaré. « Maintenant, c’est mon client régulier », a-t-elle déclaré à CNBC.

Entrez dans le croisement de Shibuya

A part celui de Londres Route de l’Abbaye, il est rare qu’un croisement de rue obtienne une renommée internationale. Pourtant, l’un des endroits les plus reconnaissables de Tokyo, Shibuya Crossing, rejoint les rangs.

Des foules traversent le carrefour de Shibuya à Tokyo, au Japon. @ Didier Marti | instant | Getty Images

Considéré comme « l’intersection la plus achalandée au monde », le passage à niveau peut accueillir environ 3 000 personnes à chaque intervalle de lumière. Les explosions de chaos organisé symbolisent l’attachement du Japon aux « quatre P » — patience, politesse, ponctualité et précision — attributs qui régissent l’une des sociétés les plus densément peuplées du monde. Pour une vue à 360 degrés de Shibuya Crossing, consultez la fonction interactive de CNBC, qui comprend des faits intéressants sur l’intersection. Les lecteurs avisés trouveront pas moins de huit personnes portant des masques, même si la photographie est antérieure à la pandémie mondiale. L’histoire explique pourquoi.

Furoshiki pliant

Les visites virtuelles sont rarement accompagnées de souvenirs, mais ceux qui s’y inscrivent atelier en ligne furoshiki reçoivent un colis personnalisé du Japon avant le début du cours. Emballer des objets précieux dans des furoshiki, ou carrés de tissu décoratifs, est une tradition japonaise séculaire. Aujourd’hui, cette pratique est considérée comme un moyen respectueux de l’environnement de emballer les petits objets sans utiliser de papier ou de film plastique, bien qu’ils puissent également être utilisés comme petits sacs à main et décoration intérieure.

Le tissu Furoshiki est couramment utilisé pour emballer les cadeaux, mais contrairement au papier d’emballage, le tissu est traditionnellement rendu au donateur. imagenavi | imagenavi | Getty Images

Ce cours en direct d’une heure enseigné en anglais enseigne aux participants comment emballer des cadeaux et fabriquer un sac à main en furoshiki. Le coût est de 10 000 yens japonais (91 $) pour la classe, deux chiffons furoshiki et une paire de bagues.

Entrez dans le Shinkansen

La vitesse et l’opportunité du Shinkansen ont rendu les trains à grande vitesse japonais si connus que monter sur l’un d’eux est considéré comme une attraction touristique en soi. Les trains atteignent régulièrement des vitesses de 200 milles à l’heure et ont la réputation d’arriver et de partir à l’heure, à la seconde près.

UNE webcam en direct des voies ferrées à Settsu, une ville de la préfecture d’Osaka, montre à quelle vitesse les trains circulent. Une fois que le son d’un train qui approche est audible, les téléspectateurs peuvent le voir pendant environ huit secondes avant qu’il ne disparaisse au loin. Les voyageurs en ligne peuvent également entrer dans le Shinkansen. Google Maps permet aux téléspectateurs d’explorer la longueur du train pour voyez comment les cabines varient selon la classe et le confort.

Musées et jardins

Les téléspectateurs en ligne peuvent visiter les expositions actuelles et passées du musée du sable des dunes de sable de Tottori. John S Lander | LightRocket | Getty Images

Les visiteurs peuvent explorer les passerelles virtuelles du Musée national de la nature et des sciences de Tokyo, au Japon. Christophe Jué | Getty Images Divertissement | Getty Images

Les quartiers de Tokyo

Couvrant plus de 3 100 miles carrés, Tokyo-Yokohama est l’une des plus grandes régions métropolitaines du monde. Cela rend la visite des quartiers les plus connus de Tokyo difficile pour les touristes à pied. Les caméras en direct fixes donnent un aperçu des quartiers tels que Shinjuku et Ginza, mais les diffusions en direct sur mobile imitent plus fidèlement l’expérience touristique du voyageur.

Uniquement au Japon, une chaîne YouTube exploitée par l’Américain John Daub, diffuse en direct les Jeux Olympiques, emmenant les téléspectateurs en temps réel au stade olympique et sur le tapis rouge de la cérémonie d’ouverture. Une autre chaîne YouTube, Japan Walk, a plusieurs opérateurs de caméra en direct qui errent dans les rues du Japon, à travers les principales destinations touristiques et les ruelles, en passant devant des hommes d’affaires à vélo et des femmes en kimono, scrutant les restaurants et faisant du lèche-vitrines en cours de route.

Explorer Hiroshima

Des photographies poignantes au Musée du mémorial de la paix d’Hiroshima racontez l’histoire de la première bombe atomique au monde, larguée sur la ville du sud du Japon le 6 août 1945, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une visite virtuelle du musée, intitulée « Future Memory », emmène les téléspectateurs dans des couloirs sombres qui présentent des vêtements brûlés, des jouets pour enfants et d’autres objets récupérés lors de l’explosion qui a tué environ 140 000 personnes. Les légendes en anglais capturent les témoignages de ceux qui ont survécu à l’explosion et les histoires de vie de ceux qui n’y ont pas survécu.

Une visite virtuelle du musée du mémorial de la paix d’Hiroshima permet aux téléspectateurs d’examiner en 3D les objets récupérés dans l’épave. Cour Carl | Getty Images Actualités | Getty Images

L’une des meilleures visites de parcs en ligne au Japon est de celui d’Hiroshima Jardin Shukkeien. Une carte de localisation offre une vue à vol d’oiseau de la région, permettant aux téléspectateurs de plonger virtuellement pour une vue à 360 degrés sur les salons de thé du jardin, les pelouses bien entretenues et les cerisiers en fleurs.

Cours de thé virtuels

Les cérémonies du thé japonaises deviennent high-tech alors que les instructeurs se tournent vers Internet pour expliquer les traditions de consommation de thé du pays.

Les classes virtuelles enseignent aux téléspectateurs comment préparer et boire du matcha japonais à la maison. Yue Yoshida / EyeEm | EyeEm | Getty Images