Les touristes ont mis en garde contre une visite en Floride « ouvertement hostile »

ORLANDO, Floride –

Au cours du week-end, la NAACP a publié un avis de voyage pour la Floride, se joignant à deux autres groupes de défense des droits civiques pour avertir les touristes potentiels que les lois et politiques récentes défendues par le gouverneur Ron DeSantis et les législateurs de Floride sont « ouvertement hostiles aux Afro-Américains, aux personnes de couleur et aux personnes LGBTQ+. . »

La NAACP, longtemps un défenseur des Noirs américains, a rejoint la Ligue des citoyens latino-américains unis (LULAC), une organisation latino-américaine de défense des droits civiques, et Equality Florida, un groupe de défense des droits des homosexuels, pour émettre des avis aux voyageurs pour le Sunshine State, où le tourisme est l’un des plus grands secteurs d’emploi de l’État.

L’avertissement approuvé samedi par le conseil d’administration de la NAACP indique aux touristes qu’avant de se rendre en Floride, ils doivent comprendre que l’État de Floride « dévalorise et marginalise les contributions et les défis auxquels sont confrontés les Afro-Américains et les autres communautés de couleur ».

Un e-mail a été envoyé dimanche matin au bureau de DeSantis pour demander des commentaires. Le gouverneur républicain devrait annoncer une course à l’investiture présidentielle du GOP cette semaine.

La Floride est l’un des États les plus populaires aux États-Unis pour les touristes, et le tourisme est l’une de ses plus grandes industries. Plus de 137,5 millions de touristes ont visité la Floride l’année dernière, marquant un retour aux niveaux d’avant la pandémie, selon Visit Florida, l’agence de promotion du tourisme de l’État. Le tourisme soutient 1,6 million d’emplois à temps plein et à temps partiel, et les visiteurs ont dépensé 98,8 milliards de dollars américains en Floride en 2019, les chiffres de l’année dernière sont disponibles.

Plusieurs maires démocrates de Floride n’ont pas tardé à dire dimanche que leurs villes étaient favorables à la diversité et à l’inclusion.

« TOUT LE MONDE est toujours le bienvenu et sera traité avec dignité et respect », a tweeté le maire Ken Welch de Saint-Pétersbourg dans un message repris par le maire de l’autre côté de la baie de Tampa.

« Cela ne changera jamais, quoi qu’il arrive à Tallahassee », a tweeté la mairesse Jane Castor de Tampa.

La décision de la NAACP intervient après que l’administration DeSantis a rejeté en janvier le cours Advanced Placement African American Studies du College Board. DeSantis et les législateurs républicains ont également fait pression sur des mesures interdisant aux collèges d’État d’avoir des programmes sur la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que sur la théorie critique de la race, et ont également adopté la loi Stop WOKE qui restreint certaines conversations et analyses fondées sur la race dans les écoles et entreprises.

Dans son avertissement aux voyageurs hispaniques envisageant une visite en Floride, LULAC a cité une nouvelle loi qui interdit aux gouvernements locaux de fournir de l’argent aux organisations qui délivrent des cartes d’identité aux personnes illégalement dans le pays et invalide les permis de conduire étrangers détenus par des immigrants sans papiers, entre autres. La loi oblige également les hôpitaux qui acceptent Medicaid à inclure une question de citoyenneté sur les formulaires d’admission, ce qui, selon les critiques, vise à dissuader les immigrants vivant illégalement aux États-Unis de demander des soins médicaux.

« Les mesures prises par le gouverneur DeSantis ont créé une ombre de peur au sein des communautés à travers l’État », a déclaré Lydia Medrano, vice-présidente de LULAC pour la région du Sud-Est.

Des efforts récents pour limiter les discussions sur les sujets LGBTQ dans les écoles, le retrait des livres avec des personnages homosexuels des bibliothèques scolaires, une interdiction récente des soins affirmant le genre pour les mineurs, de nouvelles restrictions sur l’accès à l’avortement et une loi permettant aux Floridiens de porter des armes dissimulées sans permis contribué à l’avertissement d’Equality Florida.

« Pris dans leur totalité, la liste de lois et de politiques de la Floride ciblant les libertés et les droits fondamentaux pose un risque sérieux pour la santé et la sécurité de ceux qui se rendent dans l’État », a déclaré le conseiller d’Equality Florida.