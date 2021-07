Les touristes ont été horrifiés par l’homme qui a vu une mouette THROTTLING avant de la jeter à la mer après avoir tenté de voler son beignet

C’est le moment choquant où un homme mécontent a étranglé une mouette avant de la jeter dans la mer après avoir tenté de pincer son beignet.

Des touristes stupéfaits ont haleté d’horreur alors qu’ils regardaient l’homme attraper la mouette et la tenir vicieusement par le cou pendant plus d’une minute jusqu’à ce qu’elle laisse tomber la friandise dans le Devon.

Des images choquantes montrent l’homme tenant la mouette par la gorge Crédit : BPM

Il jette ensuite l’oiseau par-dessus la digue avec frustration Crédit : BPM Média

Des images de l’incident montrent l’homme non identifié tenant fermement l’oiseau dans une main alors que des spectateurs abasourdis passaient près du Princess Theatre de Torquay.

Il jette ensuite négligemment la mouette par-dessus un mur dans l’eau de frustration.

Selon des témoins, une volée de goélands agaçants s’est abattue et a tenté d’attraper un beignet qu’il avait acheté au Pier Point Chippy voisin après l’avoir placé sur la digue pour répondre au téléphone.

Il a ensuite furieusement attrapé l’un d’eux par le cou, le tenant à l’envers jusqu’à ce qu’il laisse tomber le beignet – qu’il a ensuite repris sans vergogne et a commencé à manger.

La séquence dramatique a été prise par une jeune femme de Torquay, qui a vu l’incident choquant se dérouler alors qu’elle dînait à l’extérieur de Pier Point avec sa mère.

Elle a dit que cela durait depuis « un bon moment » avant de saisir son téléphone pour capturer l’attaque bizarre.

Des touristes abasourdis ont regardé l’homme attraper la mouette après qu’elle ait essayé de lui pincer le don Crédit : BPM Média

« Cela a duré si longtemps », a-t-elle déclaré à Devon Live.

« Personne n’a vraiment réagi – tout le monde était un peu abasourdi – alors j’ai pris mon téléphone et j’ai filmé la fin.

« On aurait dit qu’il venait d’acheter les beignets au Pier Point Chippy – puis il les a mis sur la digue pour répondre à son téléphone et les mouettes sont toutes descendues.

« Alors il en a attrapé un par la gorge et l’a eu dans sa main pendant plus d’une minute et tout le monde assis dehors au restaurant Pier Point s’est retourné et l’a regardé avec horreur – mais il s’en fichait.

« Il a juste continué. La mouette a laissé tomber le beignet et il l’a juste ramassé et a continué à le manger et à se lécher les doigts.

« Quand les gens le regardaient tous, il a juste dit ‘Ça m’a pris mon beignet’ avec un accent du nord comme si c’était une chose parfaitement normale à faire. Mais c’était horrible. »

Les spectateurs auraient été tellement surpris par l’incident qu’ils ne savaient pas comment réagir.

Un autre témoin a déclaré : « C’était étrange que personne n’ait réagi, mais c’était une chose tellement étrange à voir.

« Il ne semblait pas se soucier de ce que les gens pensaient. »

Les mouettes sont protégées par la Wildlife and Countryside Act 1981, ce qui signifie qu’il est illégal de les blesser ou de les tuer.