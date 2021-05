Alors que l’interdiction du mouvement inter-district frappe les portes de l’État en raison de la pandémie et du récent pic de cas positifs, les pittoresques «routes violettes de Kaziranga» iraient mal pour beaucoup. Pour ceux qui fréquentent le riche thé du Haut Assam par la route nationale 37 à cette période de l’année, Kaziranga est une destination incontournable. Si ce n’est le rhinocéros à une corne ou le buffle asiatique à cornes géantes, il faut absolument faire une pause pour profiter du NH 37, en particulier le tronçon qui coupe le parc national de renommée mondiale où les averses d’avril apportent des fleurs de mai.

Kaziranga est à sa plus belle «Collection Printemps» et le thème est le violet. Le grand feuillage épais de chaque côté de la NH37 et les routes qui mènent au cœur du parc sont dans leur meilleure floraison ces jours-ci. A partir du 4 mai, les routes, qui n’ont pas vu de circulation automobile sur elles, portent un «tapis bleu». Les fleurs d’Ejar (Lagerstroemia speciosa) mieux connues sous le nom de Pride of India ont tissé un tapis bleu sur ces routes.

Pride of India est l’un des arbres à fleurs les plus spectaculaires au monde. En outre, l’une des fleurs d’été les plus remarquables, le nom scientifique de cet arbre est Lagerstroemia flosreginae. L’arbre est également l’arbre d’état du Maharashtra. Cet arbre est également connu sous le nom de Queen Crape Myrtle en anglais. C’est une espèce à croissance rapide, presque à feuilles persistantes, de taille moyenne qui a de nombreuses utilisations à son nom. On dit que l’arbre a été utilisé comme arbre pour atteindre l’illumination, ou Bodhi par le onzième Seigneur Bouddha. Originaire de l’Inde, le crêpe myrte est un arbuste dressé ou de grande taille qui peut être à une ou plusieurs tiges. Les arbres sont principalement cultivés dans des avenues et des jardins pour leurs belles fleurs qui ne se faneront pas pendant des mois. En pleine floraison, les verts pâles et les grappes panachées de belles fleurs se détachent comme un relief.

Les longues étendues des violettes sont entrelacées avec les Gulmohars rouges ardents. Les Gulmohars ajoutent non seulement à la dimension lumineuse du tissu forestier, mais imprègnent également l’espace poétique. Conduire sur le Violet NH37 avec les collines de Burapahar en toile de fond est un boulevard au coucher du soleil parfait à la mi-mai.

Avec la verrière rouge et violette au-dessus et le tapis de pied en dessous, Kaziranga a définitivement une nouvelle définition. Idéal pour les longues promenades avec vos proches, loin de la foule exaspérante et du chaos concret, les NH 37 Ejars sont une bonne raison de s’arrêter dans les bois un soir de printemps.

Le parc national qui a ouvert ses portes aux touristes le 21 octobre 2020 après une interruption de sept mois, a fermé ses portes le 4 mai sur la directive nationale en raison de la propagation du COVID. Habituellement, le parc ferme pour la saison vers le 15 mai, car un flux de touristes se poursuit au-delà du mois d’avril. Le safari à éléphant le plus recherché à travers les hautes herbes à éléphants du parc donnant une expérience proximale du rhinocéros à une corne a été arrêté le 30 avril de cette année.

Au milieu de toutes les adversités, le parc national du patrimoine mondial en 2020-2021 a créé un record d’enregistrement touristique le plus élevé de tous les temps avec 1,99240 touristes visitant le parc. Depuis 1997, ce chiffre était le plus élevé selon les registres du parc, alors que les chiffres en 2017-2018 étaient de 1,88000. Les autorités du parc ont indiqué que, bien que le flux de touristes ait été élevé cette année, le chiffre d’affaires était inférieur d’environ 30% car un touriste étranger ne pouvait pas se rendre en grand nombre à la destination préférée.

Le parc national qui abrite les deux tiers des grands rhinocéros à une corne du monde est un site du patrimoine mondial. Selon le recensement de mars 2018 mené conjointement par le Département des forêts du gouvernement de l’Assam et certaines ONG reconnues pour la faune, la population de rhinocéros dans le parc national de Kaziranga est de 2413. Il comprend 1 641 rhinocéros adultes (642 mâles, 793 femelles, 206 non sexés); 387 sous-adultes (116 hommes, 149 femmes, 122 non sexés); et 385 veaux.

En 2015, la population de rhinocéros s’élevait à 2401. Kaziranga abrite également la plus forte densité de tigres parmi les zones protégées du monde et a été déclarée réserve de tigres en 2006. Le parc abrite de grandes populations reproductrices d’éléphants, de buffles d’eau sauvages, et le cerf des marais.

