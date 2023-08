Les touristes fument après avoir été facturés Rs 64 390 pour des collations et des boissons en Grèce

Un groupe de touristes italiens a fini par payer 711 euros (64 390 roupies) pour quatre boissons et un plat dans un restaurant en Grèce. Les touristes ont qualifié le restaurant Mykonos DK Oyster de « voleurs » après une visite coûteuse.

Les touristes affirment avoir commandé un cocktail, trois verres de jus d’orange et une portion moyenne de calamars et de crevettes. Le touriste a écrit ses griefs sur Tripadvisor qui devient viral sur Internet.

Un utilisateur italien sur Trip Advisor a décrit les prix comme « abusifs » et a qualifié le restaurant de « plus gros tricheurs et voleurs de Mykonos ».

Selon la critique, les convives ont décidé de s’arrêter au DK Oyster après que les membres du personnel les aient invités à s’y asseoir gratuitement, pour se voir remettre une énorme facture.

« Nous avons été convaincus de nous asseoir gratuitement et à aucun moment nous n’avons été informés du prix abusif de la nourriture et des boissons. Nous avons bu trois jus d’orange, un Aperol Spritz et une portion moyenne de calamars et de crevettes, et à la fin, j’ai devait payer 711,00 euros (£610) », a écrit le touriste à propos de son expérience.

« Ce sont les plus grands tricheurs et voleurs de Mykonos. Ils offrent la nourriture sans expliquer les détails. Ils ont transformé notre expérience en une expérience horrible. Ils ternissent l’image de Mykonos. »

« Si j’avais eu le temps, j’aurais appelé la police mais nous devions retourner au navire. Ils devraient être fermés !!!! Ne vous arrêtez jamais là, il existe d’autres options beaucoup, beaucoup moins chères, même en payant le transat. »

DK Oyster, qui se trouve sur la plage de Platis Gialos à Mykonos, se décrit comme l’endroit où « le luxe et le style trouvent enfin leur destination la plus méritée ». Cependant, le restaurant a reçu une série de plaintes au fil des ans de la part de personnes ignorant ses grosses factures pour les repas et les boissons.

L’année dernière, un couple américain a fait la une des journaux après avoir été facturé 510 $ pour une douzaine d’huîtres et quatre verres, Poste de New York signalé. Un autre couple a affirmé que le dépôt de fruits de mer les avait giflés avec un onglet de 570 $ pour une « collation rapide ».