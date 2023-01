Les touristes étrangers peuvent-ils visiter la Chine ? Tout ce que vous devez savoir sur la réouverture du pays

Note de l’éditeur — Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Des nouvelles potentiellement bonnes pour les voyageurs qui espèrent visiter la Chine en 2023.

Après près de trois ans d’être largement coupés du monde, les autorités chinoises ont annoncé la levée de plusieurs restrictions d’entrée majeures liées à Covid qui prendront effet le 8 janvier.

Parmi ceux-ci, la Chine a abandonné les exigences de quarantaine pour toutes les arrivées internationales, sa décision la plus importante à ce jour, car elle s’éloigne de sa politique stricte de zéro-Covid. Mais qui peut visiter ?

Ici, nous abordons certaines des principales questions qui pourraient se poser aux voyageurs en ce moment alors qu’ils commencent à planifier leurs voyages en 2023.

Les étrangers peuvent-ils désormais se rendre en Chine pour le tourisme de loisirs ?

La Chine ne déroule pas encore le tapis rouge pour les touristes internationaux qui souhaitent découvrir les nombreuses attractions du pays.

Les frontières restent largement fermées aux étrangers, à l’exception des visites professionnelles ou familiales, bien que le gouvernement ait signalé qu’il envisageait également d’assouplir les restrictions dans ce domaine. Aucun échéancier n’a été annoncé.

Selon les avis du gouvernement, il prévoit pour l’instant de se concentrer sur la facilitation des demandes de visa pour les ressortissants étrangers voyageant en Chine pour les affaires, l’emploi, les études, les visites familiales et les réunions.

George Cao, PDG de Dragon Trail International, une société de marketing et de recherche axée sur la Chine, a déclaré à CNN Travel par e-mail que plusieurs choses doivent se produire avant que le pays ne rouvre aux touristes après la levée de la quarantaine.

“La prochaine étape est que la Chine recommence à délivrer des visas à des fins touristiques. Bien que cela fasse partie du plan de réouverture qui a été annoncé, nous n’avons pas encore de date officielle”, dit-il.

“Il est également crucial que le programme des vols internationaux augmente, ce qui facilitera l’accès à la Chine et fera également baisser les prix des vols, qui sont encore bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Cela a déjà commencé pour certaines destinations – par exemple, de nombreux vols entre la Chine et la Corée du Sud, et entre la Chine et Singapour ont déjà repris.”

Mais il n’est pas encore clair à quel point le processus sera rapide pour d’autres destinations/itinéraires, ajoute-t-il.

Quelles sont les nouvelles règles ?

Nanjing Road est la principale rue commerçante de Shanghai, en Chine, et l’une des rues commerçantes les plus fréquentées au monde. Tony Shi Photographie/Moment RF/Getty Images

Comme indiqué, la quarantaine n’est plus requise depuis le 8 janvier. (Avant cette date, les voyageurs entrants étaient soumis à cinq jours de quarantaine à l’hôtel et à trois jours d’auto-isolement à la maison à leur arrivée.)

Les voyageurs se rendant en Chine ne sont désormais tenus de passer un test d’acide nucléique que 48 heures avant le départ. Ceux qui ont des résultats négatifs n’ont plus besoin de demander un code de santé vert auprès des ambassades et consulats chinois à l’étranger avant d’entrer.

Ils doivent cependant renseigner les résultats dans leurs formulaires de déclaration sanitaire en douane. S’ils sont testés positifs, ils ne seront pas autorisés à se rendre en Chine tant que leurs tests ne seront pas négatifs.

Bien que les touristes étrangers ne puissent pas encore visiter, les changements sont particulièrement bienvenus pour les ressortissants chinois qui étudient ou travaillent à l’extérieur du pays. Ceux qui ne pouvaient pas se permettre les prix exorbitants des billets d’avion et les longues quarantaines d’hôtels n’ont pas pu rentrer chez eux depuis près de trois ans.

Le tourisme international est-il important pour la Chine ?

Même lorsque les frontières s’ouvrent aux touristes internationaux, la question de la demande à court et à long terme demeure.

“C’est une grande inconnue pour le moment, et ce sera l’un des facteurs les plus critiques de la reprise des voyages entrants en Chine dans les mois et les années à venir”, a déclaré Cao.

“Le gouvernement chinois a de plus en plus reconnu l’importance des voyages entrants, et la Chine était l’une des principales destinations touristiques au monde en 2019, avec 65,7 millions d’arrivées.”

Il ajoute que son entreprise s’attend à ce que le gouvernement alloue plus de ressources à la promotion des voyages entrants dans les années à venir, “pour reconstruire et élargir ce marché, et développer de nouvelles destinations et itinéraires pour les visiteurs internationaux”.

Quelles sont les restrictions actuelles de Covid en Chine ?

La Chine a brusquement abandonné sa politique de longue date du zéro Covid au début du mois de décembre à la suite de manifestations nationales contre son lourd bilan social et économique.

Les autorités ont annulé les tests de masse, les verrouillages et autorisé les patients positifs à se mettre en quarantaine à domicile.

Les codes QR de santé des téléphones portables existent toujours, mais ne sont plus largement appliqués pour ceux qui entrent dans les espaces publics ou utilisent les transports en commun.

Techniquement, il n’y a pas de mandats gouvernementaux en place concernant les masques faciaux / la distanciation sociale. Mais ceux qui visitent les espaces publics intérieurs ou utilisent les transports en commun seront probablement invités à mettre un masque.

Quelle est la situation du Covid en Chine en ce moment ?

L’Organisation mondiale de la santé a accusé la Chine de “sous-représenter” la gravité de son épidémie de Covid alors que les hauts responsables de la santé mondiale exhortent Pékin à partager plus de données sur la propagation explosive. Rapports d’Ivan Watson de CNN.

Il y a une ombre majeure qui plane sur les plans de réouverture de la Chine – Covid-19. Les cas ont monté en flèche ces dernières semaines alors que les restrictions se sont assouplies.

L’épidémie a submergé les hôpitaux et les crématoriums, déclenché des pénuries de médicaments de base et fait craindre un mois encore plus sombre alors que les experts mettent en garde contre une propagation dans les zones rurales moins dotées au cours du prochain Nouvel An lunaire.

Et maintenant, l’Organisation mondiale de la santé accuse la Chine de “sous-représenter” la gravité de son épidémie de Covid et a critiqué sa définition “étroite” de ce qui constitue un décès de Covid, alors que les hauts responsables mondiaux de la santé exhortent Pékin à partager plus de données sur le propagation explosive.

Les voyages intérieurs reprennent-ils ?

Plage de la baie de Yalong sur l’île de Hainan. Anastasia/Adobe Stock

Tout au long de la pandémie, les voyages intérieurs ont fluctué en fonction de l’évolution des scénarios Covid. Incapables de voyager librement, de nombreux Chinois ont choisi d’explorer à l’intérieur des frontières de leur pays pendant la pandémie.

À l’heure actuelle, le volume actuel de voyages en Chine est faible, explique Cao de Dragon Trail.

“Mais il n’y a plus de restrictions de mouvement avec les codes de santé numériques, comme c’était le cas avant décembre”, dit-il. “Nous commençons déjà à voir émerger des points chauds alors que le marché intérieur chinois se redresse à nouveau.”

Parmi celles-ci se trouve la province insulaire de Hainan, a déclaré Cao, citant les données des agences de voyages en ligne chinoises Ctrip et Qunar, qui ont toutes deux signalé une augmentation significative des réservations et des recherches de vols vers Sanya, une station balnéaire populaire de l’île.

« Les données de Qunar montrent une augmentation des réservations en provenance de Pékin en particulier, car le premier groupe de personnes qui ont contracté Covid après la levée des restrictions s’est maintenant rétabli », explique Cao.

“En regardant plus loin, Ctrip a signalé une augmentation significative des recherches de vols vers Hainan pour les jours fériés du Nouvel An et du Nouvel An chinois (21-27 janvier).”

La plupart des principales attractions de Chine, telles que les musées, les parcs à thème et les parcs nationaux, sont désormais ouvertes aux visiteurs.

Quelles sont les restrictions Covid à Hong Kong ?

Hong Kong tente de se revitaliser après la pandémie de Covid-19 en ramenant de nombreuses attractions touristiques. Rapports de Kristie Lu Stout de CNN.

Contrairement à la Chine continentale, Hong Kong – une région administrative spéciale – est désormais entièrement ouverte aux voyageurs internationaux et a levé la plupart de ses restrictions d’entrée.

Le 28 décembre, la ville a supprimé son obligation pour les voyageurs entrants de faire un test PCR Covid-19 obligatoire à leur arrivée.

Les voyageurs entrants à Hong Kong doivent toujours présenter les résultats négatifs des tests PCR effectués dans les 48 heures ou des tests antigéniques rapides (RAT) dans les 24 heures avant leur vol vers Hong Kong.

Le gouvernement a également abandonné son laissez-passer pour les vaccins, que le public devait utiliser comme preuve de vaccination pour entrer dans la plupart des lieux.

Il n’y a plus de plafond pour les rassemblements publics, mais le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux publics, y compris à l’extérieur.

Les voyageurs arrivant dans la ville sont également toujours invités à effectuer des tests antigéniques rapides (RAT) pendant cinq jours à leur arrivée.

Plus tôt en décembre, Hong Kong a cessé de rechercher les contacts des personnes infectées. En septembre, la ville a mis fin à la quarantaine obligatoire des hôtels pour les voyageurs étrangers.

Pendant ce temps, le gouvernement chinois a rouvert sa frontière avec Hong Kong le 8 janvier.

Jusqu’à 60 000 résidents de Hong Kong peuvent traverser quotidiennement la frontière vers le continent, et vice versa, par voie terrestre, aérienne et maritime.

Les citoyens chinois peuvent-ils désormais voyager à l’étranger pour leurs loisirs ?

Avant l’assouplissement des restrictions de ce mois-ci, les autorités chinoises avaient imposé de facto une interdiction de voyager à l’étranger, interdisant aux citoyens de se rendre à l’étranger pour des raisons “non essentielles”.

Mais depuis le 8 janvier, les voyages internationaux de loisirs sont à nouveau autorisés.

Selon un rapport des médias d’État chinois, l’Administration nationale de l’immigration a publié fin décembre un avis indiquant qu’elle recommencerait à accepter et à approuver les demandes de passeports ordinaires des citoyens chinois à des fins touristiques à partir du 8 janvier.

La demande de voyages à l’étranger est-elle élevée chez les Chinois ?

La Thaïlande est depuis longtemps une destination populaire pour les voyageurs chinois. SeanPavonePhoto/Adobe Stock

Selon toutes les apparences, les citoyens chinois affamés de voyages sont ravis de voyager à nouveau librement à l’étranger.

De nombreux utilisateurs de Weibo (une plate-forme de médias sociaux en Chine) ont célébré leur liberté retrouvée de voyager avec le hashtag “Où voyager à l’étranger l’année prochaine”, accumulant près de 80 millions de vues fin décembre.

Les recherches en ligne de vols et d’hôtels à l’étranger ont atteint un sommet en trois ans dans les derniers jours de 2022 sur Trip.com, selon les données de l’entreprise.

Les recherches de destinations populaires ont décuplé dans les 30 minutes suivant l’annonce de la réouverture, de nombreuses personnes recherchant des visites de groupe sortantes pendant la saison des vacances du Nouvel An lunaire en janvier, selon les données.

Macao, Hong Kong, le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni figuraient parmi les 10 principales destinations du site Web avec la croissance la plus rapide du volume de recherche depuis l’annonce.

Comment le monde a-t-il réagi à la nouvelle ?

La levée des restrictions s’est avérée assez controversée.

On a beaucoup parlé de l’importance des touristes chinois dans les efforts de relance de l’économie touristique mondiale.

Avant la pandémie, la Chine était le plus grand marché au monde pour les voyages à l’étranger, passant de 4,5 millions de voyageurs en 2000 à 150 millions en 2018. Le pays est également le plus gros dépensier au monde, représentant 277 milliards de dollars ou 16 % du total mondial de 1,7 billion de dollars. dépenses du tourisme international, selon l’Organisation mondiale du tourisme de l’ONU.

La Chine à elle seule a contribué à 51 % du PIB des voyages et du tourisme dans la région Asie-Pacifique en 2018, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Et les voyageurs chinois représentaient généralement 30 % de toutes les arrivées en Thaïlande.

Mais maintenant qu’ils sont prêts à voyager à nouveau, une grande partie du monde montre de l’anxiété autour de leur retour en raison de la situation de Covid-19 dans le pays.

Plusieurs destinations, dont les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et le Japon, ajoutent des exigences de test Covid-19 supplémentaires aux passagers en provenance de Chine, soit directement, soit via un pays tiers.

Le directeur général de l’Association du transport aérien international, Willie Walsh, a qualifié mercredi le rétablissement de ces restrictions de “extrêmement décevant”, dans un communiqué publié sur le site Internet de l’organisme commercial de la compagnie aérienne.

“Plusieurs pays introduisent des tests Covid-19 et d’autres mesures pour les voyageurs en provenance de Chine, même si le virus circule déjà largement à l’intérieur de leurs frontières. Il est extrêmement décevant de voir cette réintroduction impulsive de mesures qui se sont révélées inefficaces au cours des trois dernières années. ans », a déclaré Walsh. “Les gouvernements doivent fonder leurs décisions sur des ‘faits scientifiques’ plutôt que sur des ‘politiques scientifiques'”, a-t-il ajouté.

En savoir plus sur les réactions mitigées ici.

Comprend des reportages de Jessie Yeung, Selina Wang, Cheng Cheng, Kathleen Magramo, Jennie Chen, Alex Stambaugh, Rhea Mogul, Wayne Chang, Mengchen Zhang, Simone McCarthy et le bureau de Pékin de CNN.