Les touristes de Walt Disney World profitent d’une journée au parc avant l’ouragan Milton – alors que les travailleurs s’inquiètent pour leurs maisons : « en quelque sorte foutus »

Lorsque les parcs à thème d’Orlando ont ouvert leurs portes mercredi matin, une poignée de touristes sont arrivés – déterminés à profiter ne serait-ce qu’une demi-journée de divertissement avant que l’ouragan Milton ne ravage le centre de la Floride – tandis que les employés qui les accueillaient s’inquiétaient des conséquences de la colère de la tempête sur leur maisons.

« Cela est sur le point de devenir intéressant », a posté sur Instagram le Dr Craig Chavis, un chiropracteur du Maryland, accompagné de photos de sa famille trempée par la pluie profitant du Magic Kingdom.

« Mais le parc était presque vide aujourd’hui. »

Des gens marchant sous la pluie au Magic Kingdom de Walt Disney World, le 9 octobre 2024. Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP

Certains touristes se dirigeaient toujours vers Disney et d’autres parcs à thème d’Orlando malgré l’ouragan Milton qui approchait de la Floride. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Les porte-parole de Walt Disney World et d’Universal Studios ont déclaré au Post qu’ils surveillaient la météo et avaient décidé de rester ouverts mercredi matin et que les invités étaient invités à les rejoindre.

Mais tout le monde n’était pas content de voir les invités non découragés.

Les restaurants, magasins et stations-service des environs sont également restés ouverts – parfois malgré les objections de leurs employés.

« Ils ont pu s’amuser pendant quelques précieuses heures », a déclaré Amy Chavers, qui sert dans un restaurant familial près des parcs à thème.

Un bus Disney roulant sous la pluie à l’extérieur du parc. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Disney sera fermé jeudi lorsque Milton touchera terre en Floride. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

« Tant mieux pour eux. Pendant ce temps, je ne sais pas ce qui se passe à la maison avec mes enfants, et les pluies ne font qu’empirer. Mais c’est bien pour eux d’avoir pu voir Mickey.





Un employé de Disney a fait écho à ce sentiment.

« Je ne voulais vraiment pas aller travailler aujourd’hui », a déclaré la femme qui travaille dans l’un des magasins du Magic Kingdom.

Disney et d’autres parcs d’Orlando devraient être ouverts vendredi. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

«Tous ceux qui travaillent aujourd’hui ont un logement et une vie en dehors du travail, et nous ne savons pas si cela va être emporté par les eaux. Mais nous devions quand même être joyeux et optimistes. C’est un peu foutu.

Lorsque les parcs ont fermé leurs portes à 13 heures mercredi, la plupart des travailleurs ont été renvoyés chez eux, même si certains employés essentiels sont restés toute la soirée.

Disney et Universal Studios seront fermés jeudi et devraient rouvrir vendredi après le passage de Milton.