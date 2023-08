Les touristes dans des camping-cars de luxe ont envahi la ville balnéaire – son conseil fou… doit prendre des mesures drastiques

Les RÉSIDENTS disent que les touristes dans des camping-cars chics ont pris le contrôle de leur ville balnéaire et veulent que le conseil prenne des mesures drastiques.

Les vacanciers de Clevedon, dans le nord du Somerset, ont garé leurs camping-cars le long du front de mer comme une escale de nuit, après que les autorités locales ont modifié la disposition des baies plus tôt cette année.

Les habitants ne sont pas contents que les touristes en camping-cars occupent les espaces le long du front de mer de Clevedon Crédit : SOS Sauvez notre front de mer

Les changements faisaient partie d’un projet routier d’un million de livres sterling qui a vu le parking repensé afin que les véhicules ne soient plus garés face à la mer mais parallèlement au front de mer.

Ces dernières semaines, des camping-cars ont stationné la nuit le long du front de mer en profitant du parking gratuit.

Le stationnement est limité à un maximum de quatre heures entre 8h et 18h tous les jours, mais elles ne s’appliquent pas le soir.

Les habitants et les propriétaires d’entreprises disent que les camping-cars occupent des espaces indispensables pour les autres visiteurs et que les véhicules bloquent leur vue sur le front de mer.

D’autres résidents ont également affirmé que les campeurs y restaient plusieurs jours et qu’il n’y avait pas d’agents de la circulation pour les déplacer.

Les habitants disent également que les campeurs les empêchent d’utiliser les espaces le soir pour une soirée dans les bars et restaurants.

Les habitants disent avoir du mal à trouver une place pour se garer devant chez eux la nuit.

Cathy Hawkins, porte-parole de Save our Seafront, a déclaré au Bristol Post: «Les changements apportés au front de mer de Clevedon se sont révélés encore plus fous avec le stationnement gratuit des camping-cars le samedi soir et le dimanche toute la journée.

« Encourager les visiteurs à Clevedon est excellent pour les affaires, mais le stationnement des camping-cars sur les espaces limités du front de mer pendant des jours ne l’est pas.

« Nous voulons que le North Somerset Council remette le front de mer à ce qu’il était avant et arrête ce non-sens et supprime la piste cyclable dangereuse inutilisée et le chaos du stationnement. »

Le North Somerset Council a déclaré que tant que les campeurs utilisent les baies dans les délais impartis, ils n’enfreignent pas la réglementation.

Un porte-parole du North Somerset Council a déclaré: «Des restrictions de stationnement chronométrées sont en place sur la plage tous les jours entre 8h et 18h, avec un séjour maximum de quatre heures.

« En dehors de ces horaires, il n’y a pas de restrictions dans les quais chronométrés, mais des restrictions s’appliquent à tout moment dans les quais handicapés et les quais de chargement.

« Les véhicules, y compris les campeurs, arborant un badge bleu valide peuvent stationner sans restriction horaire à tout moment dans ces baies selon les règles gouvernementales.

«Les véhicules en dessous d’une certaine limite de poids, qui incluraient la plupart des campeurs, sont légalement autorisés à se garer sur l’autoroute, donc tant qu’ils n’enfreignent pas les restrictions de temps en place, ils n’enfreignent aucune règle.

« Le camping sur l’autoroute est illégal et doit être signalé à la police. »

Les modifications apportées au front de mer de la ville ont commencé la semaine dernière et devraient s’achever à l’automne.

