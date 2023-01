Les touristes chinois aux poches profondes restent chez eux, pour l’instant

Alors que les frontières rouvrent, de nombreux consommateurs chinois restent sur place.

De nombreux consommateurs ne sont pas mentalement prêts à voyager et les compagnies aériennes ne se précipitent pas non plus pour ajouter de la capacité.

Les 1,4 milliard d’habitants de la Chine ont subi les restrictions de mobilité les plus strictes de la pandémie, largement coupés du monde pendant 3 ans

Pour plus d’actualités financières, rendez-vous sur La première page de News24 Business.

Lors du verrouillage meurtrier de Covid l’année dernière à Shanghai, Qin Bing rêvait de voyager à l’étranger. Alors que la Chine rouvre sa frontière dimanche après trois ans d’isolement de Covid, cependant, le directeur marketing de 36 ans reste sur place.

En fait, la force de 280 milliards de dollars (~ 4,8 billions de rands) qu’est le tourisme chinois pourrait ne pas réapparaître avant des mois, grâce aux infections persistantes, aux restrictions pour les nouveaux arrivants et à la flambée des coûts liée à une panne de l’infrastructure mondiale des voyages.

“Les prix des billets deviennent fous”, a déclaré Qin, qui avait l’habitude de voler à l’étranger au moins trois fois par an avant la pandémie, mais craint maintenant la réinfection de Covid et les coûts de vol élevés. “Les forfaits de voyage sont réservés aux personnes qui ont de l’argent à dépenser, certainement pas à moi.”

Les 1,4 milliard d’habitants de la Chine ont subi les restrictions de mobilité les plus strictes de la pandémie, largement coupés du monde pendant trois ans alors que le gouvernement poursuivait une approche de tolérance zéro. La demande refoulée devrait déclencher une augmentation des voyages et des dépenses après que la Chine a supprimé sa quarantaine à partir de ce dimanche.

Pourtant, la teneur de son boom de réouverture tant attendu semble s’écarter du voyage de vengeance – un voyage complet et sur la liste des choses à faire pour rattraper le temps perdu – que beaucoup anticipaient. La relance des entreprises affamées par les touristes chinois très dépensiers sera probablement retardée, car un rétablissement complet aux niveaux d’avant la pandémie pourrait prendre des mois.

Explosion de covid

L’explosion de Covid à travers la Chine est l’un des obstacles qui limitent les portes. Des millions de personnes sont malades ou en convalescence, et les chiffres devraient rester élevés pendant des semaines alors que le virus migre des grandes villes vers les zones rurales et périphériques.

La taille et l’étendue de l’épidémie ont conduit d’autres pays à resserrer les règles frontalières, y compris des destinations populaires comme le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis.

“La plupart des consommateurs ne sont pas mentalement prêts à voyager dans un autre pays juste après s’être remis de Covid”, a déclaré Chen Xin, responsable de la recherche sur les loisirs et les transports en Chine chez UBS. “Nous devrons peut-être attendre l’année prochaine au plus tôt pour voir les voyages à l’étranger revenir aux niveaux d’avant Covid.”

Les compagnies aériennes ne se précipitent pas non plus pour ajouter de la capacité.

Les vols quittant la Chine au premier trimestre sont à 10,7% des niveaux d’avant la pandémie, bien qu’ils soient plus du double des taux anémiques d’il y a un an, selon la société d’analyse aéronautique Cirium. Le manque d’options signifie qu’il est coûteux de voler presque n’importe où à l’étranger. Les billets aller coûtaient en moyenne 3 822 yuans (556 dollars) au 3 janvier, selon les données de Tongcheng Travel, en hausse de 18 % rien que depuis Noël.

Il est peu probable que les vols internationaux puissent augmenter de manière significative avant le Nouvel An lunaire dans deux semaines, et les visas et passeports de voyage peuvent prendre plus de temps à obtenir, a déclaré Chen d’UBS.

Aucune réservation

En effet, contrairement aux inquiétudes selon lesquelles les points chauds touristiques de la Tour Eiffel au Grand Canyon seront à nouveau mis à rude épreuve par les fêtards chinois, les agences de voyages disent qu’elles ont du mal à persuader les gens de réserver des voyages. Les agents craignent que les bas prix de la dernière décennie ne reviennent de sitôt.

Alors qu’un voyage de sept jours du sud-ouest de la Chine à la capitale thaïlandaise de Bangkok aurait coûté 1880 yuans (274 dollars) en 2018, un voyage similaire commence maintenant à 7580 yuans (1 103 dollars), selon Zhao Ling, un agent de voyages basé à Deyang. qui travaille pour Chengdu Everbright International Tour Co.

“Beaucoup de gens ont posé des questions sur les forfaits, mais personne n’a réservé”, a déclaré Zhao.

Bulletin Briefing d’affaires Une plongée en profondeur dans l’histoire des grandes entreprises de la semaine, ainsi qu’une analyse experte des marchés et des tendances. S’inscrire

Les hauts lieux touristiques tempèrent les attentes. La Thaïlande attend 300 000 visiteurs en provenance de Chine au premier trimestre de cette année, soit moins de 10 % des niveaux d’avant la pandémie, selon le ministre de la Santé Anutin Charnvirakul. Seuls 60 000 visiteurs sont attendus en janvier.

Les hôteliers de Phuket, l’île du sud célèbre pour ses plages de sable blanc, anticipent un Nouvel An lunaire lent. Les touristes du continent ne devraient pas arriver en grand nombre, a déclaré Suksit Suvunditkul, président de la section sud de la Thai Hotels Association et directeur général de Deevana Hotels and Resorts.

Il y a peu de vols réguliers et son hôtel n’a pas encore connu d’augmentation des réservations à l’avance de la part des touristes chinois, a déclaré Suksit.

La Mecque battue

Même si les touristes chinois viennent, les stations balnéaires, les sites touristiques et les marchés nocturnes autrefois animés ne sont peut-être pas prêts. De nombreux points chauds ont été battus par la pandémie – et l’absence continue des visiteurs autrefois omniprésents et les plus dépensiers, dont l’argent a eu un impact énorme sur les économies locales.

La chaîne d’approvisionnement mondiale qui a satisfait les visiteurs chinois – des bus aux restaurants chinois en passant par les guides touristiques parlant le mandarin – s’est largement effondrée. Les pénuries de main-d’œuvre font rage dans des endroits comme Singapour et la Thaïlande, où la plupart des entreprises ne peuvent pas embaucher de travailleurs ou moderniser les équipements assez rapidement après une période de sécheresse de plusieurs années. Des millions de travailleurs autrefois dans l’industrie hôtelière ont changé d’emploi.

“Singapour n’est tout simplement pas prêt à gérer l’afflux soudain”, a déclaré Stanley Foo, fondateur et associé directeur d’Oriental Travel & Tours à Singapour. “Je suis surtout préoccupé par les pénuries de main-d’œuvre dans les attractions. Nous ne pouvons même pas gérer le nombre actuel de visiteurs.”

Les opérateurs chinois de forfaits dits “zéro dollar” – des circuits prépayés dans lesquels les touristes étaient guidés à travers des itinéraires de shopping et de visites, souvent avec des arrêts commandés dans des boutiques de souvenirs hors de prix – sont également inquiets.

“Il nous a fallu 10 ans pour faire passer les voyages organisés en Thaïlande de 10 000 yuans (1 455 dollars) à 2 000 yuans (291 dollars), des années d’efforts et de relations, beaucoup d’adhésion des compagnies aériennes, des hôtels et des magasins locaux”, a déclaré Zhao, qui dirigeait un groupe de 30 personnes chaque mois avant la pandémie. “Il y avait toute une chaîne d’approvisionnement. Maintenant, cette chaîne est complètement brisée.”

Demande intérieure

Depuis, Zhao s’est tourné vers l’offre de voyages organisés nationaux, principalement au Xinjiang et au Tibet.

Les vacanciers chinois pourraient préférer skier à Harbin ou faire du shopping dans les centres commerciaux hors taxes de Hainan plutôt que de voyager à l’étranger pendant le Nouvel An lunaire, selon Chen d’UBS. Les vols intérieurs ont repris bien plus vite que les vols internationaux, avec 12 216 voyages programmés le 8 janvier. C’est près de 100 % de la capacité intérieure en 2019, selon les données de VariFlight.

Pourtant, le retour des touristes chinois après une absence de trois ans, même s’il ne s’agit que d’un filet pour l’instant, remonte le moral dans l’industrie mondiale du tourisme. Les réservations de voyages internationaux pendant le Nouvel An lunaire ont bondi de plus de 540 % par rapport au niveau quasi nul d’il y a un an, selon Trip.com.

“Ils nous manquent”, a déclaré Foo de Singapour.