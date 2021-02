Les touristes britanniques font partie des 96 étrangers à avoir été mis en quarantaine obligatoire par la police autrichienne après avoir été surpris en train de violer les restrictions de Covid-19 en partant en vacances de ski.

Chaque personne pourrait être condamnée à une amende pouvant aller jusqu’à 2 180 € (1 921 £) s’il s’avère qu’elle a utilisé des échappatoires pour séjourner dans la station de St Anton am Arlberg, dans la région autrichienne du Tyrol.

Certains membres du groupe ont enregistré des adresses locales ou ont déclaré qu’ils étaient là pour des raisons professionnelles, a rapporté lundi la BBC.

Les pistes de ski en Autriche sont actuellement ouvertes aux locaux, mais fermées aux étrangers.

Un groupe de 96 étrangers, dont des Britanniques, ont été placés en quarantaine obligatoire par la police autrichienne après avoir été surpris en train de violer les restrictions de Covid-19 en partant en vacances de ski. Les pistes de ski en Autriche sont actuellement ouvertes aux locaux, mais fermées aux étrangers. Sur la photo: un skieur descend une pente à côté d’un télésiège vide au Tyrol, en Autriche, le 30 janvier

La police a déclaré que le groupe de 92 personnes comprenait des touristes irlandais, allemands, roumains, danois, suédois, polonais, australiens et britanniques.

On ne sait actuellement pas combien de Britanniques ont été mis en quarantaine.

Tous les membres du groupe doivent maintenant montrer des tests PCR de coronavirus après que la police a vérifié 44 hôtels et chalets dans la station balnéaire du centre de l’Autriche.

Après l’opération de police, le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer a déclaré que «quiconque n’obéit pas aux règles du Covid-19 et reste dans notre pays sans justification doit être condamné à une amende».

En outre, le gouverneur régional Günther Platte a déclaré qu’il y aurait une «tolérance zéro» pour les violations des règles.

L’Autriche est actuellement sous un troisième verrouillage national avec seulement des magasins essentiels ouverts, avec des personnes obligées de rester à la maison et de ne quitter la maison que pour des raisons essentielles.

Dans le cadre des mesures en vigueur jusqu’au 7 février au moins, les hôtels et les restaurants sont fermés, de même qu’un certain nombre d’autres installations de loisirs.

Le pays a également mis en place une interdiction des vols en provenance du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil – pays où de nouvelles variantes de coronavirus ont été découvertes. Cela a été prolongé le 23 janvier pour durer au moins jusqu’au 7 février également.

Sur la photo: des skieurs passent devant l’église de Seefeld le 30 janvier 2021. – Les remontées mécaniques autrichiennes ont rouvert aux alentours de Noël pour les visiteurs nationaux au milieu de la pandémie de Covid-19

Les installations de loisirs et de culture, y compris les gymnases, les piscines et les parcs d’attractions sont actuellement fermées, mais les téléphériques et les domaines skiables ont été autorisés à rouvrir.

Le verrouillage est en vigueur depuis le 26 décembre, tandis que des règles plus strictes concernant l’entrée dans le pays ont été introduites le 10 janvier – en grande partie pour décourager les skieurs arrivant de l’étranger.

Les mesures obligent les arrivants d’autres pays – y compris presque tous les autres pays d’Europe – à se mettre en quarantaine à leur arrivée.

Au cours des dernières semaines, cependant, le public a été choqué d’apprendre les lacunes liées au travail ou à la formation, dont les touristes ont profité.

Alors que les skieurs réguliers ne sont pas autorisés à passer la nuit dans une station balnéaire, des grappes de coronavirus ont été détectées lors de cours de formation de professeur de sketch, qui ont été autorisés à être organisés pour les visiteurs d’autres pays européens.

Au 31 janvier, l’Autriche avait enregistré 414 398 cas de coronavirus et 7 721 décès liés au Covid-19.

Au 31 janvier, l’Autriche avait enregistré 414 398 cas de coronavirus et 7 721 décès liés au Covid-19. Au cours des sept derniers jours, l’Autriche a enregistré en moyenne 1383 cas et 43 décès par jour, le nombre de cas diminuant régulièrement depuis novembre (photo du haut) et des décès quotidiens appelant depuis la fin décembre (photo du bas)

Après que le nombre de nouveaux cas quotidiens ait atteint un sommet à la mi-novembre et que les décès aient atteint un sommet dans les semaines suivantes, l’Autriche a été en mesure de réduire les chiffres.

Au cours des sept derniers jours, l’Autriche a enregistré en moyenne 1 383 cas et 43 décès par jour, le nombre de cas diminuant régulièrement depuis novembre.

Comme d’autres pays du continent, l’Autriche a vu un démarrage lent de son programme de vaccination, avec seulement 2,23 personnes sur 100 ayant reçu une dose du vaccin jusqu’à présent.

Par comparaison, le Royaume-Uni a donné au moins une dose du vaccin à 13,95 personnes pour 100 (au 30 janvier), le Danemark en a donné 4,47, l’Italie 3,24 et l’Allemagne 2,77 pour 100.

Dimanche, des milliers de personnes, dont des néo-nazis, ont défié l’interdiction de marcher à Vienne pour protester contre le couvre-feu et le verrouillage.

La police avait annoncé samedi une interdiction de la marche après qu’environ 10000 personnes se sont présentées à une manifestation similaire plus tôt dans le mois, beaucoup d’entre elles ignorant les restrictions de sécurité visant à ralentir la propagation du virus.

Des manifestants – y compris des théoriciens du complot et des néo-nazis – ont participé à des manifestations contre les restrictions en cours liées à la pandémie de coronavirus à Vienne, en Autriche, le 31 janvier

Beaucoup de ceux qui ont participé à la marche de dimanche, organisée par le parti d’extrême droite FPOe, ont emboîté le pas, ignorant les réglementations gouvernementales sur le port de masques et les mesures de distanciation sociale.

Des militants néo-nazis faisaient partie de la foule, qui a refusé de se dissoudre et a bloqué la circulation alors qu’elle commençait à marcher vers le parlement national.

La police a arrêté une dizaine de manifestants et quatre policiers ont été blessés lors d’échauffourées.

C’était la première fois que le FPOe et le membre Herbert Kickl, ancien ministre de l’Intérieur, appelaient officiellement à une manifestation contre le troisième lock-out autrichien.

«Nous assistons à une censure sans précédent», a déclaré Kickl aux médias samedi, avant que le parti ne soumette une deuxième demande d’autorisation de rassemblement qui a également été refusée.

La raison du refus a été invoquée comme un risque d’augmentation des taux de transmission de nouvelles variantes et un «manque de traçabilité des contacts» parmi ceux qui devaient participer.

La police a arrêté une dizaine de manifestants et quatre policiers ont été blessés lors d’échauffourées (photo)

Ailleurs dans la région, quatre personnes ont été tuées dans une avalanche ce week-end, a annoncé lundi la police.

Les autorités de la région du Tyrol avaient averti jeudi d’un risque accru d’avalanches en raison de la pluie et des chutes de neige combinées à des vents forts et des changements de température.

Un homme de 37 ans et une femme de 38 ans, tous deux originaires de la région, « ont déclenché une avalanche à 2100 mètres d’altitude » dans le district de Sellrain samedi, a déclaré la police du Tyrol dans une déclaration.

« Ils ont tous deux été totalement ensevelis par l’avalanche et leurs corps n’ont pu être récupérés que dans la soirée du 31 janvier », indique le communiqué.

Samedi, la police avait annoncé la mort d’un garçon allemand de 16 ans dans la région de Kuehtai.

Il ne disposait d’aucun équipement de détection et faisait du ski hors piste avec deux amis à plus de 2 600 mètres d’altitude lorsqu’il a été heurté par de la neige poudreuse.

Un Autrichien de 48 ans a également été tué par une avalanche samedi alors qu’il faisait du ski de fond dans la station d’Axamer Lizum.

Quatre autres avalanches ont également été signalées au Tyrol samedi mais n’ont fait aucun décès.

Ces dernières années, une vingtaine de personnes en moyenne ont été tuées chaque année par des avalanches en Autriche.

Pour l’hiver 2019/20, le nombre était inférieur, à 13, en partie en raison de la saison écourtée par le premier verrouillage du coronavirus.