Les touristes britanniques avertis de rester LOIN de la France alors que Paris se prépare à une autre nuit d’émeutes alors que les rues sont incendiées et les magasins pillés

Les touristes BRIT ont été avertis de rester à l’écart de la France alors que Paris se prépare à une autre nuit d’émeutes.

Paris en particulier a été englouti par la violence suite à la fusillade de Nahel Merzouk, 17 ans, lors d’un contrôle routier mardi.

Affrontements entre manifestants et CRS Porte d’Aix Crédit : AFP

Des émeutiers ont lancé des feux d’artifice sur les flics alors qu’ils tentaient de réprimer les troubles qui submergent Paris Crédit : Reuters

Des voitures ont été incendiées au milieu du chaos qui a éclaté à travers la France

Les restes calcinés d’un bus dans la banlieue de Pantin à Paris Crédit : Avalon.red

Des clips effrayants ont partagé en ligne des voitures d’exposition, des bâtiments et même des postes de police ravagés par des enfers déchaînés.

Le désordre s’est également transformé en pillage, alors que des foules ont été filmées en train de piller des magasins dans le complexe commercial du Châtelet, près de la cathédrale Notre-Dame.

Désormais, le gouvernement a conseillé aux vacanciers britanniques d’éviter la France, car le pays a imposé des couvre-feux et des interruptions de la circulation pour tenter de réprimer les émeutes à l’échelle nationale.

Le ministère des Affaires étrangères a mis à jour vendredi ses conseils aux voyageurs en réponse à la violence, déclarant: « Depuis le 27 juin, des émeutes ont eu lieu dans toute la France. Beaucoup sont devenues violentes. Des magasins, des bâtiments publics et des voitures en stationnement ont été ciblés.

« Certaines autorités locales peuvent imposer des couvre-feux. Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles.

« Vous devez surveiller les médias, éviter les zones où se déroulent des émeutes, vérifier les derniers conseils des opérateurs lors de vos déplacements et suivre les conseils des autorités. »

Des centaines de milliers de Britanniques sont susceptibles de se trouver en France en ce moment, étant donné le nombre de millions de personnes qui visitent le pays chaque année – 13 millions en 2018 rien qu’au Royaume-Uni.

Bien qu’il n’y ait pas de couvre-feu actuellement en place, il serait conseillé aux touristes des villes animées – en particulier Paris – d’éviter certaines zones la nuit après deux jours d’émeutes intenses.

Le président Emmanuel Macron est quant à lui confronté à des appels croissants pour déclarer l’état d’urgence à la suite du meurtre de Nahel, 17 ans.

Mais Macron a été fustigé pour boogy lors d’un concert d’Elton John tandis que Paris sombrait dans le chaos au milieu des protestations contre « l’exécution » de l’adolescent.

Le Premier ministre français est apparu libre lors du concert de mercredi alors que sa nation était incendiée et pillée par des émeutiers.

M. Merzouk était d’origine franco-algérienne et les manifestants affirment que la mort de l’adolescent illustre la discrimination dont souffrent ces minorités ethniques.

Florian M., un policier français de 38 ans qui a tiré sur M. Merzouk, est en garde à vue et inculpé de meurtre.

Aujourd’hui, Macron a présidé l’équivalent français d’une réunion Cobra – la deuxième en deux jours – alors qu’il tentait de faire face à la crise nationale.

Par la suite, il a déclaré qu’il était prêt à faire « tout ce qui est possible pour rétablir l’ordre public », notamment en fermant les trains et les bus dans les grandes villes, dont Paris du jour au lendemain.

Marcon a agi en mettant à la rue 40 000 personnes supplémentaires – dont 5 000 à Paris hier.

Plus de 875 personnes ont été arrêtées et au moins 200 policiers blessés alors que le gouvernement s’efforçait de rétablir l’ordre lors d’une troisième nuit de troubles.

Les mairies, les voitures de police et les trains ont tous été incendiés dans tout le pays, tandis que les gangs se sont battus avec la police, qui a répondu avec des charges de gaz lacrymogène et de matraque.

Pendant ce temps, des véhicules de police blindés ont percuté les restes calcinés de voitures renversées et incendiées à Nanterre.

M. Macron a déclaré que les médias sociaux alimentaient la violence des imitateurs et que des plateformes telles que Snapchat et TikTok devaient supprimer « le contenu le plus sensible ».

Le dirigeant français a déclaré: « On a parfois le sentiment que certains jeunes vivent dans la rue des jeux vidéo qui les ont intoxiqués. »

Et le président a également exhorté les parents à garder les adolescents à la maison, plutôt que de les laisser sortir chercher des ennuis.

Plus de deux millions de Britanniques devraient se rendre en France au cours des deux prochains mois, alors que la haute saison des vacances d’été commence.

La France est la deuxième destination de vacances la plus populaire du Royaume-Uni après l’Espagne, juillet et août étant les mois les plus fréquentés de l’année pour le tourisme.

Des images montrent le moment avant qu’un flic français n’ouvre le feu sur l’adolescente Nahel, dont la mort a déclenché les troubles civils Crédit : AP

Plusieurs magasins ont été vandalisés et pillés 1 crédit

Un manifestant est détenu lors d’une manifestation aujourd’hui à Strasbourg Crédit : AP

Une marche pacifique en hommage à Nahel a vite tourné à la violence Crédit : EPA