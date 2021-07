Les touristes américains d’origine asiatique ne laisseront pas la haine de l’AAPI les empêcher de voyager

Alors que le monde s’ouvre à nouveau, de nombreux voyageurs sont impatients de reprendre la route, mais les Américains d’origine asiatique peuvent avoir des bagages supplémentaires après plus d’un an et demi d’attaques contre leur communauté.

« Avant la pandémie, je n’avais aucun problème à vraiment sortir et voyager », a déclaré Hana Lee, une Coréenne américaine de Colorado Springs. « C’était juste amusant. »

Elle a déclaré que la première fois qu’elle s’était sentie ciblée en raison de son appartenance ethnique, c’était lors d’un récent voyage à New York, lorsqu’un étranger l’a qualifiée de « cafard chinois » et a pris sa photo, ce qui, selon elle, la mettait « très mal à l’aise ».

« J’ai été choquée, mais en même temps (…) c’est malheureusement normal pour des gens comme moi de nos jours », a-t-elle déclaré.

« Ce sentiment d’avoir une perte de sentiment de sécurité est une telle violation », a déclaré Cynthia Choi, codirectrice exécutive de Chinese for Affirmative Action, partenaire fondateur de Stop AAPI Hate. « C’est un droit humain tellement fondamental de sentir que vous pouvez quitter votre maison et ne pas être soumis à la discrimination, à la haine. »

Attaques contre les Américains d’origine asiatique

Stop AAPI Hate a reçu plus de 6 600 rapports d’incidents haineux de la mi-mars 2020 à la fin mars 2021 – allant du harcèlement verbal aux violations des libertés civiles et aux agressions physiques – la Chine étant accusée de COVID-19.

« Nous pensons que c’est un sous-dénombrement », a déclaré Choi. « Notre centre de signalement est le canari dans la mine de charbon. Nous savons qu’il y en a beaucoup, beaucoup plus qui sont touchés. »

De nombreux Américains d’origine asiatique ont ressenti le fardeau mental du racisme tout au long de la pandémie.

Nicole Brooks l’a ressenti lorsqu’elle a emmené ses parents voir les cerisiers en fleurs dans leur propre ville de Portland, en Oregon, ce printemps.

« En fait, j’avais vraiment peur qu’ils s’assoient seuls et s’éloignent d’eux », a déclaré Brooks. « Mes parents sont originaires de Singapour. L’anglais est leur langue maternelle, et pourtant, malgré l’absence de barrière, on a toujours l’impression que l’augmentation des crimes haineux d’origine asiatique a certainement changé notre point de vue. »

Les Américains d’origine asiatique ont été la cible d’un certain nombre d’attaques très médiatisées à travers le pays, comme la femme de 65 ans qui a été battue en plein jour devant un immeuble de Manhattan sous le regard du personnel, puis a fermé la porte sans aide.

« Pour moi, il y a cette peur de qui va fermer la porte et ne pas comprendre et ne pas parler pour moi, pour mes parents », a déclaré Brooks.

« Comment devrais-je me sentir en voyageant dans une ville où je ne connais personne ou où je dois m’inquiéter lorsque j’emmène mon enfant métis au parc sans mon mari ? » elle a demandé.

La haine affecte tout le monde

Son mari, Barrett Brooks, qui est blanc, a déclaré qu’il avait parlé du pouvoir des mots avec son côté de la famille, qu’il a décrit comme couvrant l’éventail politique.

« J’ai vraiment essayé de souligner l’importance de la langue et la façon dont nous parlons de la pandémie et de ses origines et des personnes touchées », a-t-il déclaré, notant le danger de confondre les critiques de la Chine avec les Américains d’origine asiatique et de les traiter comme un monolithe.

« Les gens agissent là-dessus », a-t-il déclaré. « Ils se sentent habilités à maltraiter les gens et à leur faire du mal, et cela affecte plus que les personnes que nous voyons dans les vidéos. Cela affecte l’ensemble de la population. »

« Nous savons que les attaques contre les Asiatiques, ce n’est pas seulement ici aux États-Unis », a déclaré Cynthia Choi, co-fondatrice de Stop AAPI Hate. « C’est à l’étranger. C’est partout. »

« Je suis là pour me battre »

Winton Tran de New York a déclaré qu’il se sentait en fait plus en sécurité lorsqu’il voyageait à l’étranger. Il s’est rendu en République dominicaine au printemps dernier et a déclaré que les gens semblaient beaucoup plus amicaux et accueillants. La grande majorité des Dominicains sont des descendants mixtes d’héritage européen (espagnol) et africain, mais il existe également une petite population dominicaine asiatique.

« Ils ne vous ont pas regardé avec le regard dégoûtant que je ressens (je reçois) en Amérique », a déclaré Tran, se rappelant comment il se sentait jugé pour avoir porté des masques faciaux aux États-Unis avant qu’ils ne deviennent la norme.

Les gens en Asie portent des masques faciaux depuis des années pour diverses raisons, notamment pour se protéger et protéger les autres de la maladie et bloquer la pollution de l’air.

Lors d’un webinaire pour les professionnels de l’industrie du voyage en mars dernier, le président et chef de la direction de l’US Travel Association, Roger Dow, a déclaré : « … la communauté et le monde regardent les États-Unis et observent ces choses horribles et finissent par dire : « Hé, L’Amérique est-elle vraiment un endroit accueillant ? Et c’est quelque chose sur quoi nous avons bâti toute notre industrie du voyage depuis des décennies… Ce n’est pas qui nous sommes. «

Tran a déclaré qu’entendre parler de la haine asiatique était si blessant au début que j’avais l’impression que « mon cœur saignait », mais il a canalisé cette douleur vers l’activisme.

« Je suis ici pour me battre », a-t-il déclaré, reconnaissant les difficultés rencontrées par les réfugiés juste pour se rendre aux États-Unis en provenance de pays comme le Vietnam, d’où vient sa famille. « Nous ne pouvons pas simplement rester silencieux. Nous ne pouvons pas simplement partir. »

« La meilleure vengeance est de vivre une bonne vie »

« Je pense qu’il est important de se défendre, d’être conscient de son environnement et de faire attention aux gens qui vous entourent », a déclaré Sam Fong, un sino-américain de la région de la baie de San Francisco et modérateur des groupes Facebook Subtle Asian Travel et Asian. Réseau d’investisseurs.

Fong a dit qu’il n’était pas vraiment inquiet pour lui-même. « Cependant, je m’inquiète pour mes parents qui sont définitivement dans la tranche d’âge des personnes ciblées. Je m’inquiète pour des gens comme ma sœur, mes amis. » Mais il ne laisse pas cela voler sa joie.

« Vous savez que la meilleure vengeance est de vivre une bonne vie et de ne pas être dérangé par des gens qui sont plus ignorants que vous », a déclaré Fong.

« J’ai hâte d’y retourner, une fois que ce sera sûr de le faire à nouveau », a déclaré le voyageur passionné qui a visité plus de 40 pays. « Je serais juste un peu plus prudent. »

« Voyager est l’une des joies, n’est-ce pas ? » a déclaré Cynthia Choi, co-fondatrice de Stop AAPI Hate. « Je pense que nous devons être vigilants, mais ne pas laisser cette période de traumatisme racial, ce calcul racial, nous priver de la joie de ces expériences. »

Hana Lee a déclaré qu’elle avait abandonné les injures auxquelles elle avait été confrontée lors de son voyage à New York.

« Je pense toujours que nous devrions pardonner aux personnes qui nous attaquent verbalement », a-t-elle déclaré à propos des personnes qui peuvent être sans abri et avoir leurs propres problèmes de santé mentale.

Passer à autre chose

Nicole et Barrett Brooks prévoient de continuer à voyager, tout comme ses parents.

« Certainement une couche supplémentaire de conscience maintenant à notre environnement, peu importe où nous sommes, que ce soit en voyage ou ici à la maison », a déclaré Nicole Brooks. « Mais ils sont ravis de voyager. »

« Nous l’adorons », a déclaré son mari. « C’est une partie essentielle de notre vie et de notre expérience partagée en tant que couple. Nous voulons vraiment étendre cela à notre fils. »

Winton Tran, qui a visité des dizaines de pays au fil des ans, pense déjà à son prochain voyage.

« Qu’est-ce que tu vas choisir, rester à la maison toute la journée ? », a-t-il demandé. « Ce n’est pas la vie que je veux. »