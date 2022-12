Les touristes américains bloqués près du Machu Picchu pourraient ne pas être chez eux à Noël alors que les manifestations s’abattent sur le Pérou

Des centaines de touristes restent bloqués dans une ville près des ruines de la ville de montagne de Machu Picchu alors que des manifestations s’abattent sur le pays du Pérou.

Les Américains, les Européens et les Amériques du Sud ne peuvent pas quitter la ville d’Aguas Calientas, près de la base du Machu Picchu, puisque le gouvernement a suspendu indéfiniment le service ferroviaire. Le maire de Machu Picchu, Darwin Baca, a déclaré qu’il tentait de mettre en place un transport par hélicoptère pour les faire sortir, selon Axios.

“Nous avons demandé au gouvernement de nous aider et d’établir des vols en hélicoptère afin d’évacuer les touristes”, a déclaré Baca.

Parmi les touristes piégés sur la montagne se trouvent deux policiers de Chicago, un couple enceinte d’Acworth, en Géorgie, et un capitaine de Miami-Dade Fire Rescue, qui a déclaré aux nouvelles de la section locale 10 de Floride qu’environ 200 citoyens américains restaient dans la ville. Des milliers d’autres ne peuvent pas voyager à travers le pays en raison des manifestations.

“D’après ce que j’ai compris, le reste du pays ne va pas trop bien”, a déclaré le capitaine des pompiers Brian Vega. “Ils se révoltent, brûlent des choses.”

Le président péruvien Pedro Castillo a dissous le Congrès du pays mercredi et a appelé à de nouvelles élections avant une nouvelle tentative de le destituer. Il a établi un nouveau gouvernement d’urgence et a déclaré qu’il apporterait des changements à la direction du pouvoir judiciaire, de la police et de la Cour constitutionnelle.

La décision d’évincer Castillo concernait des allégations de corruption, avec six enquêtes ouvertes contre le président.

Les actions de Castillo, considérées comme un effort pour préserver le pouvoir, ont incité le Congrès à l’évincer complètement et à le remplacer par Dina Boluarte, son ancienne vice-présidente. La nomination s’est avérée incroyablement impopulaire, de nombreux électeurs considérant Castillo comme “l’un d’entre nous”, tandis que Boluarte leur reste distant et inconnu.

Boluarte a dépêché les autorités pour réprimer les manifestations, mais cela n’a fait qu’augmenter la violence, entraînant la mort d’au moins sept personnes jeudi soir, et plus de 50 autres personnes blessées. Un juge a ordonné la détention de Castillo jusqu’à 18 mois pendant que les procureurs préparent un dossier contre lui.

Les manifestants exigent maintenant la liberté de Castillo, la démission de Boluarte et de nouvelles élections pour choisir un président et un congrès. Ils ont incendié des postes de police, bloqué des autoroutes et envahi des pistes d’aéroport.

Boluarte a déclaré l’état d’urgence vendredi pour contenir les troubles et a dépêché l’armée pour disperser les manifestations, faisant plus de 22 morts, a rapporté le New York Times.

Deux ministres ont démissionné suite à la mort de citoyens péruviens, la ministre sortante de l’éducation, Patricia Correa, affirmant que la mort de citoyens aux mains du gouvernement “n’a aucune justification”.

Vega a déclaré que les troubles ont laissé le pays – et les touristes – dans un état de chaos total, les autorités locales étant incapables de lui dire si elles peuvent évacuer les gens d’ici Noël. Il a appelé les législateurs américains à élaborer un pont aérien.

“J’espère qu’ils pourraient nous aider d’une manière ou d’une autre et nous ramener sains et saufs aux États-Unis pour voir nos amis et notre famille”, a-t-il déclaré.

Environ 5 000 touristes sont bloqués dans la ville de Cusco en attendant le redémarrage des vols, a déclaré le maire de Machu Picchu à l’agence de presse AFP.

“Ce qu’ils craignent, c’est d’arriver à Cusco et de ne pas pouvoir ensuite se rendre dans leur pays, car cela pourrait empirer”, a déclaré le maire.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.