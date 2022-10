Les touristes affluent vers la terrasse victorienne pensant que c’est l’ambassade de Moldavie après qu’un farceur ait installé une fausse plaque

Des dizaines de touristes se sont présentés sur une terrasse victorienne où un farceur avait apposé une plaque indiquant qu’il s’agissait de l’ambassade de Moldavie.

L’adresse résidentielle a fini par être répertoriée sur Google Maps comme l’ambassade officielle du petit État de l’ex-Union soviétique.

Le Joker Hughie Shepherd-Cross a affirmé qu’il avait installé la pancarte chez lui à Fulham, dans l’ouest de Londres, l’année dernière comme une “blague inoffensive” 1 crédit

La maison de Hughie a été répertoriée sur Google comme ambassade officielle de la Moldavie après avoir placé ce panneau sur son mur 1 crédit

Des Moldaves confus ont commencé à se présenter à la maison de la terrasse victorienne à Fulham, dans l’ouest de Londres 1 crédit

Il a vu des dizaines de Moldaves confus se présenter à l’extérieur et des diplomates étrangers arriver pour des réunions.

Mais tout était dû à Hughie Shepherd-Cross qui a affirmé avoir installé la pancarte chez lui à Fulham, dans l’ouest de Londres, l’année dernière comme une “blague inoffensive”.

Il a posté une fausse adresse et son numéro de téléphone en ligne.

Hormis quelques appels de Moldaves déconcertés, il ne s’est rien passé pendant des mois. Hughie, 24 ans, a déclaré: «J’ai à peu près oublié que c’était même là.

“Je recevais des appels de temps à autre, mais je ne comprenais pas un mot de ce qu’ils disaient.

“Ensuite, il est allé sur Google Maps et tout à coup des dizaines sont apparus. Lorsque deux diplomates étrangers ont frappé à la porte, mes colocataires et moi étions en jeans et en t-shirts et nous n’avions aucune idée de qui ils étaient.

La véritable ambassade de Moldavie – peuplée d’un peu plus de trois millions d’habitants – se trouve à proximité de Chiswick.

Il est maintenant correctement répertorié sur Google Maps.