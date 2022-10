Les touristes affluent à Taiwan alors que les restrictions d’entrée COVID sont assouplies

TAIPEI, Taïwan (AP) – Taïwan a levé jeudi toutes ses restrictions d’entrée COVID-19, permettant aux touristes d’accéder sans entrave à l’île autonome après plus de 2 ans et demi de contrôles aux frontières.

Hong Kong et Taïwan, ainsi que la Chine continentale, ont longtemps exigé que la plupart des visiteurs effectuent une période de quarantaine obligatoire tout au long de la pandémie, alors même que la plupart des pays ont rouvert leurs frontières aux touristes.

Les visiteurs ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine à l’entrée ou de passer des tests PCR. Au lieu de cela, ils devront surveiller leur santé pendant une semaine après leur arrivée et obtenir un résultat négatif à un test rapide d’antigène le jour de leur arrivée. Si les gens veulent sortir pendant la période de surveillance d’une semaine, ils ont besoin d’un test négatif de ce jour-là ou de la veille.

Il n’y a également plus de restrictions à l’entrée de certaines nationalités à Taiwan.

Des dizaines de visiteurs thaïlandais ont été parmi les premiers à arriver sous les nouvelles règles à l’aéroport international Taoyuan de Taiwan, qui dessert la capitale Taipei, sur un vol Tiger Air qui a atterri peu après minuit.

Des touristes comme Mac Chientachakul, 32 ans, et ses parents étaient ravis de visiter l’île.

“Le hot pot est mon plat préféré à Taiwan”, a déclaré Chientachakul. “C’est ma première chose à faire… ça me manque tellement.”

Sonia Chang, une agence de voyages, a déclaré que les changements étaient bons à la fois pour l’industrie du tourisme et les résidents taïwanais, qui peuvent désormais voyager à l’étranger sans avoir à se mettre en quarantaine à leur retour.

Valaisurang Bhaedhayajibh, directeur du développement commercial d’une entreprise de design âgé de 53 ans, a qualifié les nouvelles règles de pratiques.

“Nous n’avons pas à faire le test avant de venir ici, et aussi après notre arrivée”, a-t-il déclaré. “Nous sommes toujours tenus de faire l’autotest tous les deux jours, et tout a été fourni” par les autorités taïwanaises, y compris les kits de test rapide.

Lors d’une cérémonie de bienvenue dans le hall d’arrivée de l’aéroport de Taoyuan, les voyageurs en provenance de Thaïlande ont été accueillis par le directeur de l’Office du tourisme de Taïwan, Chang Shi-chung, qui leur a remis des cadeaux.

L’office du tourisme de Taïwan a estimé qu’un total de 244 touristes d’une vingtaine de groupes de touristes arriveront jeudi.

Alors que Hong Kong et Taïwan se débarrassent des restrictions et accueillent à nouveau les touristes, la Chine continentale reste l’un des rares endroits au monde à maintenir résolument les frontières fermées et à s’en tenir à une stratégie «zéro-COVID» pour éradiquer le virus. Hong Kong a mis fin à sa politique de quarantaine obligatoire pour les voyageurs entrants à la fin du mois dernier, ne nécessitant qu’une période d’auto-surveillance de trois jours.

The Associated Press