Les touristes affirment que le nouvel auvent « divise » la fresque en deux

Certains touristes de la ville ont déclaré à BBC News NI qu’il était dommage que la fresque ne puisse plus être vue dans son intégralité.

Le permis de construire pour l’auvent a été accordé en 2022 et installé cette semaine, mais le conseil local a déclaré que le permis ne s’étendait pas à cette section particulière.

Depuis son inauguration en 2019, les visiteurs de la ville se sont rassemblés au Badgers Bar sur Orchard Street pour prendre un selfie avec Erin, Michelle, Orla, Clare et « le petit Anglais » James de la comédie à succès de Channel 4.

Un porte-parole du conseil municipal de Derry et du district de Strabane a confirmé que le permis de construire accordé n’inclut pas l’auvent et la structure sur l’élévation où se trouve la fresque murale des Derry Girls.

Julie Sargisson, une grande fan de l’émission télévisée, est en visite à Derry depuis la Nouvelle-Zélande et dit que la fresque murale était une visite incontournable.

« Tous ceux que je connais l’ont regardé et adorent la série. »

Julie Sargisson est en visite à Derry depuis la Nouvelle-Zélande et a déclaré que la série à succès de Channel 4 était « énorme » dans son pays.

« Je suppose que l’auvent a un impact sur les photos des gens, mais je peux aussi le voir depuis le côté du bar ; ils veulent que les gens dépensent de l’argent dehors et profitent de leurs boissons – je veux dire, je sais qu’il pleut beaucoup ici – donc je peux le voir des deux côtés. »

Wayne Corcoran, originaire de Terre-Neuve au Canada, visite l’île d’Irlande avec des amis et retrouve les racines de sa famille irlandaise.

Isabelle Lang est française et a passé les 10 derniers jours à voyager à travers l’Europe sur sa fidèle moto.

Pam Koekbakker dit que la fresque était plus belle la dernière fois qu’elle était ici

Elle a déclaré que le spectacle a contribué à mettre Derry sur la carte et pense que la fresque mérite d’être entièrement visible pour que les gens puissent en profiter.

Pam a déclaré qu’elle avait visité Derry l’année dernière et qu’elle était déçue de voir les changements apportés au mur pignon.

Pam Koekbakker et Tobi Witton sont originaires du Canada et sont à Derry pour seulement cinq nuits.

« J’ai déjà vu la peinture murale sans l’auvent et je pense qu’elle est coupée en deux », a déclaré Pam.

Niamh Dalton, Annie O’Connor et Rebecca Mueller affirment que la fresque est toujours une grande attraction touristique

Niamh Dalton est originaire de Ramelton, dans le comté de Donegal, et ses amies, Annie O’Connor et Rebecca Mueller, sont venues lui rendre visite.

Mme Dalton a déclaré qu’elle serait une visiteuse régulière à Derry et qu’elle souhaitait montrer à ses amis les images et les sons de la ville.

« J’ai vu cette fresque un million de fois, mais je viens tout juste de remarquer l’auvent, et je trouve ça un peu dommage. Pourquoi l’avoir mis là ? »

L’amie de Niamh, Annie O’Connor, est en visite depuis Boston aux États-Unis.

« Je pense que cela gêne un peu la fresque, cela semble un peu étrange », a déclaré Annie.

« Imaginez que vous passiez tout ce temps à peindre et puis que [the awning] est mis en place et il le coupe juste au milieu. »