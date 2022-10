Les tourbillons à grande vitesse de ce danseur de New York quittent Internet avec incrédulité

Danse comme si personne ne regardait. Cependant, si vous avez des compétences comme ce danseur new-yorkais, il serait probablement préférable de le transformer en une bobine Instagram comme lui. Matthew Deloch a partagé un clip sur son compte Instagram faisant le défi “turn to the beat”. Le danseur semble prêt à conquérir le cœur d’Internet et il le fait. Au début, il fait des tourbillons lents pour correspondre aux rythmes de la musique. Mais dès que les battements s’accélèrent, les pirouettes de Matthew s’accélèrent également sans compromettre l’alignement de son corps ou sa grâce. “Je me battais si fort à la fin mais le talon n’a pas touché le sol LOL”, Matthew a légendé le message. Il a stupéfié les utilisateurs des médias sociaux avec l’élan surprenant de ses virevoltes.

Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs d’Instagram étaient impressionnés par les compétences de Matthew et ils ne se sont pas retenus pour lui faire savoir qu’ils étaient profondément impressionnés. Beaucoup ont remarqué à quel point il était satisfaisant de le voir tourner en boucle. Quelques-uns ont ajouté qu’ils étaient étonnés par sa fin contrôlée et presque irréelle. “Combien de fois avez-vous regardé ça ? Moi : Oui », a écrit un utilisateur. Un autre commentaire disait: “La voûte plantaire de mes pieds me fait mal juste en regardant ça!”

Un troisième utilisateur a fait remarquer: «C’est la 6e fois que je regarde. Mec, le sourire à la fin est si mignon et virevolte si fantastique. Cependant, ils n’étaient pas les seuls à regarder les quantités insensées de tourbillons en boucle. Beaucoup ont remarqué qu’ils l’avaient vu plusieurs fois depuis sa première apparition sur leur flux Instagram. Pendant ce temps, un utilisateur utile d’Instagram a fait savoir aux autres qu’il avait compté 45 tourbillons en moins de 20 secondes pour tous ceux qui voulaient savoir.

Matthew Deloch est un danseur professionnel et YouTuber de New York. Son contenu sur les réseaux sociaux comprend des vidéos POV, des sketches et des routines de danse qui ont rassemblé plus de 61,9 000 abonnés sur Instagram et 500 000 abonnés sur TikTok. Il a également auditionné pour les saisons 16 et 14 de So You Think You Can Dance.

