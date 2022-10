Les touchés de Joey Pope en attaque et en défense soulignent la victoire de Glenbard West à Hinsdale Central – Shaw Local

HINSDALE – Après avoir raté plusieurs matchs cette saison, Joey Pope retrouve la santé au bon moment.

Et cela pose problème aux adversaires des séries éliminatoires de Glenbard West.

La vedette à double sens a marqué des touchés de chaque côté du ballon samedi, aidant les Hilltoppers à une victoire sur la route 45-15 contre Hinsdale Central lors de la finale de la saison régulière.

Pope a trouvé la zone des buts sur une course de 76 verges pour Glenbard West (8-1, 5-1 West Suburban Silver), terminant avec 118 verges en sept courses, et a ensuite renvoyé une interception de 80 verges pour un score.

“C’est bien d’être enfin en bonne santé”, a déclaré Pope, qui a d’abord raté du temps après une appendicectomie avant de subir une blessure à la cheville, “surtout à la fin de la saison qui est la plus importante. J’ai travaillé dur pour revenir sur le terrain et ça fait du bien de contribuer à une victoire contre Hinsdale Central.

«Quand j’étais en deuxième année, ils nous ont battus ici (à Hinsdale Central). Et puis ils nous ont battus l’an dernier sur notre terrain. Nous attendions donc ce match avec impatience. Venir ici, jouer en équipe et remporter la victoire est un sentiment formidable.

Pope était loin d’être la seule star offensive alors que les Hilltoppers se précipitaient sur plus de 300 mètres derrière une ligne offensive composée de Jack Baer, ​​Luke Gadomski, Jack Anderson, Brady Cavan et Chris Terek.

Julius Ellens a marqué une paire de touchés pour accompagner 98 verges au sol en 12 tentatives. Connor McLaughlin et Jack Oberhofer ont également chacun trouvé la zone des buts et gagné respectivement 62 et 35 verges.

“C’est tellement agréable d’avoir quelques autres arrières qui peuvent courir”, a déclaré Pope. “Quand j’étais absent, Julius s’est levé et a joué de manière incroyable. Jack frappe le ballon à l’intérieur, Connor a également été incroyable et Julius dirige le ballon différemment; cela parle de lui-même.

Pour ne pas être en reste, la défense des Hilltoppers a fléchi ses muscles, forçant cinq revirements des Red Devils. En plus du choix six de Pope, Eli Limouris a récupéré deux échappés, Michael Short a sauté sur un échappé et Mason Ellens a eu une interception. Brandon Kud et Ben Cesario ont ajouté des sacs.

“[Glenbard West] entraîneur [Chad] Hetlet avait un bon schéma », a déclaré Limouris qui a également eu une rupture de passe. «Nous volons tous vers le ballon. Nous avons grandi au fil des ans en tant qu’unité, en tant que famille. Nous essayons de nous améliorer chaque semaine en équipe et individuellement.

“Maintenant, tout tourne autour de la deuxième saison. C’est ce vers quoi nous travaillons pendant l’intersaison. S’améliorer à chaque match est la clé.

Marcello Diomede a lancé un panier de 26 verges pour Glenbard West, qui effectuera son 15e déplacement consécutif en séries éliminatoires sous Hetlet. Les Hilltoppers ont également remporté au moins huit matchs pour une 14e saison consécutive.

“C’est super cool”, a déclaré Hetlet. « Je suis juste béni. Au bon endroit, au bon moment – je l’ai dit il y a des années. La plupart de notre personnel universitaire est toujours intact et nos entraîneurs de première année et de deuxième année sont géniaux. Et les enfants perpétuent la tradition, ce qui n’est pas facile.

Glenbard West a terminé à seulement quatre points – une défaite de 17-13 contre York – d’une saison régulière invaincue.

“Nous nous sentons bien (avant les séries éliminatoires)”, a déclaré Hetlet. “Je pense que nous pouvons jouer avec n’importe qui.

« Nos enfants ont joué fort aujourd’hui. Hinsdale Central est toujours bon défensivement. Ils ont encore beaucoup de talent. Ils ont beaucoup de blessures et je me sens mal pour eux, mais c’est un programme exceptionnel. C’était un beau combat en première mi-temps. J’ai beaucoup de respect pour ce programme. »

En effet, Hinsdale Central (4-5, 2-4) a joué en désavantage numérique pendant une grande partie de l’automne et manquera les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2010. Les Red Devils avaient atteint les séries éliminatoires lors de 19 des 20 dernières campagnes (pas y compris la saison de printemps covid 2020).

“C’est ce que je leur ai dit”, a déclaré l’entraîneur de Hinsdale Central, Brian Griffin. «Ils ont eu des occasions d’arrêter en cours de route, mais il n’y a pas eu d’abandon dans cette équipe. C’est un petit groupe d’aînés et ils ont choisi de se battre.

“Ils auraient pu le faire, mais ils ne l’ont pas fait et je suis tellement fier d’eux. Ce n’est pas comme ça qu’on voulait sortir mais c’est une super équipe là-bas. Ces personnes âgées ont vécu des moments particuliers. Ils sont prêts à tout faire l’un pour l’autre et pour l’équipe et ce n’est pas toujours le cas chez les enfants de nos jours.

Le quart-arrière de première année Riley Contreras a trouvé Reece Kolke pour un touché de 8 verges à la fin du deuxième quart, ce qui a laissé le score de 17-7 à la mi-temps. Billy Cernugel a ajouté un touché de 4 verges dans les derniers instants et a totalisé 90 verges en 13 courses.

Kevin Connors a réussi une interception et Farooq Ilumoka a récupéré un échappé.