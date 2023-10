Les totaux de collecte de fonds du troisième trimestre montrent une trésorerie controversée lors d’une course clé au Sénat

Les totaux de collecte de fonds du troisième trimestre publiés dimanche indiquent une course coûteuse pour renverser le sénateur démocrate Sherrod Brown de l’Ohio.

Les républicains Bernie Moreno, le sénateur Matt Dolan et le secrétaire d’État Frank LaRose se disputent l’investiture de leur parti en 2024 et ont collecté des millions au cours du troisième trimestre de collecte de fonds, selon les documents déposés par la Commission électorale fédérale (FEC). Brown a devancé de peu Dolan et Moreno, qui sont dans la course depuis janvier et avril respectivement, mais qui domine toujours en termes d’argent de campagne alors que la course entre dans la dernière période de collecte de fonds de l’année.

Brown a engrangé 5,8 millions de dollars de recettes totales au cours du troisième trimestre de collecte de fonds et a terminé la période avec 11,2 millions de dollars de liquidités, selon au dépôt FEC.

Moreno a rapporté 4,2 millions de dollars au total et a terminé le trimestre de collecte de fonds avec 5 millions de dollars en dollars durs, selon au dépôt FEC. La campagne de Dolan a récolté 4,1 millions de dollars de recettes, et signalé 6,7 millions de dollars en espèces.

Les totaux de Moreno et de Dolan incluent 3 millions de dollars de contributions personnelles, selon les documents déposés par la FEC. (EN RELATION : un candidat du GOP au Sénat accuse les principaux opposants de soutenir l’amnistie dans un échange enflammé)

LaRose, qui s’est lancé dans la course à la mi-juillet, a récolté 1 million de dollars lors de son premier trimestre de collecte de fonds en tant que candidat, dont 250 000 dollars en contributions personnelles, selon au dépôt FEC. Le candidat a également déclaré 868 679 $ en espèces pour sa campagne.

« En seulement 75 jours, Frank LaRose a pris une avance considérable dans la course aux primaires pour vaincre le sénateur Sherrod Brown en 2024. Le soutien politique et les sondages renforcent ce fait et avec la clôture du troisième trimestre, la solide collecte de fonds de Frank cimente son statut de favori », a déclaré le consultant général de LaRose. » a écrit Brett Buerck dans une note obtenue par la Daily Caller News Foundation. « Même si Frank ne s’autofinance pas et que ses principaux adversaires compteront sur la fortune familiale pour financer leurs dernières candidatures au Sénat, notre campagne disposera de ressources plus que suffisantes pour concourir et remporter la primaire. »

Un collège Emerson enquête publié le 10 octobre indiquait que Brown perdrait contre Dolan et LaRose de 2 points et 1 point, respectivement, et gagnerait contre Moreno de seulement 2 points.

Moreno et Dolan se sont tous deux présentés au Sénat à mi-mandat de 2022 pour le siège désormais détenu par le sénateur républicain JD Vance. Dolan a terminé troisième pour la nomination du GOP, tandis que Moreno s’est retiré de la primaire avant les élections.

Le rapport politique Cook caractérise Le siège de Brown, qu’il a d’abord sécurisé en 2006, dans la rubrique « Toss Up », aux côtés des élections sénatoriales en Arizona et en Virginie occidentale.

Moreno, Dolan et Brown n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

