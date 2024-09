Les Torontois réagissent à l’ouverture du stade Rogers l’été prochain

Une nouvelle salle de concert en plein air devrait ouvrir ses portes à Toronto l’été prochain, et l’annonce suscite des réactions mitigées de la part des résidents.

Live Nation a révélé jeudi matin qu’il ouvrirait le Stade Rogers en juin 2025.

Dirigée par Northcrest Developments, une fois terminée, l’arène saisonnière d’une capacité de 50 000 places, située sur les anciens terrains de l’aéroport de Downsview, deviendra la plus grande salle de concert spécialement construite à Toronto et dans la région du Grand Toronto.

Cependant, le stade Rogers servira d’installation temporaire alors que le projet de transformation de 30 milliards de dollars de Northcrest pour la région se déroulera au cours des prochaines années, a confirmé Live Nation.

La demande d’arènes de grande capacité dans la ville est plus grande que jamais, affirme Live Nation.

« Le nombre d’artistes en tournée dans les stades aujourd’hui est sans précédent, avec plus d’actes que de soirées disponibles dans les salles existantes. C’est pourquoi nous faisons cet investissement : pour garantir que les fans de Toronto ne manquent pas d’artistes de classe mondiale », a déclaré Erik Hoffman, président de la musique à Live Nation Canada, dans un communiqué de presse.

De plus, lors d’une conférence de presse jeudi, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré que le nouveau site devrait injecter entre 80 et 100 millions de dollars dans l’économie de Toronto.

« Ce lieu passionnant attirera encore plus de touristes et d’investissements dans notre province, stimulant les entreprises locales, créant de nouveaux emplois et attirant des artistes et des événements du monde entier », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les Torontois ont partagé leurs réflexions sur l’annonce, certains plaisantant en disant que le nom de la nouvelle salle de concert prête à confusion étant donné sa similitude avec les lieux existants.

« Combien de personnes vont aller au Centre Rogers au lieu du Stade Rogers pour un spectacle », a écrit un utilisateur de Reddit.

« Nous avons déjà ce problème avec Meridian Hall et le Meridian Arts Center », a ajouté une autre personne.

D’autres ont exprimé un mélange d’enthousiasme et d’insatisfaction à la lumière du monopole croissant de Rogers au sein de l’industrie canadienne du divertissement.

Plus tôt ce mois-ci, Rogers a acheté la participation de 37,5 pour cent de Bell dans MLSE pour devenir son actionnaire majoritaire, détenant désormais 75 pour cent de la société, qui possède les Maple Leafs et les Raptors de Toronto.

En savoir plus

« Mon appréciation pour une nouvelle salle de concert combat mon aversion pour les monopoles [they] « rendent nos vies pires, pas meilleures, je dirais », a déclaré un utilisateur de Reddit.

« Boycottez Live Nation », a commenté une autre personne.

« Difficile de boycotter quand il n’y a pas de concurrence », a répondu quelqu’un d’autre.

Mais la mairesse Olivia Chow affirme que le stade Rogers contribuera à améliorer Toronto.

« L’impact économique profitera à notre ville… ce nouveau stade continuera de consolider Toronto comme la première destination artistique », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux de l’Ontario, Stan Cho, qui était également présent, a fait écho aux sentiments du maire.

« Le Stade Rogers renforcera le rôle de Toronto en tant que destination de choix pour les tournées internationales et les spectacles en direct, attirant des artistes et des fans de classe mondiale du monde entier », a-t-il écrit sur X.