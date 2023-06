Les tornades frappent le Mississippi. Quelques heures plus tard, son gouverneur assiste à une collecte de fonds républicaine en Alabama

JACKSON, Miss. (AP) – Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, s’est rendu en Alabama pour un événement de collecte de fonds républicain alors que les habitants de son état étaient encore sous le choc de tornades consécutives qui ont tué une personne, en ont blessé des dizaines et détruit des maisons et des entreprises, et au milieu de pannes de courant persistantes dues à de violents orages.

Le gouverneur de l’Alabama Kay Ivey et Reeves ont fait la une d’une collecte de fonds de la Republican Governors Association lundi au Grand Bohemian Hotel de Birmingham, selon une invitation obtenue mardi par l’Associated Press. Le prix des billets variait de 5 000 $ pour une personne à 50 000 $ pour quatre personnes.

Reeves est président des politiques de la RGA et brigue un deuxième mandat de gouverneur cette année. Son directeur de campagne, Elliott Husbands, a déclaré mardi en réponse aux questions que l’événement était prévu depuis longtemps et que l’argent collecté n’était pas affecté à une campagne spécifique. Le Kentucky, la Louisiane et le Mississippi ont les seules courses du gouverneur cette année.

Reeves est resté en contact avec les dirigeants de l’Agence de gestion des urgences du Mississippi depuis que les tempêtes ont commencé à frapper l’État la semaine dernière, y compris lors de son voyage en Alabama qui a duré environ trois heures, a déclaré Husbands.

« Le gouverneur a également communiqué personnellement avec les dirigeants locaux dans les zones touchées », a déclaré Husbands. « De plus, il a déjà déclaré publiquement qu’il serait demain sur le terrain dans les zones touchées. »

Brandon Presley, commissaire de la fonction publique du district nord du Mississippi, est le candidat démocrate au poste de gouverneur. Son directeur des communications de campagne, Michael Beyer, a critiqué mardi Reeves pour avoir assisté à l’événement de la Republican Governors Association.

«Il n’est pas surprenant de voir Tate Reeves quitter l’État pour une collecte de fonds au milieu de la reprise de la tempête – lorsqu’on lui donne le choix entre se frotter les coudes avec les riches et bien connectés ou parler face à face avec des Mississippiens qui ont eu leur vie bouleversé par cette tempête, il cherchera toujours l’argent », a déclaré Beyer. « Si cela signifiait se perfectionner, Tate Reeves irait en Antarctique pour un contrôle de campagne. »

Reeves n’a pas pris l’avion de l’État pour se rendre à la collecte de fonds, a déclaré Husbands.

Des milliers de personnes ont transpiré sans climatisation depuis que de violents orages ont coupé le service électrique la semaine dernière dans le centre du Mississippi.

Une tornade qui a frappé le comté de Jasper dans l’est du Mississippi dans la nuit de dimanche à lundi a tué une personne, blessé près de deux douzaines de personnes et endommagé plus de 70 maisons. Plus tard lundi, une autre tornade a frappé le comté côtier de Jackson. Il a blessé six personnes et endommagé une centaine de structures. La ville de Moss Point a été la plus durement touchée.

Reeves a déclaré mardi sur les réseaux sociaux: « Nous serons là à long terme pour soutenir ces communautés et les aider à se rétablir. »

Emily Wagster Pettus, Associated Press