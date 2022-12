Les tornades continuent de menacer le sud après la mort de 3 personnes en Louisiane

Mardi, au moins 20 personnes ont été blessées, certaines grièvement, alors qu’une tornade a déchiré Union Parish, en Louisiane, à environ 100 miles à l’est de Shreveport, ont déclaré des responsables locaux. La tempête a rasé une partie d’un grand complexe d’appartements et plusieurs maisons mobiles.

Plus à l’ouest, une autre tornade a endommagé un certain nombre de maisons près de Four Forks, en Louisiane, non loin de la frontière avec le Texas, ont indiqué des responsables locaux.

À Decatur, au Texas, une troisième tornade, que le service météorologique a qualifiée de “grande et extrêmement dangereuse”, a blessé deux personnes mardi. Une personne a été blessée par des débris volants et soignée sur les lieux, et une autre personne a été emmenée à l’hôpital après que des vents violents ont renversé un camion à dix-huit roues, selon un communiqué du bureau de gestion des urgences du comté de Wise. Il y a eu plusieurs rapports de dommages aux maisons et aux entreprises.

Toujours mardi matin, une quatrième tornade a frappé Wayne, Okla., et a parcouru au moins trois miles avec des vents atteignant 120 à 125 miles par heure, selon informations préliminaires du service météo.

Plusieurs maisons et granges ont été endommagées et des poteaux électriques et des arbres ont été abattus, selon le bureau du shérif du comté de McClain, qui a déclaré qu’aucun blessé ou décès n’avait été signalé.