Les tornades causent d’importants dégâts dans certaines parties du Texas et de l’Oklahoma

Tornadoes ripped across sections of central Oklahoma and Texas on Wednesday, causing major damage, while floods caused evacuations in Arkansas on Thursday morning.

Residents in Fayetteville, Arkansas, were evacuated Thursday morning as their houses and cars were flooded. As floods surged and heavy rain fell, the National Weather Service issued a flash flood warning for the 85,000-person metropolis.

Les inondations se sont propagées dans l’Oklahoma, le Kansas et le Missouri. Un avertissement de crue éclair a été émis pour le comté d’Okmulgee, Oklahoma, tôt jeudi matin, et le Service météorologique national a conseillé aux citoyens de rester à l’écart de la zone si possible.

Plusieurs tornades destructrices ont également été engendrées par le système. Un responsable du département du shérif du comté de Wilbarger, au Texas, a déclaré à weather.com lors d’un appel téléphonique mercredi soir que le hameau de Lockett, à environ 50 miles au nord-ouest de Wichita Falls, avait “de graves dommages structurels”.