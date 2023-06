Les Top Guns de la RAF font exploser des missiles et des mitrailleuses lourdes en Estonie alors que Zelensky demande des armes pour une contre-attaque

Les Top Guns de la RAF ont fait exploser des missiles avancés et des mitrailleuses lourdes alors qu’ils participaient aux jeux de guerre de l’OTAN aux côtés de 10 000 soldats alliés.

L’énorme exercice militaire au large des côtes estoniennes « a démontré la capacité à fournir une précision grèves tout en opérant au plus profond de l’espace de combat ennemi.

6 Les jets Typhoon se sont envolés et ont lancé des missiles sur les cibles en mer Crédit : Twitter

6 Les troupes de la RAF opèrent aux côtés des alliés de l’OTAN en Estonie Crédit : gov.uk

6 De redoutables hélicoptères Apache armés de missiles Hellfire se sont joints aux exercices Crédit : Simon Jones – Le Soleil

6 Les pays de l’OTAN ont montré leurs capacités terrestres, aériennes et maritimes Crédit : AP

De redoutables hélicoptères d’attaque Apache armés de missiles Hellfire, de roquettes CRV7 et d’obus de 30 mm ont décollé vendredi.

Des jets Typhoon chargés de bombes à guidage laser Paveway IV et d’obus perforants de 27 mm se sont également joints aux exercices spectaculaires.

Les troupes de la Brit Air Force ont travaillé aux côtés de squaddies de France et d’Estonie dans la démonstration de force enflammée, frappant des cibles dans la mer pendant la Printemps Exercice tempête.

Les exercices ont été salués comme un succès retentissant par les chefs de la RAF, mais l’opération sans faille devrait secouer la Russie voisine.

La guerre de Vladimir Poutine a une longue ombre sur les États baltes – et beaucoup de gens craignent que si la Russie n’est pas arrêtée en Ukraine, la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie pourraient être les prochains pour Vlad.

Le commandant d’escadre Scott MacColl, commandant de la 140e Escadre aérienne expéditionnaire, a déclaré : « L’exercice Spring Tempest a été une occasion exceptionnelle d’intégrer les effets dans les domaines terrestre, maritime et aérien.

« Travailler avec la Royal Navy et l’armée nous a permis d’exercer des compétences haut de gamme, tout en améliorant l’interopérabilité entre un large éventail d’alliés de l’OTAN.

« La flexibilité d’opérer efficacement dans des environnements différents démontre notre contribution clé à la défense collective et à la sécurité régionale.

« Tout aussi important, l’ampleur de cet exercice développe davantage la cohésion de l’Alliance et la compréhension entre les nations. »

En février, The Sun a rejoint des soldats britanniques alors qu’ils effectuaient des jeux de guerre de l’OTAN à seulement 80 miles de la Russie à des températures aussi basses que -12C.

« Nous pouvons voir que nos homologues estoniens s’inquiètent de ce qui se passe avec la Russie. Mais ils sentent que nous sommes là pour les aider », a déclaré un chauffeur de char britannique au Sun.

Les derniers exercices font suite à l’opération Spring Storm, le plus grand exercice militaire annuel en Estonie impliquant la présence avancée renforcée de l’OTAN dirigée par le Royaume-Uni.

Plus de 1 500 soldats britanniques se sont entraînés aux côtés de plus de 10 000 membres du personnel de 11 pays de l’OTAN.

Le mois dernier, les Typhoons de la RAF ont été contraints d’intercepter des avions de chasse russes volant à proximité de l’espace aérien de l’OTAN à la suite d’une impasse tendue.

Ils se sont précipités depuis la base aérienne d’Amari en Estonie pour identifier visuellement plusieurs avions russes survolant la mer Baltique.

La RAF remplira la mission de police aérienne de l’Otan en Estonie jusqu’en août, date à laquelle la tâche sera transférée à l’armée de l’air espagnole.

Ils restent en alerte de réaction rapide – connu sous le nom de QRA – et s’asseoir dans un état constant de préparation et de modus operandi de défense aérienne toujours maintenu par les alliés de l’OTAN.

Cela signifie que les équipages sont en attente 24 heures sur 24, 365 jours par an, et prêts à réagir à tout moment pour atteindre une menace en quelques minutes, quel que soit l’endroit, défendant le ciel de l’OTAN de manière transparente, jour et nuit.

Les jeux de guerre alliés au-dessus du sol surviennent alors que l’Ukraine demandait plus d’armes pour renforcer sa contre-offensive contre la Russie.

Le refoulement tant attendu contre Vladimir Poutine était initialement prévu pour le printemps, mais a maintenant été reporté à l’été.

L’un des collaborateurs les plus proches du président Zelensky a frénétiquement demandé que davantage de puissance de feu soit envoyée en Ukraine alors que les fournitures d’artillerie diminuent.

Le Dr Ihor Zhovkva, chef adjoint du bureau du président et son conseiller en chef pour les affaires étrangères, a également félicité la Grande-Bretagne pour son soutien indéfectible.

Il a dit Le Sunday Times le Royaume-Uni est « l’un des principaux pays à montrer réel motivation et courage dans la façon d’apporter vraiment la victoire »- tout en suggérant que d’autres nations doivent faire plus.

Zhovkva a dit : « Je ne suis pas un militaire homme. Je travaille sur le front diplomatique et ma tâche est plus d’armes, plus de soutien, plus de munitions.

« Mais si vous voulez lancer une contre-offensive réussie, vous avez besoin de tout à votre disposition, y compris de l’artillerie, des véhicules blindés et des chars, donc nous n’en avons probablement pas assez. »

Il a évoqué la récente tournée internationale du président Volodymyr Zelensky, affirmant que le dirigeant était en mission de grâce pour demander une aide militaire.

« Du 3 mai au 2 juin, vous calculez le nombre de pays qu’il a visités, c’est énorme », a poursuivi Zhovkva.

« Plus d’armes est le sujet n°1 dans chaque conversation. . . Chaque visite de mon président est une question d’aide militaire, de nouvelles livraisons d’armes.

« Chaque pays sait de quel type d’armes nous avons besoin d’eux, pour protéger notre territoire, arrêter les roquettes. »

L’Ukraine a suggéré aux autres de faire attention à la Grande-Bretagne après que nous ayons distribué une série de terrifiantes fusées Storm Shadow.

Les missiles de croisière à lancement aérien peuvent parcourir jusqu’à 600 mph et faire exploser des cibles jusqu’à 350 miles de distance qui ont longtemps été hors de portée de l’Ukraine.

Cela signifie que les armes pourraient atteindre des cibles à portée maximale en seulement 35 minutes – parcourant près de la moitié de la longueur du Royaume-Uni.

« Le Royaume-Uni aide en quantités énormes, devenant un changeur de jeu dans une arme très importante », a déclaré Zhovkva.

Les missiles dévastateurs peuvent anéantir des cibles statiques bien défendues telles que des installations, des bunkers et des ponts, y compris Le pont de Crimée préféré de Poutine qui a été attaqué en octobre dernier.

6 Le président Zelensky aurait besoin de plus d’armes pour renforcer sa contre-offensive Crédit : EPA