ALBANY, NY (AP) – Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été confronté vendredi à une série de défections étonnantes au milieu d’allégations de harcèlement sexuel qui ont laissé le démocrate de haut niveau se battre pour sa survie politique, en colère et seul.

À la fin de la journée, le gouverneur à trois mandats avait perdu le soutien de la quasi-totalité de la délégation du Congrès de New York, composée de 29 membres, et d’une majorité de démocrates à la législature de l’État. Aucune des désertions n’a fait plus mal que celles des deux sénateurs américains de New York, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et la sénatrice Kirsten Gillibrand.

«En raison des multiples et crédibles allégations de harcèlement sexuel et d’inconduite, il est clair que le Gouverneur Cuomo a perdu la confiance de ses partenaires au pouvoir et du peuple de New York», ont écrit les sénateurs démocrates dans un communiqué conjoint. «Le Gouverneur Cuomo devrait démissionner.»

L’escalade de la crise politique a donné lieu à une enquête de destitution dans un État majoritairement démocrate et menace de jeter un nuage sur les débuts du mandat du président Joe Biden. Les républicains ont profité du scandale pour tenter de détourner l’attention du succès de Biden dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et de contester l’avantage bien établi de son parti auprès des électrices.

Biden, un allié de longue date de Cuomo et de son père, l’ancien gouverneur de New York Mario Cuomo, a évité d’aborder directement la controverse, même si cela devient de plus en plus difficile.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé vendredi de dire si Biden pensait que Cuomo devrait démissionner. Elle a dit que chaque femme qui s’est manifestée «mérite que sa voix soit entendue, devrait être traitée avec respect et devrait pouvoir raconter son histoire.»

La déclaration des sénateurs, qui citait la pandémie comme une raison pour laquelle il fallait un «leadership sûr et régulier», est intervenue peu de temps après que Schumer se soit tenu aux côtés de Biden lors d’une cérémonie Rose Garden célébrant l’adoption du projet de loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars soutenu par les démocrates.

Un Cuomo provocant plus tôt dans la journée a insisté sur le fait qu’il ne démissionnerait pas et a condamné ses détracteurs démocrates comme «téméraires et dangereux».

«Je n’ai pas fait ce qui a été allégué. Point final », a-t-il dit, avant d’évoquer un grief favori de l’ancien président Donald Trump. «Les gens connaissent la différence entre faire de la politique, s’incliner pour annuler la culture et la vérité.»

Jamais auparavant le gouverneur démocrate impétueux, âgé de 63 ans, qui devait briguer un quatrième mandat en 2022, n’a été plus isolé politiquement.

Certains membres du parti de Cuomo s’étaient déjà retournés contre lui pour la décision de son administration de garder le secret sur le nombre de résidents des maisons de soins infirmiers morts du COVID-19 pendant des mois, et la dernière vague de défections a signalé un possible point de basculement.

La coalition de critiques de Cuomo s’est étendue géographiquement et politiquement, couvrant désormais pratiquement toutes les régions de l’État et les centres de pouvoir politique de New York et de Washington. Parmi eux, la république américaine progressiste de New York, Alexandria Ocasio-Cortez; le chef du bras de campagne démocrate de la Chambre, le représentant américain Sean Patrick Maloney; Brian Higgins, représentant américain basé à Buffalo; et un groupe de législateurs de l’État basés à Long Island qui étaient des loyalistes de Cuomo.

«Les victimes d’agression sexuelle me concernent plus que la politique ou d’autres considérations étroites, et je pense que le Gouverneur Cuomo doit se retirer», a déclaré Maloney.

Ocasio-Cortez, dans une déclaration conjointe avec le représentant américain Jamaal Bowman, a déclaré qu’après une nouvelle allégation tâtonnante contre le gouverneur, elle était préoccupée par la sécurité et le bien-être du personnel du gouverneur.

«Nous croyons ces femmes», ont-elles dit.

Cuomo a insisté vendredi sur le fait qu’il n’avait jamais touché personne de manière inappropriée et a répété qu’il était désolé d’avoir jamais mis quelqu’un mal à l’aise. Il a refusé de répondre à une question directe sur la question de savoir s’il avait eu une relation amoureuse consensuelle avec l’un des accusateurs.

«Je n’ai pas eu de relation sexuelle inappropriée, point final», a-t-il déclaré.

L’Assemblée de l’État a ouvert jeudi une enquête de mise en accusation alors que les législateurs enquêtent sur la question de savoir s’il existe des motifs pour la destitution forcée de Cuomo. Le procureur général de l’État mène également une enquête sur sa conduite sur le lieu de travail.

La tempête de feu autour du gouverneur s’est intensifiée après que le Times Union of Albany a rapporté mercredi qu’un assistant non identifié avait déclaré à un superviseur que Cuomo avait tendu la main sous sa chemise et l’avait caressée à sa résidence officielle à la fin de l’année dernière.

La femme n’a pas déposé de plainte pénale, mais un avocat du gouverneur a déclaré jeudi que l’État avait signalé l’allégation à la police d’Albany après que la femme eut refusé de le faire elle-même.

De plus, Cuomo fait face à de multiples allégations de remarques et de comportements sexuellement suggestifs envers les femmes, y compris les aides féminines. Un assistant a déclaré qu’il lui avait demandé si elle aurait jamais des relations sexuelles avec un homme plus âgé. Et un autre assistant a déclaré que le gouverneur l’avait une fois embrassée sans consentement, et a déclaré que les assistants du gouverneur l’avaient publiquement diffamée après l’avoir accusé de harcèlement sexuel.

À l’ère moderne, il est rare qu’un représentant élu ait survécu à une telle réaction politique de la part de son propre parti, mais il existe un précédent.

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud, Mark Sanford, un républicain, a refusé de démissionner en 2009 après un scandale impliquant une liaison extraconjugale. Il continuerait à servir au Congrès. Et en 2019, le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, a résisté aux appels à sa démission après la publication d’une photo au visage noir dans un vieil annuaire. Northam est toujours en fonction.

Cuomo a déclaré vendredi qu’il serait toujours en mesure de gouverner malgré la liste croissante des élus qui ont exigé qu’il démissionne.

Il n’a pas abordé la réalité d’une position de plus en plus intenable: Cuomo gère toujours la réponse de l’État à la pandémie et négocie un budget de l’État avec les législateurs qui ont perdu confiance en son leadership. Plus de 120 membres de la législature de l’État l’ont appelé à démissionner plus tôt cette semaine, une majorité d’entre eux démocrates.

Les défections de la quasi-totalité de la délégation du Congrès ont soulevé la perspective d’une nouvelle érosion du soutien.

Ne montrant aucun signe de céder à la pression, Cuomo a soulevé de nouvelles questions sur les motivations des accusateurs.

«Je ne spéculerai pas sur les motivations possibles des gens», a-t-il déclaré vendredi. « Mais je peux vous dire qu’en tant qu’ancien procureur général qui a traversé cette situation à plusieurs reprises, il y a souvent de nombreuses raisons pour faire une allégation. Et c’est pourquoi vous devez connaître les faits avant de prendre une décision. »

« Les allégations sérieuses doivent être pesées sérieusement, n’est-ce pas? », A-t-il ajouté. « C’est pourquoi elles sont qualifiées de graves. »

Les gens ont rapporté de la ville de New York. L’écrivain d’Associated Press Josh Boak à Washington a contribué.