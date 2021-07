Dans le cadre du programme Swacch Bharat, les autorités ont installé plusieurs toilettes publiques à travers le pays, mais même alors, leur entretien semble parfois difficile et les femmes évitent donc souvent d’utiliser ces toilettes à moins qu’elles ne soient très propres. Pour aider à résoudre le problème pour certains, une entrepreneure basée à Hyderabad, Sushma Kallempudi, a conçu un modèle fonctionnel de « toilettes mobiles She » pour les femmes qui souhaitent utiliser des toilettes hygiéniques.

Sushma, originaire de Vizag, a pensé à ce concept après avoir appris que malgré le fait que la ville d’Hyderabad possède de nombreuses toilettes publiques, beaucoup hésitent à les utiliser car nombre d’entre elles sont dans des conditions insalubres, selon un rapport du New Indian Express. Sushma Kallempudi a déclaré au TNIE qu’elle avait également été confrontée à un problème similaire de toilettes non hygiéniques dans la ville et qu’après son retour des États-Unis en Inde en 2017, elle a commencé à chercher une solution à ce problème.

Sushma aurait d’abord pensé à distribuer des serviettes hygiéniques, mais comme de nombreuses ONG travaillaient sur la même chose, elle a décidé de faire autre chose.

« J’ai visité des zones surpeuplées de la ville et j’ai réalisé qu’il était nécessaire d’introduire des toilettes mobiles She qui peuvent facilement traverser les zones surpeuplées », a-t-elle déclaré. Après avoir finalisé la conception, elle a demandé des fonds à la Greater Hyderabad Municipal Corporation, Son idée a été si appréciée que l’organisme civique de la ville et la Telangana State Road Transport Corporation ont décidé d’utiliser l’innovation en transformant de vieux véhicules en toilettes mobiles.

Sushma prévoit maintenant de remettre 25 « toilettes mobiles She » au GHMC d’ici six mois.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle idée est introduite dans une ville indienne. Auparavant, un duo d’entrepreneurs avait converti des bus délabrés en toilettes à arrêts multiples à Pune. Pour un prix relativement abordable de cinq roupies, n’importe quelle femme peut aller aux toilettes pour utiliser les installations, allaiter les bébés ou acheter des serviettes hygiéniques et des couches.

Lancé en 2016 par les entrepreneurs Ulka Sadalkar et Rajeev Kher, le projet « Ti Toilet » – « ti » signifie « elle » en marathi – compte 12 toilettes mobiles, utilisées en moyenne par plus de 200 femmes par jour. Les bus sont alimentés par des panneaux solaires montés sur le dessus du véhicule.

Auparavant, les initiatives « Trois toilettes » de la Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) avaient remporté le prix national dans la catégorie « RSE pour le développement social » l’année dernière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici