Les toilettes sud-coréennes transforment les déchets humains en énergie et monnaie numérique

Utiliser les toilettes peut payer votre café ou vous acheter des bananes dans une université en Corée du Sud, où les déchets humains sont utilisés pour alimenter un bâtiment. Cho Jae-weon, professeur d’ingénierie urbaine et environnementale à l’Institut national des sciences et technologies d’Ulsan (UNIST), a conçu des toilettes écologiques connectées à un laboratoire qui utilise des excréments pour produire du biogaz et du fumier.

Les toilettes BeeVi – un portemanteau des mots abeille et vision – utilisent une pompe à vide pour envoyer les matières fécales dans un réservoir souterrain, réduisant ainsi la consommation d’eau. Là, des micro-organismes décomposent les déchets en méthane, qui devient une source d’énergie pour le bâtiment, alimentant une cuisinière à gaz, une chaudière à eau chaude et une pile à combustible à oxyde solide.

« Si nous pensons hors des sentiers battus, les matières fécales ont une valeur précieuse pour produire de l’énergie et du fumier. J’ai mis cette valeur dans la circulation écologique », a déclaré Cho.

Une personne moyenne défèque environ 500 g par jour, qui peuvent être convertis en 50 litres de méthane, a déclaré l’ingénieur en environnement. Ce gaz peut générer 0,5 kWh d’électricité ou être utilisé pour conduire une voiture sur environ 1,2 km (0,75 miles).

Cho a conçu une monnaie virtuelle appelée Ggool, qui signifie miel en coréen. Chaque personne utilisant les toilettes écologiques gagne 10 Ggool par jour.

Les étudiants peuvent utiliser la monnaie pour acheter des biens sur le campus, du café fraîchement moulu aux nouilles instantanées, des fruits et des livres. Les étudiants peuvent retirer les produits qu’ils souhaitent dans un magasin et scanner un code QR pour payer avec Ggool.

« Je n’avais jamais pensé que les matières fécales sont sales, mais maintenant c’est un trésor d’une grande valeur pour moi », a déclaré Heo Hui-jin, étudiant de troisième cycle, au marché de Ggool. « Je parle même des matières fécales pendant les repas pour penser à acheter n’importe quel livre. Je veux. »

