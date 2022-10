Les toilettes japonaises qui aident à économiser l’eau ont attiré l’attention de tout le monde sur Internet

Au fil des ans, les gens sont devenus plus conscients de la dégradation de l’environnement et on parle de plus en plus de la nécessité de contrôler l’exploitation des ressources naturelles. L’innovation humaine peut contribuer grandement à limiter le gaspillage, non seulement sur le plan social mais aussi sur le plan personnel. Le Japon abrite de nombreuses inventions créatives et durables. L’une de ces innovations, une toilette 2 en 1, est récemment devenue virale, suscitant des réactions à la fois positives et négatives en ligne.

L’innovation en question est une toilette avec une torsion. La toilette comprend un réservoir de chasse d’eau surmonté d’un lavabo pour le lavage des mains. Les eaux usées savonneuses du lavage des mains contribueraient à remplir le réservoir de la chasse d’eau, économisant ainsi de l’eau. Inutile de dire que l’eau du robinet monté sur l’évier est fraîche et coule à partir d’un tuyau.

En plus d’économiser de l’eau, la conception innovante permet également d’économiser de l’espace, ce qui en fait la solution idéale pour une petite salle de bain.

Un tweet mentionnant les toilettes compactes affirmait que le Japon économisait “des millions de litres” d’eau grâce à l’utilisation généralisée de ces toilettes.

Sur de nombreuses toilettes japonaises, le lavabo pour le lavage des mains est fixé afin que vous puissiez vous laver les mains et réutiliser l’eau pour la prochaine chasse d’eau. Le Japon économise ainsi des millions de litres d’eau chaque année. pic.twitter.com/HmDGu73iqa — Fascinant (@fasc1nate) 11 octobre 2022

Le tweet est devenu viral avec plus de 1 lakh aime. Cela a également mis en évidence certaines perspectives culturelles intéressantes que les internautes ont concernant les loos.

Un utilisateur a suggéré quelques conceptions pratiques qui enlèvent l’aspect peu encombrant de l’équipement mais conservent l’économie d’eau.

Un autre utilisateur a souligné qu’il avait pris ce système “pour acquis” toute sa vie, ce qui implique que le système était répandu depuis au moins un certain temps au Japon.

J’ai en quelque sorte pris ça pour acquis toute ma vie

😀🇯🇵 — Capricorne (@CapricoTM) 11 octobre 2022

D’autres, cependant, n’étaient pas aussi réceptifs à l’idée, beaucoup la qualifiant de grossière et dégoûtante.

Sons et regards dégoûtants. – SGExchange (@FintechExchange) 11 octobre 2022

Certains utilisateurs ont également souligné que se laver les mains dans un évier comme celui-ci serait assez gênant. Une personne a tweeté en disant que le design “semble vraiment pratique à utiliser si vous avez de longs bras”.

Semble vraiment pratique à utiliser si vous avez de longs bras. – Roy Brown (@iagreewithyouok) 11 octobre 2022

Beaucoup ont également parlé du Royaume-Uni utilisant le même design, en mettant l’accent sur l’économie d’espace plutôt que sur l’eau.

De nombreuses maisons au Royaume-Uni ont également ce système, en particulier celles dont l’espace est limité 👍 — La nouvelle jupe de Mr patate. (@joeyslittertray) 11 octobre 2022

Que pensez-vous de la conception innovante des toilettes ?

