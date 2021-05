Les toilettes intelligentes analyseront bientôt vos selles pour les maladies grâce à l’intelligence artificielle

Les chercheurs développent un nouvel outil d’intelligence artificielle (IA) qui peut être ajouté aux toilettes standard pour aider à analyser les selles des patients et donner aux gastro-entérologues les informations dont ils ont besoin pour fournir un traitement approprié.

La nouvelle technologie pourrait aider à gérer les problèmes gastro-intestinaux chroniques tels que les maladies inflammatoires de l’intestin (MII) et le syndrome du côlon irritable (SCI), indique l’étude sélectionnée pour une présentation à la Digestive Disease Week (DDW) 2021.

«Les patients ne peuvent souvent pas se souvenir à quoi ressemblent leurs selles ou à quelle fréquence ils vont à la selle, ce qui fait partie du processus de surveillance standard», a déclaré la chercheuse Deborah Fisher de l’Université Duke aux États-Unis.

«La technologie des toilettes intelligentes nous permettra de recueillir les informations à long terme nécessaires pour poser un diagnostic plus précis et plus rapide des problèmes gastro-intestinaux chroniques», a ajouté Fisher.

La technologie peut être installée ultérieurement dans les tuyaux d’une toilette existante. Une fois qu’une personne va à la selle et tire la chasse d’eau, les toilettes prennent une image des selles dans les tuyaux.

Les données recueillies au fil du temps permettront au gastro-entérologue de mieux comprendre la forme des selles d’un patient (c.-à-d., Molles, normales ou constipées) et la présence de sang, lui permettant de diagnostiquer le patient et de fournir le bon traitement pour son état.

Les chercheurs ont analysé 3 328 images de selles uniques trouvées en ligne ou fournies par les participants à la recherche pour développer l’outil d’analyse d’images d’intelligence artificielle pour la toilette intelligente.

Toutes les images ont été examinées et annotées par des gastro-entérologues selon la Bristol Stool Scale, un outil clinique courant pour classer les selles.

En utilisant une approche informatique efficace des réseaux de neurones convolutifs, un type d’algorithme d’apprentissage en profondeur qui peut analyser des images, les chercheurs ont constaté que l’algorithme classait avec précision les selles 85,1% du temps; la détection sanguine brute avait une précision de 76,3%.

