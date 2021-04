Les utilisateurs de Facebook reçoivent des pouvoirs supplémentaires pour atomiser ou rétablir le contenu des autres utilisateurs plutôt que de simplement plaider pour que le leur reste en ligne. Cependant, le moment n’était pas idéal – le site a récemment divulgué 533 millions d’informations personnelles d’utilisateurs.

Les utilisateurs de Facebook peuvent commencer à déposer des appels auprès de la plateforme « court Suprème«Décisions, a annoncé mardi le comité de surveillance soi-disant indépendant dans un article de blog, expliquant que les capacités seraient«rouleau[ed]»Par vagues pour s’assurer que les utilisateurs ailleurs ne sont pas affectés par la suppression du contenu.

Depuis mars, les décisions du Conseil de surveillance de la société concernant le contenu d’un autre utilisateur ne peuvent faire l’objet d’un appel que si l’utilisateur se trouve en Allemagne, où les lois antitrust et sur la protection de la vie privée sont nettement plus strictes qu’aux États-Unis. Mais à partir d’octobre, les utilisateurs qui souhaitaient la suppression du contenu de quelqu’un d’autre n’ont pas pu accéder au Conseil de surveillance, car le contenu en question n’était pas le leur.





Aussi sur rt.com

Zuckerberg doit vraiment penser que nous sommes tous « stupides »: remplir sa « Cour suprême » avec des libéraux partageant les mêmes idées







Cependant, à l’avenir, les utilisateurs peuvent faire appel pour éviter que les publications écrites par d’autres ne soient supprimées. Facebook tente constamment de rassurer les utilisateurs sur le fait que le Conseil de surveillance est différent de Facebook au niveau de l’entreprise et qu’il n’est pas responsable devant l’entreprise du PDG Mark Zuckerberg de fournir la réponse souhaitée par l’entreprise. En effet, il a déjà rendu jusqu’à présent sept décisions, impliquant « discours de haine, désinformation et nudité.«

Le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen, a salué le déploiement initial du Conseil de surveillance en mai et a exprimé l’espoir que le dernier développement amènerait le site encore plus haut. Dans le message, il a rassuré les lecteurs que la fonctionnalité serait utilisable « dans les prochaines semaines. » Il n’est pas clair si la panne inexplicable de Facebook et d’Instagram en avril était liée au test de cette capacité. Plus tôt dans le mois, quelque 533 millions de numéros Facebook d’utilisateurs ont été exposés, à la grande horreur des utilisateurs de Facebook qui croyaient l’entreprise lorsqu’elle prétendait être digne de confiance.





Aussi sur rt.com

Une base de données massive de 533 MILLIONS d’utilisateurs Facebook avec des PHONES a été divulguée en ligne, mais le géant de la technologie dit qu’il ne s’agit que de « vieilles données »







Le Conseil de surveillance a la capacité de rétablir le contenu supprimé depuis octobre 2020, date à laquelle le Conseil de surveillance a été mis en service. À ce stade, cependant, seul un utilisateur impliqué pouvait le soumettre pour examen. La personne qui tente de restaurer le contenu doit répondre à plusieurs questions concernant les politiques de retrait de Facebook et comment elle pense que Facebook les a enfreintes.

Pour les utilisateurs qui souhaitent vraiment, vraiment que leur article soit supprimé, un numéro de dossier est fourni, ainsi que la possibilité de faire appel à la Commission de surveillance décrite. Contrairement au processus automatisé d’approbation / de rejet, le Conseil de surveillance donne au plaignant accès à un véritable être humain… qui, apparemment, ne votera pas nécessairement de la même manière que l’IA l’aurait fait!

Le Conseil de surveillance de Facebook a mis beaucoup de temps à s’ouvrir en octobre dernier, devant des utilisateurs déçus avec une liste de presque tous les universitaires de gauche, un ancien politicien israélien et d’autres marchant généralement en phase avec l’idéologie centriste-libérale de Facebook.

Zuckerberg semble marcher sur de la glace mince avec ses efforts pour intensifier la censure indéfiniment. Avec l’autre « trois grands», Facebook appelle à l’interdiction de la publicité ciblée dans ce qui semble être un vote pour éviter une nouvelle réglementation. La société a été traînée jusqu’à l’entité de surveillance antitrust en Allemagne, bien qu’une juridiction supérieure ait finalement rejeté l’appel en mars.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!