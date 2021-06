Les toasts sont mimés, mais le Kennedy Center Honors revient

WASHINGTON – Une poignée de dignitaires ont porté des toasts sans lunettes devant des milliers de sièges rouges en peluche vides, avant qu’un machiniste masqué en gants blancs n’essuie rapidement le microphone et le pupitre. Les vraies boissons ont dû attendre la sécurité d’une terrasse extérieure et un accueil distancié. Une brève ligne de photos a été déplacée du grand hall d’entrée du Kennedy Center à une aile en coulisses, où une demi-douzaine de photographes se tenaient devant des souvenirs de productions précédentes. Dans un opéra conçu pour contenir plus de 2 000 personnes, environ 120 participants masqués ont fait vérifier leur température avec des scans du poignet avant de se glisser par une porte indescriptible dans les coulisses pour assister à un court fragment réduit du 43e Kennedy Center Honors.

La cérémonie a été retardée et transformée, mais le spectacle a continué. Au lieu de recevoir leurs médailles rubanées lors du dîner orné habituel au département d’État, les lauréats de cette année – le violoniste Midori, l’acteur Dick Van Dyke, le chanteur country Garth Brooks, la chanteuse et militante Joan Baez, et l’actrice, productrice et chorégraphe Debbie Allen – les ont reçus sur scène dans le centre lui-même.

La cérémonie, habituellement organisée et télévisée en décembre, a été déplacée en mai et s’est déroulée sur plusieurs jours. Ensuite, les organisateurs et les producteurs ont commencé à assembler un mélange d’hommages à domicile enregistrés et de performances en personne à travers le centre pour être diffusés sur CBS à 20 heures le dimanche 6 juin. Si les Kennedy Center Honors ont dû être dépouillés d’une grande partie de leur glamour ce mois-ci pour s’adapter aux directives de santé des coronavirus en évolution rapide, la cérémonie modérée a offert aux lauréats une chance d’aider à inaugurer la réouverture des institutions culturelles du pays après une année épuisante pour le arts. « Sortir de cette période très sombre de la pandémie, pouvoir voir les arts revenir dans nos vies, en direct, en personne », a rendu la cérémonie particulièrement spéciale, a déclaré Midori lors d’une conférence de presse avant la cérémonie. « C’est aussi un encouragement pour moi, ainsi qu’une motivation pour pouvoir continuer à se connecter avec les autres, à collaborer, à créer. » Et même une capacité réduite, un honneur socialement distant était toujours un motif de célébration. « Je ne peux pas être plus ravi », a déclaré Van Dyke, 95 ans, aux journalistes. « Comment je suis arrivé ici, je ne sais pas, et je ne vais pas demander. »

L’industrie des arts reste parmi les plus dévastées par la pandémie, les restrictions qui ont maintenu les théâtres fermés pendant plus d’un an pour endiguer la propagation du virus commencent tout juste à se lever à New York, Washington et d’autres centres artistiques. Pour le Kennedy Center, la cérémonie des Honneurs est la plus grande collecte de fonds de l’année, attirant généralement un conglomérat de législateurs, de fonctionnaires fédéraux, de donateurs et d’élite artistique pour une semaine de festivités.