Les titulaires de cartes de crédit sortent par milliers après un accord entre l’entreprise et la banque qui tourne mal

Constance McCall ne peut pas faire une pause.

La femme d’Edmonton avait besoin d’améliorer sa cote de crédit après avoir divorcé, alors elle a souscrit une carte de crédit sécurisée qui promettait de l’aider à le faire.

Au lieu de cela, elle perd des milliers de dollars et se retrouve avec une cote de crédit pire que lorsqu’elle a commencé.

McCall, 59 ans, est l’un des nombreux titulaires de carte coincés au milieu d’une âpre bataille juridique entre la société de cartes de crédit et la banque avec laquelle elle s’est associée, Digital Commerce Bank, basée à Calgary, également appelée DC Bank.

Elle s’est inscrite au Visa via Plastk Financial & Rewards après l’avoir vu recommandé sur Credit Karma, un site Web en qui elle avait confiance.

Plastk promet aux titulaires de carte la possibilité d’améliorer leurs cotes de crédit en signalant leurs transactions au bureau de crédit Equifax.

En tant que carte sécurisée, la limite de crédit correspond à tout ce que les clients paient à l’avance pour un dépôt de garantie – entre 300 $ et 10 000 $.

Le fondateur et PDG de Plastk, Motola Omobamiduro, a lancé son entreprise en octobre 2020 et s’est associé à Digital Commerce Bank, basée à Calgary. (Jenn Blair/CBC)

Plastk indique que les clients peuvent annuler à tout moment et récupérer leur dépôt après une période de détention de deux mois si le compte est en règle.

Après avoir annulé en décembre, McCall s’attendait à ce que 4 500 $ soient remboursés en février. Sans cela, elle a dû emprunter à sa famille et à ses amis pour payer l’essentiel.

« C’était extrêmement humiliant – 4 500 $, ce n’est pas une petite somme d’argent, surtout pour quelqu’un comme moi. C’est énorme », a-t-elle déclaré.

« Cela allait payer mes deux prochains mois de loyer, acheter ma nourriture. »

Après que Go Public ait porté le cas de McCall à l’attention de l’entreprise, Plastk a remboursé l’intégralité de son acompte – quatre mois après qu’elle était censée le récupérer.

REGARDER | Longue attente pour le remboursement : Les clients de Plastk Visa sortent par milliers après que l’accord entre un homme d’affaires et une banque ait mal tourné Les clients qui se sont inscrits pour une carte de crédit sécurisée Plastk disent à CBC Go Public qu’ils manquent des milliers de dollars après ne pas avoir récupéré leurs dépôts de garantie, ce que le propriétaire de l’entreprise impute à la banque avec laquelle il s’est associé.

Plastk compte 7 000 clients à travers le Canada. Go Public a parlé à une douzaine – des centaines d’autres ont posté des plaintes en ligne – qui disent qu’ils ont aussi des centaines ou des milliers de dollars.

Gail Henderson, experte en crédit à la consommation, affirme que les consommateurs qui utilisent des cartes de crédit sécurisées adossées à des prêteurs non bancaires doivent être mieux protégés.

Les cartes de crédit adossées à des prêteurs bancaires sont fortement réglementées par l’Agence fédérale de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), dit-elle, mais les cartes offertes par des organisations qui ne sont pas des banques – comme Plastk – ont moins de réglementations et sont supervisées par les branches générales provinciales de protection des consommateurs. .

L’ACFC avertit les consommateurs à « être prudent lors de la demande d’une carte sécurisée auprès d’une institution financière inconnue », et recommande de vérifier auprès de l’institution pour s’assurer que les dépôts de garantie sont assurés.

L’agence indique, dans un rapport publié en juin, que les plaintes des consommateurs non bancaires concernant les produits et services financiers ont un taux de résolution beaucoup plus faible que celles concernant les banques.

Gail Henderson, professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université Queen’s, est une experte en crédit à la consommation. (Alexis Raymon/Radio-Canada)

Le rapport de l’ACFC indique également que la plupart des Canadiens interrogés ne comprennent pas que les produits financiers non garantis par les banques offrent moins de protection aux consommateurs.

Il a suggéré que la surveillance des produits et services non bancaires devrait être portée au niveau plus strict des banques et des coopératives de crédit sous réglementation fédérale.

Pedro Oliveira de Hamilton a annulé sa carte Plastk le 12 février et attend toujours son dépôt de 1 000 $. Après avoir échoué à obtenir une résolution avec Plastk après environ 100 jours , il a déposé une plainte auprès du Better Business Bureau, puis il s’est tourné vers le gouvernement – ​​et a été envoyé en cercle.

« J’ai contacté Protection des consommateurs Ontario », a-t-il déclaré, « et ils m’ont dit de contacter l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui m’a dit de contacter Protection des consommateurs Ontario. »

Brian Kline de Maple Ridge, C.-B., n’a jamais reçu son carte de Plastk après avoir envoyé un dépôt de 2 500 $. Fin octobre, il a demandé l’annulation de sa carte et attend toujours son remboursement.

Lui aussi a signalé au Better Business Bureau, puis DC Bank, qui l’a renvoyé à Plastk. Il a ensuite jugé l’ombudsman des services bancaires et d’investissement, qui a déclaré que l’affaire ne relevait pas de sa compétence. Il dit que le Better Business Bureau a classé sa plainte comme non résolue.

DC Bank affirme que le problème des remboursements des clients ne relève pas de sa responsabilité, car cela ne fait pas partie de l’accord de crédit entre Plastk et ses clients. (Google Maps)

« En toute honnêteté, je ne suis pas convaincu que mon argent durement gagné me soit rendu légalement », a-t-il déclaré.

Le PDG et fondateur de Plastk, Motola Omobamiduro, a déclaré qu’il essayait de rembourser les clients, mais que leur argent était retenu par DC Bank.

Plastk et DC Bank se sont associés en avril 2020. Des documents judiciaires montrent que leur différend a commencé environ deux ans plus tard lorsque DC Bank a déclaré que Plastk devait des frais impayés et ne fournissait pas les fonds nécessaires à la banque pour payer Visa.

Plastk a déclaré que la banque imposait injustement de nouvelles règles et de nouveaux frais et que sa technologie ne fonctionnait pas toujours, ce qui limitait la capacité de Plastk à faire des affaires.

Plastk a intenté une action en justice pour 5 millions de dollars en janvier et DC Bank a intenté une contre-poursuite pour 3,8 millions de dollars quelques semaines plus tard.

McCall dit que le vrai choc a été de découvrir que l’homme d’affaires derrière Plastk est un ancien vendeur de voitures d’occasion condamné pour avoir enfreint une loi sur la protection des consommateurs.

Cette capture d’écran des critiques de Google, prise le 7 juin, montre quelques-unes des nombreuses plaintes en ligne des clients de Plastk qui disent attendre des remboursements. (Google)

Le 4 novembre 2021, Omobamiduro a plaidé coupable et a été reconnu coupable en vertu de la Consumer Protection Act de l’Alberta pour ne pas avoir remboursé les privilèges sur les ventes de véhicules d’échange, laissant ses clients avec la dette.

Go Public s’est entretenu avec deux anciens clients, qui disent que cela a ruiné leurs cotes de crédit.

Omobamiduro dit qu’il n’a rien à voir avec le non-paiement des privilèges ; que c’était la faute d’un employé en Colombie-Britannique

« C’est un employé qui a conclu l’accord. Le partenaire aurait dû le signaler et l’arrêter. Malheureusement, il a abouti et en conséquence, vous savez, j’ai pris la responsabilité », a-t-il déclaré.

Omobamiduro a été condamné à payer un total de 22 993 $ en dédommagement à ses clients de la vente d’automobiles.

McCall dit que si elle avait été au courant de la condamnation, elle n’aurait pas signé pour un visa Plastk.

Go Public a interviewé McCall chez elle à Edmonton, où elle a eu du mal à payer son loyer en raison du retard à obtenir son remboursement. (Sam Martin/CBC)

« Je n’aurais jamais mis mon propre argent dans l’entreprise de cette personne. »

Quant à DC Bank, elle dit que cela ne fait pas partie des accords de crédit des clients avec Plastk.

« Plastk est la seule partie responsable de cette situation », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail à Go Public.

Visa Canada ne prend pas non plus ses responsabilités, affirmant par l’intermédiaire d’un porte-parole que les institutions financières qui utilisent son réseau sont «responsables» envers leurs clients et leurs pratiques commerciales.

McCall dit qu’elle ne savait pas vers qui se tourner – toute l’épreuve était « époustouflante ».

Go Public s’est penché sur la question et a trouvé un réseau compliqué de ministères, qui disent qu’ils ne peuvent pas aider et orientent plutôt les consommateurs ailleurs.

Service Alberta et Red Tape Reduction est l’autorité de réglementation responsable de la carte de crédit sécurisée de Plastk.

Mais lorsque Go Public a demandé s’il avait reçu des plaintes de consommateurs concernant l’entreprise ou si l’agence avait pris des mesures au nom des consommateurs, il n’a pas répondu aux questions.

« Une chose qui manque, c’est un chemin clair pour les consommateurs lorsqu’ils ont un problème [with non-bank secured credit cards] », a déclaré Henderson, l’expert financier.

« Au niveau provincial, davantage de ressources pourraient être consacrées à une application plus proactive des règles qui sont en place pour protéger les consommateurs. Je pense qu’il est également possible de renforcer ces règles et règlements… tous les Canadiens méritent d’avoir accès à une carte de crédit sûre et abordable. . »

Récupérer son argent a été « un énorme soulagement », a déclaré McCall. « Je peux payer toutes les personnes que je dois et ma carte de crédit bancaire. Je suis toujours fauché mais je ne dois personne. »

Pendant ce temps, Omobamiduro dit qu’il travaille sur un autre accord, prévoyant de transférer sa société de cartes de crédit vers une autre banque sponsor.