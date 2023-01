Les titres les plus négligés de 2022 dans les films, la télévision, la musique et les livres

Ce fut une année folle, certes rendue encore plus écrasante par la surabondance de contenu sans cesse croissante que vous savez que vous voulez consommer.

Nous semblons être constamment submergés par des recommandations qui ont été servies avec enthousiasme par des amis et des êtres chers – seulement pour la plupart d’entre eux qui restent sur notre liste “à regarder” (ou à lire ou à écouter) pendant des mois, sans jamais bouger. Rattrapez quelques-uns de ces titres négligés qui, pour une raison quelconque, se sont perdus dans le mélange fou.

Voici ce que nous recommandons :

FILMS

“Jusqu’à”

Ce film réalisé par Chinonye Chukwu raconte le tristement célèbre meurtre par lynchage de l’adolescent Emmet Till en 1955 et ses conséquences, en particulier la quête de reconnaissance et de justice de sa mère (l’étonnante Danielle Deadwyler). Ce n’est pas une montre facile, mais c’est un témoignage essentiel d’un horrible symptôme de racisme qui sévit encore tragiquement dans ce pays.

“Proie”

Cette préquelle “Predator” était un défi de taille – mettre en scène l’action au sein de la nation amérindienne Comanche il y a 300 ans – mais parvient à réussir grâce à un grand suspense, une performance fougueuse d’Amber Midthunder (de renommée “Legion”) et un non – une histoire à fioritures qui, comme le titre l’évoque, concerne simplement qui chasse qui.

” Rêverie lunaire “

Comme le grand David Bowie l’a fait sans relâche tout au long de sa vie, ce documentaire défie les conventions dans son regard fiévreux et hypnotique sur la carrière de la légende décédée au début et au milieu des années 70. C’est un festin visuel et audio pour ceux qui aiment Bowie, ainsi que pour ceux qui recherchent un peu plus de matériel sur l’interprète révolutionnaire.

“Le téléphone de M. Harrigan”

De l’esprit de Stephen King, ce régal négligé présentait des performances intéressantes de deux acteurs hors pair du genre de l’horreur – Jaeden Martell (“Ça”, également d’un livre de Stephen King) et le légendaire Donald Sutherland. L’histoire tourne autour du concept intrigant d’une connexion entre un adolescent solitaire et un vieil homme qui semble traverser même la mort.

“Emily la criminelle”

Aubrey Plaza (également de “Legion”) a connu une année record grâce à “The White Lotus”, mais son drame policier “Emily the Criminal” – qu’elle a coproduit et joué dans – a été injustement écarté cet été. Un thriller tendu sur une femme aux prises avec une dette étudiante qui s’implique dans la pègre de Los Angeles, le film a le potentiel de s’inscrire auprès des téléspectateurs plus jeunes et plus âgés, grâce en grande partie à la polyvalence de Plaza en tant qu’actrice.

SÉRIES TV

“coup de coeur”

Alliant joyeusement la maladresse d’être un adolescent avec le besoin urgent d’être soi-même, cette série britannique de passage à l’âge adulte sur Netflix méritait un amour plus répandu que l’enthousiasme qu’elle a suscité dans les cercles queer. Bien qu’il puisse être classé simplement comme YA ou LGBTQ +, “Heartstopper” transcende finalement les deux pour être un portrait inclusif et sur le nez de la croissance et du début de l’âge adulte ici et maintenant. Écoutez également la bande-son pop bubblegum collante et amusante.

“L’offre”

Un portrait enivrant et atmosphérique d’Hollywood de la fin des années 60 et de la création de “The Godfather”, cette série Paramount + met en vedette Miles Teller et avait tous les ingrédients d’une série acclamée – à l’exception du public. Attendez-vous à une performance époustouflante (comme d’habitude) de la star de “Ted Lasso”, Juno Temple.

“Lumière au gaz”

Julia Roberts et Sean Penn brillent en tant que dénonciatrice Martha Mitchell et ancien procureur général américain John Mitchell, respectivement, dans ce thriller politique Starz. L’émission d’époque revisite les menteurs et les diseurs de vérité de l’ère du Watergate à travers huit épisodes captivants et, parfois, humoristiques qui offrent une perspective – et peut-être un peu d’espoir – sur nos désordres politiques modernes.

“Quelqu’un, quelque part”

Dirigée par une Bridget Everett passionnante, cette série sensible “down home” sur HBO Max est réfléchie, émouvante et engageante, abordant les thèmes de la perte, de l’intégration et des joies du lâcher prise. Les intermèdes musicaux sont particulièrement délicieux à regarder, tout comme le tour de soutien de Murray Hill en tant que chef de chœur sarcastique.

“Tokyo Vice”

Instantané ‘néon noir’ époustouflant du ventre urbain lisse de la capitale japonaise, “Tokyo Vice” obtient des notes élevées pour l’ambiance ainsi que pour l’histoire avec le journaliste d’investigation d’Ansel Elgort se creusant toujours plus profondément aux côtés d’un Ken Watanabe toujours impressionnant. Cherchez un virage brillant de Rachel Keller, également célèbre pour la “Légion”.

“Station onze”

Les partisans de cette émission HBO – qui a été créée en décembre dernier mais s’est terminée en janvier 2022 – sont fidèles à leur amour pour elle et avec raison. Récit émouvant et spécial d’un monde post-apocalyptique en proie à une pandémie qui a encore de la place pour la beauté, l’espoir et l’art, “Station Eleven” propose des performances phénoménales tout autour, ainsi que des images magnifiques et une partition incroyable.

“Saule”

Une entrée tardive dans le boom de la télévision fantastique de 2022, cette série Disney + est revenue dans le monde d’un film souvent négligé des années 1980 mettant en vedette l’acteur vétéran Warwick Davis, qui reprend le rôle principal. La série est une bouffée d’air frais d’un point de vue visuel et enfreint avec bonheur la règle arbitraire selon laquelle tous les habitants des royaumes fantastiques ne doivent entonner qu’en langue britannique. Cherchez un Amar Chadha-Patel fringant dans le rôle du guerrier irrévérencieux et audacieux Boorman.

(“Somebody, Somewhere”, “Tokyo Vice”, “Station Eleven” sont sur HBO Max. CNN et HBO Max font tous deux partie de la même société mère, Warner Bros. Discovery.)

LA MUSIQUE

Orville Peck – “Bronco”

Si vous ne saviez pas que le pays gay était une chose, Orville Peck est là pour vous dire que vous êtes en retard à la fête. Semblable à Lil Nas X, Peck transcende les genres et rompt avec les conventions – il a choisi de renoncer aux singles et de sortir l’album “Bronco” de cette année, acclamé par la critique, en trois “chapitres”. De plus, dans la grande tradition de Sia et Marshmello, Peck préfère ne pas prêter son visage réel à sa personnalité publique, ajoutant à son mystère particulier.

Rina Sawayama – “Tiens la fille”

Edgy, coquelicot, ample et amusant. L’auteur-compositeur-interprète nippo-britannique Rina Sawayama est tout cela et bien plus encore. Il suffit d’écouter son album de 2022 “Hold the Girl” pour preuve.

Angel Olsen – “Grand temps”

Ce magnifique album de l’auteur-compositeur-interprète indépendant/alternatif sous-estimé Angel Olsen est en fait son sixième effort en studio. Avec une voix sérieuse et magnifiquement mélancolique, Olsen est difficile à catégoriser avec précision, c’est précisément pourquoi nous l’aimons. A découvrir également : son EP de reprises des années 80 de l’année dernière, intitulé “Aisles”.

Archives du Soudan – “Reine du bal brun naturel”

Cette chanteuse et violoniste est une artiste innovante et talentueuse, mêlant hip hop, R&B, soul et plus encore pour son deuxième album galvanisant “Natural Brown Prom Queen” cette année. Les morceaux les plus remarquables incluent “Selfish Soul” et “NBPQ (Topless)”.

LIVRES

“Notes sur une exécution”

Par Danya Kukafka

De l’auteur de “Girl in Snow” de 2017, ce livre est un portrait effrayant de femmes qui ont croisé le chemin d’un tueur en série. C’est déchirant, mais tout sauf typique.

“Nos femmes sous la mer”

Par Julia Armfield

Ouvrage absorbant sur la relation entre une femme et sa femme, ce roman est rempli de mystère et d’obscurité, un peu comme le fond de l’océan où un personnage se retrouve submergé.

PODCASTS

“Tué”

Peut-être plus apprécié des journalistes et de ceux qui s’intéressent à la couverture médiatique, ce podcast est un regard fascinant sur les histoires controversées que les médias ont diffusées, et les diverses raisons pour lesquelles.