Les titres IWGP Junior Tag Team seront défendus à la Maple Leaf Pro Wrestling

Les titres IWGP Junior Heavyweight Tag Team seront en jeu lors du premier week-end de la Maple Leaf Pro Wrestling.

Plus tôt cette semaine, KUSHIDA et Kevin Knight sont devenus les nouveaux champions par équipe IWGP Junior Heavyweight en détrônant Clark Connors et Drilla Moloney au NJPW King of Pro Wrestling. Il a maintenant été annoncé que la première défense de titre de KUSHIDA & Knight aura lieu en dehors de la NJPW. Ils mettent les ceintures en jeu dans un match à quatre lors de la première soirée de la Maple Leaf Pro Wrestling Forged in Excellence ce samedi.

Le match pour le titre est KUSHIDA & Knight contre Sheldon Jean & Rohit Raju contre El Reverso & Aiden Prince contre Brent Banks & Johnny Swinger.

Lundi dernier, l’équipe des Intergalactic Jet Setters (KUSHIDA et Kevin Knight) a remporté les titres IWGP Junior Heavyweight Tag Team au NJPW King of Pro Wrestling et maintenant les Champions apportent leurs titres à Windsor, en Ontario pour #MLPForgedInExcellence! Est-ce un défi… pic.twitter.com/MZk3WPXL4G – Lutte MAPLE LEAF PRO (@MapleLeafPW) 18 octobre 2024

Maple Leaf Pro Wrestling est un nouveau projet de l’ancien président de la TNA Wrestling, Scott D’Amore. Les premiers événements de la promotion auront lieu ce week-end au St. Clair College de Windsor, Ontario, Canada. Les deux émissions sont diffusées en direct à la carte sur Triller TV avec Mauro Ranallo et Don Callis comme équipe de commentateurs.

Maple Leaf Pro Wrestling forgée dans l’excellence —

Première soirée (samedi 19 octobre) :

Konosuke Takeshita contre Mike Bailey (si Bailey gagne, il aura une future chance au championnat international AEW de Takeshita)

Match de tables : Bully Ray contre Raj Dhesi (ancien lutteur de la WWE Jinder Mahal)

Gisele Shaw contre Miyu Yamashita (Si Yamashita gagne, elle sera ajoutée au match pour le titre féminin ROH lors de la deuxième nuit)

Rohan Raja contre Jake Something pour le premier championnat du Graal du champion PWA

Match par équipe à quatre : les champions par équipe IWGP Junior Heavyweight KUSHIDA et Kevin Knight se défendent contre Sheldon Jean et Rohit Raju, El Reverso et Aiden Prince, et Brent Banks et Johnny Swinger

Laynie Luck contre Taylor Rising contre Kylie Rae contre Aurora Teves

Bhupinder Gujjar contre QT Marshall (avec Harley Cameron)

Josh Alexander, Stu Grayson et El Phantasmo contre Trevor Lee, Rocky Romero et Alex Zayne

Deuxième soirée (dimanche 20 octobre) :

Le champion international AEW, Konosuke Takeshita, se défend contre Josh Alexander

Athena, championne du monde féminine de la ROH, se défend contre Gisele Shaw

Classy Ali, champion QPW du Qatar, se défend contre El Reverso

Mike Bailey contre El Phantasmo

Match de brouillage à six : Jake Something contre Trevor Lee contre Stu Grayson contre Sheldon Jean contre Mike Rollins contre Alex Zayne

Accès exclusif aux podcasts et newsletters