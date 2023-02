Les titres de Manchester City ne peuvent pas être enlevés

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que personne ne pouvait retirer les réalisations du club, même si l’enquête en cours de la Premier League sur leurs affaires financières devait voir les champions d’Angleterre en titre déchu de leurs titres.

City a été accusé de plus de 100 infractions au règlement financier de la Premier League de 2009 à 2018 et pourrait faire face à la perspective de perdre les trois titres de Premier League qu’il a remportés au cours de la période et d’être expulsé de la ligue.

La ville a publié lundi une déclaration disant: “Le club se félicite de l’examen de cette affaire par une commission indépendante, pour examiner de manière impartiale l’ensemble complet de preuves irréfutables qui existent à l’appui de sa position.”

L’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich, Guardiola, a déclaré que quel que soit le résultat de l’enquête de Premier League, la course victorieuse de City mériterait toujours d’être reconnue.

Pep Guardiola, avec le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, célèbre la victoire d’un quatrième titre de Premier League en cinq ans. Michael Regan/Getty Images

“A la fin, nous partons toujours en pensant à ce que les autres pensent de nous. Oubliez ça. Pensez à ce que nous avons fait. Personne ne peut l’enlever”, a déclaré Guardiola aux médias britanniques samedi.

“Les mauvais moments nous laissons, mais ça ne va pas changer. Il a été construit dès le premier jour. Nous avons beaucoup gagné. Nous voulons défendre cette position, jusqu’à ce que ce ne soit plus possible.

“La Premier League décidera, mais je sais ce que nous avons gagné, et la façon dont nous l’avons gagné, avec les efforts que nous avons déployés.

“Pour quelque chose qui s’est passé en 2009 ou 2010, je ne sais pas depuis combien de temps, ça ne va pas changer une seconde. Ils nous appartiennent. Absolument, ils nous appartiennent. Peu importe la peine, ils nous appartiennent .”

Guardiola avait précédemment déclaré qu’il quitterait City s’il avait été menti lors d’une enquête de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, sur les affaires financières du club, mais a souligné qu’il n’avait pas l’intention de se retirer en raison de la situation actuelle.

“S’ils veulent que je sois ici, je serai là”, a-t-il déclaré. “Les résultats, ils peuvent me décourager, car c’est une entreprise et il faut gagner. Mais s’ils me veulent, je ne les laisserai pas tomber.

“Et je veux aussi mes joueurs, je veux les convaincre que ce que nous avons fait, nous l’avons fait. Ils ne le supprimeront pas.”

Guardiola pense que les accusations portées par la Premier League sont alimentées par la jalousie d’autres clubs, en particulier ceux qui ont écrit au Tribunal arbitral du sport (TAS) en 2020 pour demander le maintien de l’interdiction de compétition européenne de City pendant deux ans.

City a remporté son appel au TAS et était libre de jouer en Ligue des champions.

“Quand une équipe gagne, vous voulez la battre. C’est bien. Ça arrive”, a déclaré Guardiola. “Mais ce que ces neuf équipes ont fait, je ne l’oublie pas. Ils veulent la position en Ligue des champions pour la grosse somme d’argent pour payer les stades qu’ils ont construits.”