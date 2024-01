Les titres de la patineuse russe Kamila Valieva retirés après quatre ans de suspension pour dopage | Kamila Valieva

La patineuse russe Kamila Valieva, qui n’avait que 15 ans lorsqu’elle s’est retrouvée au cœur d’un scandale de dopage aux Jeux olympiques d’hiver de 2022, a été suspendue pour quatre ans. Le verdict signifie que la Russie sera certainement privée de la médaille d’or par équipe aux Jeux, l’Union internationale de patinage devant annoncer officiellement mardi que la médaille reviendra aux États-Unis.

L’interdiction de Valieva a été confirmée par le tribunal arbitral du sport, qui a déclaré que la patineuse, aujourd’hui âgée de 17 ans, serait privée de tous ses résultats, prix, médailles et récompenses remontant au jour de Noël 2021, lorsqu’elle a échoué à un test de dépistage de la trimétazidine (TMZ ), un médicament conçu pour prévenir l’angine de poitrine.

Le verdict a été immédiatement salué par l’Agence mondiale antidopage, qui a condamné les médecins et les entraîneurs de Valieva dans les termes les plus fermes. “Le dopage des enfants est impardonnable”, a-t-il déclaré. « Les médecins, entraîneurs ou autres membres du personnel de soutien qui ont administré des substances améliorant la performance à des mineurs devraient être soumis à toutes les sanctions du Code mondial antidopage. »

Cependant, en Russie, l’ambiance était à l’indignation résignée. “Bien sûr, nous ne sommes pas d’accord avec cela”, a déclaré aux journalistes Dmitri Peskov, attaché de presse de Vladimir Poutine. “De mon point de vue, bien sûr, c’est politisé.”

Travis Tygart, directeur général de l’Agence américaine antidopage, a salué le verdict du Cas. Photographie : Valentin Flauraud/EPA

Pendant ce temps, l’éminente entraîneure soviétique Tatiana Tarasova s’est montrée plus directe à propos du verdict de Cas. « Au diable ! Écume!” elle a dit championat.ru.

Valieva a été présentée comme l’une des stars des Jeux de 2022 et elle a d’abord tenu ses promesses en devenant la première femme à réaliser un quadruple saut lors de l’épreuve olympique par équipe, alors que le Comité olympique russe a remporté l’or. Mais un jour plus tard, il est apparu qu’elle avait été testée positive au TMZ six semaines plus tôt et une tempête médiatique a éclaté.

Cela s’explique en partie par l’âge de Valieva et par la question de savoir si un mineur doit être soumis aux mêmes sanctions qu’un adulte en cas de dopage. En arrière-plan se cachait le passé de la Russie : l’ampleur du dopage d’État du pays signifiait qu’elle n’était pas autorisée à montrer son drapeau ou à entendre son hymne aux Jeux.

Finalement, elle a été autorisée à participer à l’épreuve individuelle de patinage artistique par Cas. Mais sous la pression la plus intense, elle a chuté deux fois et a terminé quatrième. S’ensuivirent ensuite deux années de débats juridiques avant que Cas ne parvienne finalement à son verdict.

Le verdict a également été salué par le directeur général de l’Agence antidopage américaine, Travis Tygart, qui a déclaré : « La décision d’aujourd’hui dans l’affaire Valieva a mis beaucoup de temps à venir. Il est impératif que l’ISU prenne immédiatement en charge les processus techniques nécessaires à la réattribution des médailles en conséquence.

“Comme nous le savons, la Russie a détourné les Jeux depuis 2014, où elle a été prise en flagrant délit de gestion d’un système de dopage parrainé par l’État qui a volé des athlètes intègres dans le monde entier”, a-t-il ajouté. « Ici encore, ceux qui sont chargés de protéger les Jeux et les athlètes ont permis à la Russie de mettre en péril le bien-être de ses propres athlètes tout en privant les athlètes intègres et les fans d’une compétition olympique honnête, juste et authentique. »

Dans le même temps, le Comité olympique américain a salué la nouvelle comme une « victoire significative non seulement pour les athlètes de l’équipe américaine mais aussi pour les athlètes du monde entier qui pratiquent le fair-play et défendent un sport propre ».

“Les incroyables athlètes de l’équipe américaine ont fait preuve d’un courage remarquable”, ajoute-t-il. “Leurs performances exceptionnelles à Pékin symboliseront à jamais leur engagement en faveur d’une concurrence propre.”