Les titres de chapitres de films sont partout. Qu’est-ce qui se passe avec ça?

Ce que c’est: Films avec des “titres de chapitre” – texte apparaissant seul, plutôt que sur les images, tout au long du film, entre les scènes. Ils divisent le film en segments et donnent un nom à chaque segment.

Où est-ce que c’est: Ils sont partout, mais ces derniers temps, ils apparaissent principalement (mais pas entièrement) dans les films artistiques de prestige. Non, Le pouvoir du chien, La dépêche française, The Northman, Le Dernier Duel, Le Chevalier Vert, Pas bonet La pire personne du monde tous utilisent des intertitres entre les chapitres du film, et cette liste n’est en aucun cas exhaustive.

Pourquoi vous le voyez partout : La réponse la plus courte à la raison pour laquelle nous le voyons si souvent pourrait avoir à voir avec la poésie. Mais pour la vraie réponse, il faut remonter dans le temps.

Il était une fois, avant qu’ils ne fassent du bruit, il fallait lire beaucoup de textes pour regarder un film. Si la langue ou l’alphabétisation faisaient obstacle, vous en comprendriez toujours l’essentiel – un pianiste au théâtre pourrait vous aider, ainsi que de nombreux indices contextuels. Mais entre les scènes, ou même juste les plans, le texte apparaissant à l’écran (appelons-les « intertitres ») décrivait ce qui se passait. La bouche d’un personnage bougeait, puis des intertitres apparaissaient, vous disant ce qu’il venait de dire.

Lorsque les films muets ont commencé à céder la place au son à la fin des années 1920, ces intertitres fonctionnels n’étaient plus nécessaires pour remplir le dialogue, même s’ils étaient toujours utilisés pour fournir un contexte. Par exemple, le Western de 1930 Le grand sentier, le premier rôle principal de John Wayne, utilise le son. Mais les titres tout au long visent à vous dire ce qui est dans l’esprit des gens dans la scène : « Les goélettes des Prairies roulent vers l’ouest. Priant pour la paix – mais prêt pour la bataille. Ou : « Ils ne se sont pas retournés, ceux qui sont morts ; ils restent, et pourtant ils avancent. Leur esprit mène. Pas strictement nécessaire, mais censé être éclairant.

Maintenant, si vous voyez un film avec des intertitres contextuels fonctionnels, c’est un choix conscient de la part du cinéaste, une affectation esthétique qui peut être habilement déployée ou, entre des mains plus amateurs, juste un peu idiote.

Au cours des dernières décennies, l’intertitre est de retour, avec une torsion. Les intertitres modernes sont rarement destinés à simplement informer. Ils sont performatifs, conscients de soi et évocateurs. Ils dirigent votre attention ou créent des tensions.

Il est facile de les attribuer à des réalisateurs aux aspirations élevées, qui souhaitent que leurs films se sentent «littéraires» et utilisent par défaut des chapitres pour évoquer un livre. (Certains d’entre eux, y compris Le pouvoir du chien et Le chevalier vertsont en effet des adaptations de livres.) Cette réponse semble plausible, mais un peu simpliste – d’autant plus que la plupart des livres ont des dizaines de chapitres et que les films en ont généralement beaucoup moins, et aussi parce que je ne connais pas vraiment de réalisateurs qui veulent secrètement leur film soit un roman.

Mais il y a de meilleures réponses.

Bien qu’il n’ait jamais complètement disparu (rien ne se passe jamais à Hollywood), la plupart des gens se souviennent de l’intertitre revenant à la vie avec Pulp Fictionl’évasion de 1994 de Quentin Tarantino, qui brise son récit non linéaire avec des titres de texte légèrement cryptés, créant des chapitres :

Il est facile de voir en quoi ceux-ci sont différents des intertitres anciens. Ils ne vous disent pas ce qu’un personnage a dit. Mais ils ne donnent pas non plus de contexte ou ne vous disent pas comment interpréter ce que vous regardez. Ils n’ajoutent pas d’informations, exactement – ils vous pointent vers les informations qui arrivent : un caractère, un symbole. Maintenant, quand une montre en or apparaît, vous vous asseyez un peu plus droit.

C’est une façon intelligente d’utiliser les titres de chapitre : comme un moyen de vous sortir brièvement de l’histoire et de rediriger votre attention d’une manière fructueuse pour l’ambiance que le cinéaste essaie de créer. Par exemple, considérez comment Stanley Kubrick les utilise dans Le brillant, son film d’horreur phare de 1980. Le roman de Stephen King sur lequel le film est basé a des titres de chapitre, et ils sont pour la plupart descriptifs : “L’interview”, “Phonebooth”, etc. Dans le film, les intertitres délimitent plutôt le passage du temps d’une manière qui commence à sembler étrange et erratique, d’une manière que l’écrivain Roger Luckhurst décrit comme “un télescop[ing] temps et serrer[ing] la vis.” C’est d’abord “Un mois plus tard”, puis “Mardi”, puis “Samedi, puis “Mercredi”, “Lundi, “16h”. À première vue, ceux-ci nous disent simplement que le temps passe, mais ils font tellement plus, nous donnant l’impression que nous comptons jusqu’à quelque chose de sinistre et de terrifiant.

De cette façon, les intertitres deviennent une partie de l’histoire, une couche supplémentaire d’intrigue à intégrer dans l’ensemble. Et de nombreux réalisateurs les ont utilisés de cette façon avant et après Tarantino et Kubrick, de Wong Kar Wai et Lars Von Trier à Andersons, Wes et Paul Thomas. Ils apparaissent dans tout de Clair de lune à Monty Python et le Saint Graal. Ils ne sont en aucun cas une affectation hollywoodienne; des réalisateurs du monde entier les ont utilisés pour raconter leurs histoires.

Et leur réorientation de l’attention peut se plier à diverses fins. Dans La pire personne du monde, par exemple, il y a 12 “chapitres” avec des titres comme “Julie’s Narcissistic Circus” et “Bad Timing” et “Epilogue”. L’effet est que le film ressemble à une série d’histoires courtes liées sur le même personnage, Julie. Et parce que le film consiste essentiellement à décider d’être l’auteur de sa propre histoire, les intertitres contribuent à la forme générale.

Ou il y a les intertitres de L’homme du nord, qui, à première vue, ressemblent à vos titres standard d’information – “Quelques années plus tard”, “Land of the Rus”, etc. Encore L’homme du nord est conçu pour se sentir comme une légende flottant dans la nuit des temps jusqu’à nous, sans feintes vers le moderne. Ainsi, les intertitres sont rendus en runes nordiques, et ils ressemblent à un clin d’œil aux anciennes traditions théâtrales, comme si nous regardions un opéra ou une forme très ancienne de théâtre folklorique, plutôt qu’un film. Ils nous invitent à oublier chaque blockbuster d’action que nous avons vu et à nous laisser ramener à une époque pré-moderne.

Peut-être que l’ensemble d’intertitres le plus surprenant apparaît dans Non, le plus récent de Jordan Peele, qui croise l’horreur et la science-fiction extraterrestre avec des éléments de westerns. Les intertitres divisent le film en chapitres, chacun portant le nom d’une créature – un cheval, un chimpanzé ou un … eh bien, je ne le dirai pas – qui est un élément clé de l’action. Aucun des titres n’est nommé pour les humains, ce qui est en partie destiné à diriger votre attention vers ce personnage non humain lorsqu’il apparaît à l’écran.

Mais Non parle également en partie d’une très ancienne image animée, créée par Eadweard Muybridge en 1878, et des descendants du jockey noir qui monte à cheval. L’histoire a oublié le nom du cavalier humain, mais s’est souvenue du nom du cheval (Annie G.) ; NonLes titres des chapitres font écho à ce fait historique qui donne à réfléchir.

Ces types d’intertitres visent moins à raconter l’action qu’à créer un effet. Les poètes sont habiles à titrer leur travail, souvent dans le but de sélectionner un titre qui élargit le sens du poème d’une certaine manière : ajouter un sens, vous donner quelque chose à rechercher, vous dire que quelque chose arrive dans le poème afin que vous retiens ton souffle en attendant. Les nouveaux titres de chapitre font souvent la même chose, signifiant ce que vous attendez pendant que vous lisez. Les intertitres modernes, utilisés pour séparer les chapitres, sont similaires. Étant donné que les habitudes de visionnage sonores et modernes (vous comprenez les sauts dans le temps) les rendent inutiles pour analyser littéralement l’action, ils y sont placés exprès par le cinéaste, qui a une raison en tête.

Tous ces exemples montrent quelque chose d’intéressant : les intertitres qui divisent un film en chapitres vous rappellent que vous regardez un film. Ils interrompent consciemment l’artifice du réalisme ou de l’authenticité, l’illusion qu’un film peut tourner qui vous donne l’impression, pour un instant, de vivre dans l’Europe médiévale ou d’espionner la vie de votre amie Julie. Soudain, vous ne regardez plus d’images ; vous lisez un texte, et cela vous rappelle que ce film est quelque chose de conçu par un artiste qui a pour but de vous faire vivre une expérience émotionnelle rythmique spécifique. C’est une façon de vous faire revoir le film.