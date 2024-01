Les Titans travaillent pour finaliser un accord avec le coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, comme prochain entraîneur-chef

Les Titans du Tennessee travailleraient à finaliser un accord avec le coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, comme prochain entraîneur-chef de l’équipe, selon des sources de la ligue. L’ancien entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, a été congédié après la conclusion de la saison régulière 2023. Callahan était l’un des nombreux candidats au poste d’entraîneur-chef des Titans. À seulement 39 ans, Callahan est désormais devenu le sixième plus jeune entraîneur-chef de la NFL. Callahan a passé les cinq dernières saisons à Cincinnati après un passage à Denver, Detroit. et Oakland. Au cours de son séjour à Cincinnati, Callahan et les Bengals ont obtenu une fiche de 37-44. Après deux mauvaises saisons en 2019 et 2020, Callahan a aidé Cincinnati à remporter le Super Bowl de Los Angeles. Callahan a également aidé les Bengals à remporter deux titres de l’AFC Nord au cours de ses cinq années avec l’équipe. Les Bengals de Cincinnati devront se tourner vers un nouveau coordinateur offensif cette intersaison et trouver un moyen de retravailler la dynamique de l’unité.

Les Titans du Tennessee travailleraient à finaliser un accord avec le coordinateur offensif des Bengals, Brian Callahan, comme prochain entraîneur-chef de l’équipe, selon des sources de la ligue. Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. L’ancien entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel, a été congédié après la fin de la saison régulière 2023. Callahan était l’un des nombreux candidats au poste d’entraîneur-chef des Titans. À seulement 39 ans, Callahan est désormais devenu le sixième plus jeune entraîneur-chef de la NFL. Callahan a passé les cinq dernières saisons à Cincinnati après un passage à Denver, Detroit et Oakland. Au cours de son séjour à Cincinnati, Callahan et les Bengals ont obtenu une fiche de 37-44. Après deux mauvaises saisons en 2019 et 2020, Callahan a aidé Cincinnati à remporter le Super Bowl de Los Angeles. Callahan a également aidé les Bengals à remporter deux titres de l’AFC Nord au cours de ses cinq années avec l’équipe. Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web. Les quatre arrêts d’entraînement de Brian Callahan dans la NFL se sont bien préparés pour Will Levis. Historique QB de Callahan : Joe Burrow

Derek Carr

Matthieu Stafford

Peyton Manning À seulement 39 ans, Callahan devient le sixième plus jeune entraîneur-chef actif de la NFL. Les Titans ont une personne formidable et un esprit offensif. pic.twitter.com/GgTTL8v483 -Charlie Clifford (@char_cliff) 23 janvier 2024 Les Bengals de Cincinnati devront se tourner vers un nouveau coordinateur offensif cette intersaison et trouver un moyen de retravailler la dynamique de l’unité.