NASHVILLE, Tennessee: Le Tennessee a connu 12 longues saisons depuis sa dernière victoire dans l’AFC Sud, et les Titans actuels ne sont pas d’humeur à être distraits avec ce grand objectif si proche.

Ils pourraient décrocher au moins la troisième place en séries éliminatoires de cette franchise en quatre ans dimanche en battant les Lions de Detroit. Mais ils auront toujours besoin d’une aide extérieure dans un trio de scénarios impliquant des pertes de Baltimore, Las Vegas, Miami et Cleveland.

Tout d’abord. Les Titans (9-4) savent qu’ils doivent se concentrer sur la tentative de battre les Lions (5-8) parce que leur place au sommet de l’AFC Sud est uniquement due au bris d’égalité divisionnaire sur Indianapolis.

Lorsque vous commencez à regarder autour de vous et à vous inquiéter des choses qui sont hors de votre contrôle ou des choses qui n’ont pas vraiment d’importance pour cette équipe, vous perdez du temps, vous gaspillez votre énergie et vous n’êtes pas concentré sur les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, Le quart-arrière des Titans Ryan Tannehill a déclaré.

Les Titans viennent de remporter une victoire superficielle de 31 à 10 contre Jacksonville, et ce sera leur dernier match à domicile de la saison s’ils ne s’occupent pas des affaires avec trois matchs à jouer.

Espérons que personne ne parle de quoi que ce soit cette semaine, a déclaré l’entraîneur des Titans, Mike Vrabel.

Les Lions n’ont pas encore été éliminés des éliminatoires. Ils sont 10e du NFC avec des matchs à domicile contre Tampa Bay et le Minnesota encore à gauche. L’entraîneur par intérim Darrell Bevell a une fiche de 1-1 depuis que l’entraîneur des Lions a renvoyé Matt Patricia.

Bevell a déclaré que les gens regardaient les Lions pour voir s’ils continuent à concourir ou s’ils jettent l’éponge.

Si j’ai quelque chose à dire à ce sujet ou que ces joueurs font, allaient continuer à se battre », a déclaré Bevell. «Et 1% (chance en séries éliminatoires)? Nous le prendrons. Je ne sais même pas si c’est vrai, mais prends-le bien.

STATUT DE STAFFORD

Matthew Stafford n’a pas pu terminer la défaite 31-24 de Detroits contre Green Bay la semaine dernière en raison d’une blessure aux côtes. Les Lions prévoient d’attendre le plus longtemps possible pour déterminer si Stafford serait ou non contre les Titans.

Si Stafford ne peut pas jouer, Chase Daniel, 34 ans, serait en lice pour le sixième départ de sa carrière avec le pro de deuxième année David Blough son remplaçant. Daniel a un touché et une interception cette saison en relève avec huit passes de touché en carrière et six interceptions. Blough a perdu les cinq départs l’année dernière.

Stafford est dur comme des clous, l’un des mecs les plus durs que j’aie jamais rencontrés, mais Chase est prêt, a déclaré Jamal Agnew, receveur large des Lions et retourneur de coups de pied. Chase a été établi dans cette ligue.

PROCHE DE PLUS D’HISTOIRE

Derrick Henry est à seulement 8 mètres de son sommet en carrière de 1540 verges de la saison dernière lorsqu’il a mené la ligue à la course. Le leader de la NFL est également à égalité pour les touchés les plus rapides avec 14.

Mieux encore, le porteur de ballon des Titans a besoin d’un touché précipité pour devenir le quatrième joueur de l’histoire de la NFL à courir pendant au moins 1500 verges et 15 touchés lors de saisons consécutives, un groupe qui comprend Terrell Davis (1997-98), Shaun Alexander (2004-05) et Larry Johnson (2005-06).

LOURD SUR HENRY

Les Lions savent que toute chance qu’ils ont de réussir un renversement augmenterait si Henry avait 60 verges au sol, comme il l’a fait il y a deux semaines lors d’une défaite contre Cleveland, et non 215 verges au sol comme il l’avait fait la semaine dernière contre Jacksonville.

Nous savons que le jeu va passer par lui, a déclaré Bevell. Si vous êtes capable d’arrêter ce type, vous pouvez le rendre plus unidimensionnel.

TITANS ÉQUILIBRÉS

Se concentrer uniquement sur Henry est risqué. Les Titans sont la seule équipe de la NFL avec au moins 3 000 verges par la passe en plus de 2 000 verges au sol cette saison. Tannehill a un record de carrière de 28 passes de touché à neuf Titans différents.

Le Tennessee est la sixième équipe de la NFL depuis 1960 à atteindre ces verges en 13 matchs et la première depuis les Eagles de 2013.

SACKS TOUT LE MONDE

Les Titans sont les derniers de la NFL en sacs avec 14. Seules six équipes ont permis plus de sacs que Detroit avec 37, et les Lions pourraient se passer du centre Frank Ragnow qui s’est blessé à la gorge lors du match de la semaine dernière. Ragnow a terminé mais on lui a dit de ne pas parler pour protéger ses cordes vocales.

Le joueur de ligne défensive des Titans, Jeffery Simmons, a déclaré vouloir des sacs et a vu que le Tennessee est le dernier de la ligue. Pour le moment, ils se concentrent sur les quarts de travail, autant que possible.

Personnellement, je veux des sacs parce que c’est une autre façon de créer des pièces négatives, a déclaré Simmons. Pour le moment, nous allons continuer à y travailler. Nous voulons obtenir ce jeu négatif, un sac, et peut-être retirer le ballon des mains du quart-arrière.

___

Suivez Teresa M. Walker sur https://twitter.com/TeresaMWalker

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL