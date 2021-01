TENNESSEE (10-5) à HOUSTON (4-11)

Dimanche, 16 h 25 HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Titans par 4

ENREGISTRER VS. SPREAD – Titans 7-8; Texans 5-10

RECORD DE LA SÉRIE – Les Titans mènent 20-17

DERNIÈRE RÉUNION – Les Titans ont battu les Texans 42-36, OT, le 18 octobre au Tennessee

SEMAINE DERNIÈRE – Les Titans ont perdu contre les Packers 40-14; Les Texans ont perdu contre les Bengals 37-31

CLASSEMENT AP PRO32 – Titans n ° 9, Texans n ° 29

OFFENSE DE TITANS – GLOBAL (5), RUSH (2), PASS (21).

TITANS DEFENSE – GLOBAL (29), RUSH (19), PASS (28).

OFFENSE DES TEXANS – GLOBAL (17), RUSH (31), PASS (4).

TEXANS DEFENSE – GLOBAL (30), RUSH (31), PASS (28).

STREAKS, STATS ET NOTES Les Titans ont besoin d’une victoire ou d’une défaite d’Indianapolis pour décrocher leur premier titre AFC South depuis 2008. Les Titans peuvent encore décrocher leur deuxième place consécutive en séries éliminatoires et leur troisième en quatre ans avec des pertes de Baltimore ou Miami ou trois autres scénarios impliquant liens ou pertes. … Il s’agit de la quatrième saison consécutive que les Titans ont eu une chance de gagner-et-en éliminatoires dans le dernier match de la saison régulière. Ils ont décroché une place de choix avec une victoire à Houston il y a un an. … Les Titans ont une fiche de 5-2 sur la route cette saison. … Le quart Ryan Tannehill a un record en carrière de 32 passes de TD et a lancé au moins une passe de TD en 12 matchs consécutifs. … WR AJ Brown a besoin de 76 verges pour une deuxième saison consécutive de 1 000 verges pour débuter sa carrière. Il serait le premier joueur de la NFL à commencer sa carrière avec des saisons consécutives de 1000 verges depuis Michael Thomas en 2016-2017. Bill Groman en 1960-61 est le seul autre receveur de l’histoire de la franchise à faire cela. … Les Titans ont le deuxième moins de revirements dans la NFL avec 11. Ils ont le moins de sacs dans la NFL avec 15.… Les Texans ont perdu quatre d’affilée. … Houston QB Deshaun Watson a besoin de 313 verges par la passe pour dépasser Matt Schaub (4 770) pour la plupart en une seule saison dans l’histoire de la franchise. Il n’a lancé qu’une seule interception lors de ses 10 derniers matchs et a lancé plus de 300 verges lors de cinq de ses six derniers matchs. … Le RB David Johnson a réalisé un record de 128 verges la semaine dernière avec un score au sol et une réception TD. … WR Brandin Cooks a eu sept réceptions pour 141 verges et un touché contre Cincinnatic. … WR Keke Coutee a réussi un touché lors de deux de ses trois derniers matchs. … TE Darren Fells a obtenu un record de carrière de 85 verges et un TD lors de la dernière rencontre avec les Titans. … DE JJ Watt a fait un sac, a forcé un tâtonné et a défendu une passe lors du dernier match contre le Tennessee. … LB Zach Cunningham a réussi 14 plaqués la semaine dernière et mène la NFL avec un record de 150 plaqués en carrière. … Le LB Tyrell Adams a réussi neuf plaqués ou plus dans quatre de ses cinq derniers matchs. … CB Keion Crossen a défendu un record en carrière de quatre passes la semaine dernière. … Astuce fantastique: les Titans RB Derrick Henry sont assurés de se répéter en tant que champion de course de la NFL, le premier de la NFL depuis LaDainian Tomlinson en 2006-07. Henry a un record de carrière de 1 777 verges au sol. Henry a couru 212 verges lors de son dernier match contre les Texans et avait 211 verges au sol l’an dernier à Houston.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL