NASHVILLE, Tennessee: Les Titans du Tennessee devraient au moins être à l’aise à cet endroit.

Pour une quatrième année consécutive, ils vont à la finale de la saison régulière avec une victoire pour décrocher une place en séries éliminatoires. Tout comme il y a un an, ils se dirigent vers Houston, ayant besoin d’une victoire pour garantir qu’ils iront en séries éliminatoires.

La différence cette fois? Une victoire remporte l’AFC Sud et le premier match éliminatoire à domicile des Titans depuis la saison 2008.

Nous devons juste y aller et le faire », a déclaré Kevin Byard, la sécurité des Titans.

Les Titans ont atteint les séries éliminatoires deux des trois saisons précédentes en remportant leur dernier match. Ils ont battu Jacksonville en 2017 avec Mike Mularkey comme entraîneur, perdu contre Indianapolis en 2018, manquant trois partants clés, et abattu les Texans au repos à Houston il y a un an.

Ils ont eu une chance dimanche soir de décrocher la division après la défaite d’Indianapolis contre Pittsburgh. Mais le Tennessee a pris du retard 19-0 et a fini par perdre 40-14 contre les Packers dans le terrain enneigé de Lambeau Field.

Ils peuvent toujours décrocher la division si les Colts perdent à domicile contre Jacksonville avec son dérapage de 14 matchs ou si les Titans et Indianapolis sont à égalité. Battre Houston (4-11) serait beaucoup plus satisfaisant, et maintenant ils ont une autre chance de s’emparer de la division avec une victoire.

Rarement avez-vous une deuxième opportunité à quelque chose, et je pense que c’est le message de cette semaine, c’est que nous avons une deuxième opportunité de pouvoir continuer sur la route, gagner un match, gagner notre 11e match, gagner la division, organiser un match éliminatoire à domicile », a déclaré l’entraîneur des Titans Mike Vrabel lundi.

Vrabel a déclaré que cela signifiait fixer ce qui leur coûtait la perte contre Green Bay et se préparer au toujours dangereux Deshaun Watson.

Il sera essentiel que nous commencions mieux le match », a déclaré Vrabel.

CE QUI FONCTIONNE

Le match de course dirigé par Derrick Henry reste solide même si le leader de la course de la NFL a cassé sa séquence à neuf matchs consécutifs sur route avec au moins 100 verges au sol. Henry a terminé avec 98 verges alors que les Titans ont accumulé 156 verges au sol. C’est leur huitième match avec au moins 150 verges au sol, et ils se classent au deuxième rang avec 160,1 verges en moyenne cette saison.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

L’infraction. Oui, une unité qui fait partie des meilleures de la NFL a montré à quel point le Tennessee dépend de l’attaque en marquant à chaque entraînement possible pour couvrir les luttes défensives. Les Titans sont allés trois fois sur trois disques quand cela importait le plus, dont un terminé par une interception.

Le troisième est arrivé au troisième quart juste après que les Packers aient marqué 26-14. Les Titans ont ramassé seulement 3 mètres et ont botté, et c’était tout.

STOCKER

Henri. Il mène la NFL avec 1777 verges et a une avance de 220 verges sur Dalvin Cook essayant de répéter en tant que leader de la NFL. Cela ne s’est pas produit dans la NFL depuis que le membre du Temple de la renommée du football professionnel LaDainian Tomlinson l’a fait en 2006-07. Le Hall of Famer Earl Campbell est le seul autre porteur de ballon de cette franchise à mener la ligue en se précipitant plus d’une saison.

STOCK EN BAS

Secondeur Rashaan Evans. Le choix n ° 22 du classement général en 2018 a eu du mal avec des pénalités intempestives et il mène les Titans avec sept pour 79 verges.

Son dernier est survenu lors du deuxième entraînement du match, la pire défense de la NFL ayant mis au point un rare troisième arrêt en forçant une passe incomplète d’Aaron Rodgers en troisième et dixième. Evans a été signalé pour les mains au visage, ligoté avec un joueur de ligne offensive loin du jeu.

Cela entrerait dans la catégorie de ne pas faire de choses stupides qui blessent l’équipe, a déclaré Vrabel.

BLESSÉ

Pour une équipe qui a perdu deux plaqués offensifs, y compris le plaqueur gauche Taylor Lewan, et des défenseurs dont Jadeveon Clowney et le secondeur Jayon Brown, les Titans semblent être en aussi bonne santé qu’ils l’ont été depuis des semaines. Le demi de coin Adoree Jackson a joué 65 clichés lors de son deuxième match cette saison.

NUMÉRO DE CLÉ

11 Les Titans au moins restent à égalité pour la tête de la ligue avec une marge de chiffre d’affaires de plus-11.

PROCHAINES ÉTAPES

Allez à Houston et essayez de décrocher une place en séries éliminatoires sur la route pour une deuxième année consécutive, cette fois avec une victoire assurant un match à domicile. C’est le moyen le plus simple pour les Titans. Sinon, ils ont besoin qu’Indianapolis tombe pour obtenir la couronne sud de l’AFC, ou Baltimore ou Miami pour perdre ou trois autres scénarios impliquant des égalités ou des pertes pour une autre place de choix.

