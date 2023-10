NASHVILLE – Lors du week-end des anciens élèves des Oilers/Titans, les Titans ont frappé le pétrole avec une victoire électrisante.

C’est le quart-arrière recrue Will Levis, qui effectuait son premier départ en carrière dans la NFL, qui a fourni la plus grande étincelle dans la victoire de 28-23 de l’équipe contre les Falcons.

“C’était très amusant”, a déclaré Levis, qui a terminé le match 19 sur 29 pour 238 verges et quatre touchés, avec une note de 130,5. “Comme je l’ai dit : c’est le jeu que j’aime, et il n’y a rien de mieux que de gagner un match de football.”

Les Titans, vêtus d’uniformes rétro des Oilers pour l’occasion, ont changé de sujet après une semaine mouvementée, au cours de laquelle le vétéran de sécurité Kevin Byard a été échangé et le quart partant Ryan Tannehill a été exclu en raison d’une blessure à la cheville.

Alors, qu’ont fait les Titans ? Ils ont montré et joué l’un des matchs les plus excitants qu’ils aient joué toute la saison, avec Lévis et une défense grouillante en tête.

Dans la foulée, les Titans ont amélioré leur fiche à 3-4 grâce à cette victoire.

“Il jouait, hein?”, A déclaré le porteur de ballon des Titans Derrick Henry à propos de Lévis. “Il jouait de façon folle. C’était bon à voir, parce qu’il travaille si dur. Je pouvais dire qu’il était enfermé, et nous étions ravis de voir cela se mettre en place pour lui et pour l’offensive.”

Lévis a lancé trois passes de touché au receveur DeAndre Hopkins – marquant des frappes de 61, 16 et 47 verges. Il a également lancé un score tardif au receveur Nick Westbrook-Ikhine, qui a fini par être le vainqueur du match.

Lévis est devenu le troisième quart-arrière de l’histoire de la NFL à lancer quatre passes de touché lors de ses débuts dans la NFL, rejoignant Fran Tarkenton et Marcus Mariota.

“C’est un quart-arrière très talentueux et confiant”, a déclaré Hopkins, qui a réussi quatre attrapés pour 128 verges dans le match, à propos de Levis. “Il joue le jeu comme s’il avait été ici. (OC) Tim Kelly et ces gars ont fait un excellent travail pour le préparer aujourd’hui.”

Après que les Titans aient pris un retard de 3-0, Lévis a rejoint Hopkins pour une passe de touché de 47 verges, ce qui a électrisé la foule du stade Nissan et a donné aux Titans une avance de 7-3 au premier quart. Lévis a complété 6 de ses 7 premières passes, et il n’a pas eu peur de s’exprimer sur des tirs profonds.

Levis a rejoint Hopkins pour un autre touché au deuxième quart, cette fois sur 16 verges, pour porter le score à 14-3. Lévis a terminé 12 sur 19 pour 119 verges avec deux touchés en première mi-temps, avec une note de 115,9.

Les Titans ont pris de l’ampleur et ont dominé la première mi-temps pour mener 14-3 après 30 minutes.

Au début de la seconde mi-temps, les Falcons ont réduit l’avance à 14-6 sur leur première possession, qui s’est terminée par un panier de 49 verges de Younghoe Koo. Plus tard au troisième quart, Koo a porté le score à 14-9 grâce à un panier de 39 verges.

Puis est venu une autre frappe de Lévis contre Hopkins, sur 47 verges, pour donner aux Titans une avance de 21-9 avec 1:37 à jouer au troisième quart.

Après que les Falcons aient répondu rapidement sur une course de 13 verges de Bijan Robinson, qui a porté le score à 21-16 avec 14:17 à jouer, les Titans et Lévis sont revenus en force.

Lévis a rejoint Westbrook-Ikhine pour un touché de 33 verges pour donner aux Titans une avance de 28-16 avec 6:59 à jouer.

Après que les Falcons aient réduit l’avance à 28-23 avec 3:46 à jouer sur une passe de touché de Taylor Heinicke à Scotty Miller, les Titans ont pu tenir le coup et remporter la victoire.

Henry a terminé le match avec 101 verges en 22 courses.

Les Titans ont envahi la défense, limogeant le quart-arrière des Falcons Desmond Ridder cinq fois en première mi-temps, sur un total de six sacs dans le match. Le joueur de ligne défensive Jeffery Simmons a réussi deux sacs et un échappé forcé, et le secondeur Harold Landry a réussi deux sacs.

“J’avais l’impression qu’à chaque fois que quelqu’un effectuait un jeu”, a déclaré Landry, “toute l’équipe s’en nourrissait. Et c’est comme ça que ça doit être, pour de vrai, pour de vrai. Nous savons à quel point nous sommes bons devant, et nous il suffit d’y aller et de le lâcher.”

Les Titans seront en action jeudi soir à Pittsburgh contre les Steelers.

“Je pense que vous pouvez bâtir sur une victoire”, a déclaré l’entraîneur des Titans Mike Vrabel. “Maintenant, nous devons récupérer, nous devons revenir et reprendre la route de Pittsburgh. Nous savons à quel point il est difficile de gagner, le soir, sur une courte semaine.