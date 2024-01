Les Titans embauchent Brian Callahan pour le poste d’entraîneur-chef

NASHVILLE – Les Titans ont un nouvel entraîneur-chef de football.

Mercredi, les Titans et Brian Callahan ont officiellement convenu des termes d’un contrat pour faire de lui le prochain entraîneur de l’équipe. Callahan, qui était auparavant coordinateur offensif des Bengals de Cincinnati, devrait être présenté lors d’une conférence de presse jeudi à 13 heures au Ascension Saint Thomas Sports Park.

“C’est une période excitante pour notre franchise, et nous sommes ravis d’avoir Brian comme entraîneur-chef”, a déclaré Amy Adams Strunk, propriétaire majoritaire des Titans. “Nous avons procédé à une recherche approfondie de candidats et Brian s’est révélé être la meilleure personne pour diriger notre équipe de football. Je tiens à remercier les autres candidats qui ont participé à ce processus et leur souhaite bonne chance pour l’avenir.

“Brian a un palmarès de succès et une vaste expérience qui l’ont préparé à cette opportunité. Ses connaissances du football et son enthousiasme pour le jeu se démarquent vraiment, et au-delà de cela, nous pensons que sa capacité à diriger fera de lui la personne idéale. pour notre franchise.

“Si vous regardez son histoire, Brian a fait partie d’une équipe gagnante du Super Bowl (Denver, 2015) et d’une autre équipe qui s’est qualifiée pour le Super Bowl (Cincinnati, 2021). Il a travaillé dans une variété d’attaques dynamiques avec les meilleurs- quarterbacks de vol. À chaque étape de sa carrière, il a fait preuve de la flexibilité et de l’intelligence nécessaires pour avoir un impact.

“Pendant son séjour avec les Bengals, on lui a confié un certain nombre de responsabilités – conception offensive, développement du quart-arrière, contributeur aux processus d’agence libre et de repêchage – et a montré sa capacité à être une ressource dans tous ces domaines. Alors que nous recherchons un succès durable et poursuivre un championnat, Brian a vu de ses propres yeux à quoi cela ressemble, et il est la bonne personne pour nous y conduire.

“À nos fans, merci pour votre soutien et pour être restés avec nous. Vous méritez une équipe championne, et nous allons y arriver. J’ai hâte que vous fassiez connaissance avec Brian et sa famille.”

Callahan a mené un entretien en personne avec l’équipe lundi au parc sportif Ascension Saint Thomas après avoir eu un entretien virtuel avec l’équipe le 12 janvier.

Au total, les Titans ont interviewé dix candidats pour le poste après s’être séparés de Mike Vrabel plus tôt ce mois-ci. Callahan faisait partie des deux candidats qui ont passé un deuxième entretien et l’un des trois entretiens en personne menés par l’équipe.

Callahan a passé un entretien pour plusieurs postes d’entraîneur-chef au cours de la dernière intersaison, mais est finalement revenu à Cincinnati. Il était encore une fois une cible populaire dans les recherches d’entraîneurs-chefs cette intersaison.

Mais la crise s’est finalement déroulée au Tennessee, avec les Titans.

Callahan, qui vient de terminer sa 14e saison dans la NFL, était coordinateur offensif avec les Bengals depuis 2019. En tout, Callahan possède 18 ans d’expérience en tant qu’entraîneur.

À Cincinnati, il a joué un rôle déterminant dans le développement du quart-arrière Joe Burrow.

Callahan a commencé sa carrière dans la NFL en tant qu’assistant d’entraîneur pour les Broncos en 2010 avant d’être promu entraîneur du contrôle qualité offensif en 2011, puis assistant offensif en 2013. Pendant son séjour avec les Broncos, Callahan a travaillé avec le quart-arrière Peyton Manning à une époque où le Les Broncos ont remporté le Super Bowl et Manning a été nommé MVP de la NFL.

Callahan était entraîneur des quarts des Lions en 2016-2017, lorsqu’il a aidé Matthew Stafford à devenir l’un des quarts les plus productifs de la ligue. Tout en travaillant avec Stafford, Callahan a aidé le vétéran à terminer troisième pour les verges par la passe (4 446) et quatrième pour les touchés par la passe (29) en 2017, tout en affichant une note de passeur de 99,3, la meilleure en carrière de l’époque.

Callahan a rejoint les Raiders en 2018, lorsqu’il a aidé le quart-arrière Derek Carr à atteindre un sommet en carrière en verges par la passe (4 049) tout en menant l’AFC avec un pourcentage d’achèvement de 68,9.

Mais la plus longue période de Callahan s’est déroulée avec les Bengals, et l’équipe a connu beaucoup de succès. Alors qu’il travaillait sous la direction de l’entraîneur-chef Zac Taylor, Callahan a participé à deux titres de l’AFC Nord, à deux participations au championnat de l’AFC et à une place pour le Super Bowl.

Au cours des trois dernières saisons (2021-23), l’offensive des Bengals s’est classée dans le top 10 de la NFL dans plusieurs catégories : sixième pour les scores (24,9), septième pour les passes (250,8 verges par match), septième pour l’efficacité dans la zone rouge (61,5 pour cent). ), 10e pour le pourcentage de troisième essai (41,0) et sixième pour le temps de possession (31 :00).

En 2022, avec un Burrow en bonne santé, l’offensive des Bengals s’est classée septième de la NFL pour les points par match (26,1), huitième pour le total de verges (360,5 par match) et cinquième pour les verges par la passe (265,0). Burrow a été nommé à sa première sélection en carrière au Pro Bowl cette saison-là, lorsqu’il a établi des records d’équipe en une seule saison pour les réussites (414) et les passes TD (35), tout en se classant également cinquième de la NFL pour les verges par la passe (4475).

Au cours de cette saison, les Bengals avaient également deux receveurs de 1 000 verges, Ja’Marr Chase (1 046) et Tee Higgins (1 029).

En 2021, l’offensive des Bengals s’est classée dans le top 10 de la ligue en termes de score (huitième, 27,1) et de passes (septième, 259,0) en route vers une apparition au Super Bowl LVI.

Le porteur de ballon des Bengals Joe Mixon a dépassé les 1 000 verges de mêlée quatre fois en cinq saisons avec Callahan comme coordinateur offensif.

Callahan, qui a joué le rôle de quarterback à l’UCLA, est le fils de l’ancien entraîneur des Raiders, Bill Callahan, qui est maintenant entraîneur de la ligne offensive des Browns. Callahan a passé du temps à son alma mater, UCLA, en tant qu’assistant diplômé en 2006 et 2007 avant de passer deux ans (2008-09) en tant que coordinateur offensif et entraîneur des quarts pour le lycée Junipero à San Mateo, en Californie.

Après s’être séparés de Vrabel, les Titans ont interviewé Callahan, le coordinateur offensif des Giants Mike Kafka, l’entraîneur par intérim des Raiders Antonio Pierce (qui a ensuite été embauché comme entraîneur-chef permanent des Raiders), le coordinateur défensif des Ravens Mike Macdonald, le coordinateur défensif des Cowboys Dan Quinn, l’offensive des Panthers. coordinateur Thomas Brown, coordinateur offensif des Texans Bobby Slowik, coordinateur offensif des Eagles Brian Johnson, coordinateur défensif des Lions Aaron Glenn et ancien entraîneur-chef de Stanford David Shaw pour le poste. Brown et Callahan se sont interrogés pour la deuxième fois en personne lundi, un jour après l’entretien en personne de Shaw.

En fin de compte, Callahan a fini par être la bonne personne pour les Titans.