Les Titans embauchent Brian Callahan comme prochain entraîneur après 5 ans en tant que coordinateur offensif des Bengals : Source

Par Joe Rexrode, Paul Dehner Jr. et Mark Puleo

Les Titans du Tennessee finalisent un accord pour embaucher Brian Callahan comme prochain entraîneur, a déclaré une source de l’équipe. L’Athlétisme. Callahan rejoint les Titans après avoir passé les cinq dernières années en tant que coordinateur offensif des Bengals de Cincinnati.

Callahan était à Nashville pour une deuxième entrevue lundi et les Titans, qui le considéraient comme leur principale cible en tant qu’entraîneur, se sont assurés de travailler à une entente avant son départ.

Callahan a rejoint Zac Taylor à Cincinnati et a aidé à reconstruire les Bengals d’une équipe vivant dans une cave à une équipe qui a réalisé trois saisons gagnantes consécutives et atteint le Super Bowl LVI.

Le poste des Titans était vacant après le congédiement de Mike Vrabel le 9 janvier après six saisons avec l’équipe. Vrabel a obtenu une fiche de 42-24 au cours de son mandat, mais l’équipe a glissé à 6-11 en 2023.

Ce que le Tennessee obtient à Callahan

Callahan a le pedigree d’un gourou offensif et quart-arrière. Il a passé sa vie autour du football, grandissant dans l’ombre de son père, l’ancien entraîneur de la NFL Bill Callahan, mais a véritablement grandi dans l’ombre de Peyton Manning. En tant qu’assistant offensif émergent à Denver, il a vraiment appris à comprendre le poste au plus haut niveau. Il a ensuite travaillé avec Matthew Stafford, Derek Carr et, finalement, avec le marié Joe Burrow. Mais ce qui séparera Callahan, ce sont les leçons qu’il a aidé à installer et qu’il a vu s’épanouir dans la construction d’une culture qui a changé la franchise des Bengals.

Il était le bras droit de Taylor pour chaque décision des cinq dernières années dans la croissance de Cincinnati, de la ligne de frappe aux matchs consécutifs du Championnat de l’AFC. Il a pris le contrôle total de la création d’une attaque qui a prospéré autour de Burrow. Il apporte un style opposé à celui de Vrabel à bien des égards dans la mesure où il penche vers une intersaison plus légère et conviviale pour les joueurs et préfère s’appuyer fortement sur le jeu de passes. Son style avec Taylor n’a cependant pas été rigide, se transformant souvent d’année en année et même de mois en mois ces dernières années. — Paul Dehner Jr., les Bengals ont battu l’écrivain

Les Titans ont suivi la bonne voie pour Will Levis

Il était logique pour les Titans de ratisser large et de ne pas limiter leur recherche aux entraîneurs offensifs, car on ne sait jamais où une entrevue pourrait mener, mais atterrir sur un seul était toujours le plus logique. Il s’agit actuellement d’une ligue obsédée par l’OC, en particulier lorsqu’il s’agit de quiconque ayant un lien entre Kyle Shanahan et Sean McVay, et Taylor vient de cet arbre – avec une partie des premières expériences de Callahan dans la NFL à Denver sous la direction d’un des premiers disciples de la côte ouest, Gary. Kubiak.

Callahan n’a pas annoncé de jeu à Cincinnati, mais il a évidemment travaillé en étroite collaboration avec Burrow et a trouvé le succès pour Jake Browning cette saison. Il a été entraîneur des quarts lors de précédents arrêts à Oakland et à Détroit, et ce dont Will Levis a maintenant besoin, c’est d’un partenaire stable dans son développement. Embaucher un entraîneur offensif signifie que celui qui établit les bases de tout ce que fait Lévis ne peut pas être embauché par une autre équipe. — Joe Rexrode, écrivain battu des Titans

Une autre embauche de personnel offensif clé semble être un verrou maintenant

Les Titans avaient l’une des pires lignes offensives de la NFL la saison dernière, et même s’il s’agit plus de personnel que d’entraîneur, un entraîneur de première ligne offensive est absolument nécessaire à Nashville. Il serait logique que Callahan fasse appel à son père dans ce but.

Callahan a été l’entraîneur de la ligne offensive de Cleveland au cours des quatre dernières saisons et possède une vaste expérience de travail à ce poste, ainsi que des postes d’entraîneur-chef avec les Raiders d’Oakland et les Cornhuskers du Nebraska. Callahan a contribué à jeter les bases sous Barry Alvarez en 1990 pour la domination de la ligne offensive au Wisconsin qui s’est poursuivie pendant des décennies après son départ. En ce qui concerne le coordinateur offensif, deux noms évidents sont le CO des Panthers de la Caroline Thomas Brown – qui a passé un entretien pour le poste des Titans – et le CO des Wildcats du Kentucky Liam Coen, qui a entraîné Lévis en 2021. —Rexrode

(Photo : Dylan Buell/Getty Images)