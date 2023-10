Les Titans du Tennessee désireux d’arrêter de se contenter de buts sur le terrain et de marquer plus de touchés

NASHVILLE, Tennessee : Au cours des quatre dernières saisons, les Titans du Tennessee ont eu du mal à trouver un botteur fiable.

Jusqu’à présent, ils ont résolu ce problème grâce au vétéran Nick Folk.

Maintenant, ils ont un problème plus grave.

Trouver la zone des buts.

«Nous n’avons pas marqué suffisamment de touchés, point final», a déclaré mercredi le quart-arrière des Titans Ryan Tannehill. « Vous envisagez de descendre dans la zone rouge, de marquer des buts sur le terrain et de vous mettre derrière les bâtons, de nous blesser, de nous mettre dans des situations de longue envergure. Nous devons marquer plus en tant qu’offensive dans son ensemble.

Marquer des points était un tel problème la saison dernière que les Titans ont terminé 2022 sur un dérapage de sept matchs, et l’entraîneur Mike Vrabel a changé de coordinateur offensif. Ils ont marqué plus de 16 points exactement deux fois cette saison, remportant les deux matchs où ils ont accumulé 27 points.

Ils se rendent à Londres pour le match de dimanche contre les Ravens de Baltimore (3-2), classés 26e dans la NFL, avec une moyenne de seulement 17,6 points par match – un simple cran d’avance sur les 17,5 points qu’ils avaient en moyenne pour la saison 2022 et ont terminé 28e.

Les Titans (2-3) ont marqué un total de sept touchés et viennent de marquer leur seul touché sur la route la semaine dernière. Leur plus grand défi est de terminer les entraînements dans les 20 de l’adversaire. La saison dernière, ils se sont classés sixièmes pour les touchés dans cette zone du terrain et sont maintenant à égalité au 29e rang, convertissant 35,2 % de ces déplacements.

Ils peuvent organiser de longs trajets. Lors de leur défaite 23-16 à Indianapolis, les Titans ont enchaîné trois entraînements d’une durée d’au moins 10 jeux pour se contenter de trois buts sur le terrain de Folk. Un entraînement de neuf jeux et 70 verges s’est terminé chez les Colts 5 lorsque le triple porteur de ballon du Pro Bowl, Derrick Henry, a été arrêté en quatrième et un.

Cela s’est produit au quatrième quart avec le Tennessee mené 20-16.

L’entraîneur des Titans, Mike Vrabel, a déclaré que huit entraînements à deux chiffres se sont soldés par des buts sur le terrain. Heureusement pour l’équipe, Folk a réussi les 13 paniers qu’il a tentés et il est responsable de 46 des 88 points marqués.

« Nous devons juste être à notre meilleur tard dans ces entraînements », a déclaré Vrabel. « Même si c’est impressionnant, nous nous sommes convertis et sommes restés efficaces, nous avons parlé de toutes ces choses. Eh bien, nous venons de commettre des erreurs dans la zone rouge.

Tannehill a lancé plus d’interceptions (cinq) que de passes TD (deux), et Henry a presque égalé son quart-arrière pour les passes TD la semaine dernière lors d’une défaite à Indianapolis, sauf que le pied gauche de DeAndre Hopkins a atterri juste à l’extérieur de la zone des buts.

L’ajout du triple receveur All-Pro était censé aider l’offensive. Hopkins fait sa part, menant le Tennessee avec 26 attrapés pour 356 verges. Mais il n’a pas encore capté de passe de TD cette saison, le lancer de Henry la semaine dernière étant le plus proche de marquer.

Hopkins vient de réaliser son meilleur match à ce jour avec huit attrapés pour 140 verges, et Tannehill a déclaré que l’alchimie continue de se développer.

« DeAndre en fera partie », a déclaré Tannehill à propos de marquer plus de touchés.

Ce ne sera pas facile contre Baltimore. Les Ravens sont la défense la plus difficile de la NFL contre laquelle marquer lorsqu’ils sont soutenus dans leurs 20.

Nick Westbrook-Ikhine a capté les deux passes TD de Tannehill jusqu’à présent, et l’ailier rapproché recrue Josh Whyle a capté une passe sautée de Henry lors de leur victoire contre Cincinnati. Westbrook-Ikhine a déclaré qu’ils avaient montré en attaque qu’ils pouvaient marquer rapidement et descendre sur le terrain.

« C’est un élément de base, mais nous devons également franchir une étape supplémentaire », a déclaré Westbrook-Ikhine à propos du but marqué dans la zone rouge.

REMARQUES : Le WR Treylon Burks (genou gauche) faisait partie des cinq Titans qui ne se sont pas entraînés mercredi. Il a raté les deux derniers matchs. DL Teair Tart (orteil) ne s’est pas entraîné. LB Azeez Al-Shaair (cou) et C Aaron Brewer (cou) étaient limités. Henry et Hopkins étaient limités simplement pour se reposer.

