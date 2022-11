Les titans de la Coupe du monde, l’Espagne et l’Allemagne, vivent pour se battre un autre jour

DOHA, Qatar – Cela ressemblait, pendant des périodes, à un match de phase de groupes de la Ligue des champions entre les vainqueurs potentiels du tournoi. Vous poussez, vous poussez, mais, en fin de compte, vous péchez par excès de prudence parce que vous savez que vous vivrez pour vous battre un autre jour. Et les dégâts d’une défaite retentissante – ne serait-ce que psychologique, ne serait-ce que pour répondre au déluge de critiques et d’interrogations – l’emportent largement sur les bénéfices de trois points dont, franchement, personne ne se souviendra.

Cela aurait pu être différent, bien sûr, si le Japon n’avait pas en quelque sorte sali le lit contre le Costa Rica plus tôt dans la journée, réussissant à perdre 1-0 contre un adversaire qui avait inscrit sept buts contre l’Espagne et qui, sur le papier, avait l’air nettement dépassé. . Si le Japon avait gagné, l’arithmétique pour l’Allemagne aurait été brutalement simple : battre l’Espagne ou rentrer chez lui après seulement deux matchs, avec le Canada et le Qatar (enfin, dans le cas de ce dernier, rester domicile.)

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Au lieu de cela, le résultat du Japon signifiait que le sort de l’Allemagne serait décidé, advienne que pourra, lors de la dernière journée. Le match nul 1-1 contre l’Espagne signifie cependant que l’Allemagne ne contrôle pas son propre destin. Ils doivent battre le Costa Rica et espérer que l’Espagne battra le Japon. Les deux sont probables, peut-être même très probables, mais les Coupes du monde passées nous ont appris à ne rien tenir pour acquis. Et, franchement, le Japon bat-il l’Espagne ou l’Allemagne ne bat-il pas le Costa Rica est-il beaucoup moins probable que, disons, une Coupe du monde décernée à une nation de 3 millions d’habitants en plein hiver ?

De plus, l’Allemagne sait tout sur le fait de ne pas tenir les choses pour acquises. Leur sortie de la phase de groupes aux mains de la Corée du Sud il y a quatre ans est toujours aussi intelligente. Et, au moins, à cette occasion, ils tenaient l’avenir entre leurs mains. Ici au Qatar, ils ne le font pas.

Pourtant, il y avait une ambiance de conservatisme et de manque d’urgence de la part des deux équipes au stade Al-Bayt dimanche soir.

Les changements du manager Hansi Flick ont ​​montré qu’il jouait le long match. Il a ramené Niklas Sule au cœur de la défense (bonne idée, étant le plus grand arrière latéral du monde, mais pas contre Ferran Torres et Dani Olmo) et a inséré Thilo Kehrer à l’arrière droit (vous avez des citrons, faites de la limonade). Leon Goretzka a rejoint Joshua Kimmich et Ilkay Gundogan au milieu de terrain, dans le but de contrer l’approche brevetée de “mort par possession” de Luis Enrique.

Plus révélateur, il a déplacé Thomas Muller vers l’avant-centre. C’est un rôle que l’homme du Bayern Munich n’a pas joué régulièrement depuis plus d’une décennie, mais il le faut. A 33 ans, il n’est plus ce qu’il était en termes d’athlétisme, et il n’a jamais été le joueur le plus raffiné techniquement, mais l’intelligence, le charisme et la maîtrise des relations spatiales font toujours de lui un atout.

Luis Enrique, à gauche, et Hansi Flick, à droite, se contenteront tous deux du match nul 1-1 de dimanche entre l’Espagne et l’Allemagne, car il maintient les deux nations dans la chasse à la Coupe du monde. Ercin Erturk/Agence Anadolu via Getty Images

Pendant une grande partie du jeu, Flick a eu raison. L’Allemagne a concédé quelques occasions, mais la presse a travaillé, sinon pour créer les chiffres d’affaires élevés si prisés par Flick, du moins pour contenir la montée en puissance de l’Espagne dans des zones où elle était moins menaçante.

Pour sa part, c’était comme si l’entraîneur espagnol Luis Enrique regardait également au-delà de l’Allemagne. Son seul changement – ​​Dani Carvajal pour Cesar Azpilicueta – concernait davantage la gestion de la charge pour ses arrières droits vieillissants que toute raison tactique.

L’Espagne a joué son jeu et l’Allemagne a répliqué avec une presse basique mais efficace qui a limité les chances de l’Espagne à un seul tir de Dani Olmo, brillamment sauvé par Manuel Neuer. À la mi-temps, ce n’était pas grand-chose à raconter, mais une feuille blanche après l’effondrement du Japon était déjà quelque chose.

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Espagne 2 1 1 0 +7 4 2 – Japon 2 1 0 1 0 3 3 – Costa Rica 2 1 0 1 -6 3 4 – Allemagne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Luis Enrique peut être imprévisible, mais l’introduction d’un véritable avant-centre comme Alvaro Morata pour Torres 10 minutes après le début de la seconde période était tout droit sortie du manuel d’entraînement de base. Mais parfois, les gestes les plus simples sont les plus efficaces. Jordi Alba a trouvé de l’espace sur la gauche et a envoyé un ballon que Morata, après avoir volé devant Sule, a laissé courir sur son corps et l’a poignardé avec l’extérieur de son pied droit. Peu de temps après, Marco Asensio a raté l’occasion de porter le score à 2-0 et Flick a décidé qu’il était temps de jouer.

Arrivent Leroy Sane (peut-être pas encore en pleine forme, mais suffisamment en forme pour faire une apparition) et l’attaquant central du bélier Niclas Fullkrug. Jamal Musiala a déménagé à l’intérieur, où il pouvait enfin influencer le jeu, avec deux ailiers rapides comme Sane et Serge Gnabry de chaque côté de lui et Fullkrug devant lui.

La conséquence logique ? L’Espagne repoussée. Et, à ce moment-là, vous alliez soit obtenir un but espagnol sur le compteur, soit un égaliseur allemand. Nous avons obtenu ce dernier, à sept minutes de la fin, avec Sane combinant avec Musiala pour mettre en place une explosion vicieuse de Fullkrug dans le haut du filet d’Unai Simon.

Dix minutes plus tard, après le temps plein et le temps additionnel, il y avait Luis Enrique, son bras autour du cou de Flick, bavardant et riant. C’était confortable, comme si ces deux hommes savaient qu’ils pourraient bien se revoir.

À moins, bien sûr, que le Costa Rica et le Japon aient quelque chose à retenir.