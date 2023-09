Les titans conservateurs veulent faire dérailler Sunak sur HS2

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak subit une pression croissante de la part des hauts conservateurs pour ne pas abandonner le tronçon nord de la ligne ferroviaire HS2 avant la conférence du parti dans la ville.

L’indépendant Il semblerait que le Premier ministre soit sur le point de retarder de sept ans la construction de la ligne à grande vitesse entre Birmingham et Manchester, dans le cadre d’une tentative visant à abandonner le projet à long terme.

L’ancien chancelier George Osborne et l’ancien vice-Premier ministre Michael Heseltine ont averti que la suppression de la route vers Manchester serait un « acte de vandalisme grossier », ce qui signifierait « abandonner » le nord et les Midlands.

L’ancien chancelier conservateur Philip Hammond a averti M. Sunak que HS2 deviendrait un « éléphant blanc » si la partie nord était supprimée ou retardée de plusieurs années.

Ils rejoignent les anciens Premiers ministres Boris Johnson – qui a mis en garde contre un « HS2 mutilé » – et David Cameron, qui aurait exprimé en privé de vives inquiétudes quant à la perspective d’un abandon de la ligne ferroviaire à grande vitesse.

Le Premier ministre et son chancelier devraient décider du sort de HS2 cette semaine, une annonce étant attendue avant la conférence des conservateurs à Manchester le week-end prochain.

L’indépendant Il comprend qu’ils diront que les travaux sur le chemin de fer au nord de Birmingham seront retardés afin de transférer les coûts vers un futur parlement, ce qui lancerait la phase 2 dans les herbes hautes.

Le ministre Grant Shapps a déclaré dimanche qu’il serait « fou » de ne pas reconsidérer le projet à la lumière de la hausse des prix. En laissant entendre qu’un retard était envisagé, M. Shapps a déclaré : « Je pense que l’ordre de ce qui se passera ensuite est une question parfaitement légitime. »

David Cameron et George Osborne s’opposent à la suppression du HS2 (Getty)

Mais les députés conservateurs du Nord poussent le gouvernement à faire des compromis et à s’assurer que la phase 2B – de Manchester à Crewe – soit construite de manière à pouvoir contribuer à stimuler les projets ferroviaires des centrales ferroviaires du Nord. Ils sont ouverts aux retards de la phase 2A – Crewe à Birmingham.

Et les titans conservateurs ont exhorté M. Sunak à repenser ses plans. Écrire dans Les temps, M. Osborne et Lord Heseltine ont déclaré : « On se souvient des gouvernements pour ce qu’ils construisent et créent. Faites cette erreur et la vôtre ne sera peut-être connue que pour ce qu’elle a annulé et réduit.

Si la section nord était supprimée, « le tronçon restant, à peine plus qu’un service de navette entre Birmingham et une banlieue de Londres, deviendrait un symbole international de notre déclin », ont-ils déclaré.

Lord Heseltine, ancien vice-Premier ministre, a déclaré que « l’essence » du nivellement était de relier le nord au sud, plus « prospère », avertissant que l’abandon du projet en ferait une ligne ferroviaire de « ville jouet ».

« Une partie vitale de ce projet est HS2, donc s’ils annulent maintenant cette partie vitale – le tronçon Birmingham-Manchester – cela enverrait un signal très clair que le programme de mise à niveau a été gelé », a-t-il déclaré à Sky News.

Lord Heseltine a averti que le projet resterait une « ville jouet » ferroviaire (PENNSYLVANIE)

M. Hammond a déclaré que le travail effectué lorsqu’il était au Trésor montrait que HS2 « devait aller » à Manchester et Euston, déclarant au Exprimer: «Tout le reste était une fausse économie qui nous laisserait avec un éléphant blanc… Le projet a toujours été une question de capacité. Nous avions besoin de plus de capacité ferroviaire entre Manchester et Londres.

Andy Street, le maire conservateur des West Midlands, a prévenu que la suppression de la ligne principale du projet en ferait « l’éléphant blanc le plus cher de l’histoire du Royaume-Uni » et « serait un désastre pour le pays ».

Jason McCartney a dit L’indépendant il souhaitait que HS2 « soit livré dans son intégralité à Manchester et Leeds avec une connectivité complète au réseau ferroviaire de la centrale électrique du nord », mais a ajouté : « J’ai reconnu que le budget était largement dépassé et il est vrai que le Premier ministre adopte une vision pragmatique.

Kieran Mullan, député conservateur de Crewe, a également mis en garde contre la suppression de la partie nord du HS2. « Ne laissez pas le monde des affaires britannique et, en fait, le monde des affaires mondial, douter de notre capacité à réaliser des projets ambitieux et ambitieux. »

Steve Brine, président du comité restreint de la santé, a déclaré qu’il serait « étrange » d’abandonner le projet quelques jours avant l’arrivée des députés et militants conservateurs à Manchester pour leur conférence annuelle dimanche.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a averti Sunak de ne pas « mutiler » HS2 (Fil PA)

La réduction de HS2 créerait « un désordre commercial et opérationnel », ont également averti les experts du secteur, craignant que le gouvernement ne soit également sur le point d’abandonner la liaison entre Old Oak Common et Euston – la laissant comme service de navette entre l’ouest de Londres et Birmingham.

William Barter, un consultant ferroviaire qui a travaillé pour le ministère des Transports, a déclaré que la suppression du HS2 entraînerait « 80 % des coûts et 20 % des bénéfices », ajoutant : « Tant que vous n’aurez pas le chemin de fer jusqu’à Euston, il n’y aura pas beaucoup d’avantages. pour n’importe qui, n’importe où.

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, a déclaré à la BBC Radio 4 qu’il écrirait à M. Sunak pour lui demander de ne pas abandonner le projet de train à grande vitesse – affirmant que cela « arracherait le cœur de Northern Powerhouse Rail » et créerait un « gouffre nord-sud ».

Le maire travailliste a déclaré qu’il serait ouvert à un retard – mais a insisté sur le fait que si M. Sunak voulait abandonner le HS2, il devrait d’abord déclencher des élections générales et obtenir un mandat pour cela.

Le maire conservateur des West Midlands, Andy Street, fait pression pour que HS2 se poursuive pleinement (Archives PA)

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, s’est dit « étonné et alarmé » que HS2 puisse devenir un « service de navette » entre Birmingham et l’ouest de Londres.

Gordon Brown a déclaré que l’abandon du HS2 provoquerait « de la confusion et du chaos ». L’ancien Premier ministre travailliste a déclaré à LBC qu’il était « très triste » que les politiciens ne puissent pas accepter de construire des « infrastructures de base » et a déclaré que la Grande-Bretagne risquait de se retrouver coincée avec « des solutions du 19e siècle aux problèmes du 21e siècle ».

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que le chaos autour de HS2 lui donnait « envie de pleurer » et qu’un projet tronqué serait un « gaspillage total » d’argent.

Il a déclaré à Times Radio : « Il semble plutôt que nous allons totalement gaspiller notre argent dans la production d’un chemin de fer au coût de dizaines de milliards, qui vous amènera de Birmingham au centre de Londres moins rapidement qu’auparavant. moment. »

Les patrons de dizaines d’entreprises de premier plan – dont Manchester Airports Group, Virgin Money et Northern Powerhouse – ont signé une lettre adressée au gouvernement exhortant la construction complète du HS2. Un groupe de 10 vice-chanceliers d’universités des West Midlands a également appelé M. Sunak à s’engager en faveur du HS2.

Lundi, No 10 a refusé à plusieurs reprises de commenter les spéculations sur l’avenir du HS2 – mais a souligné qu’il existait un précédent pour retarder certaines parties du HS2 en raison de son « abordabilité », laissant entendre que le projet pourrait être gelé.

Le porte-parole de M. Sunak a déclaré : « Nous avons déjà discuté et annoncé des décisions de rephaser certaines parties du projet en raison des pressions sur l’accessibilité financière, qui ont été exacerbées par l’inflation. »