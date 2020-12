TENNESSEE (10-4) à GREEN BAY (11-3)

Dimanche, 20 h 20 HNE, NBC

LIGNE D’OUVERTURE Packers par 4

ENREGISTRER VS. SPREAD Titans 7-7, Packers 8-6

RECORD DE SÉRIE Les Titans mènent 7-5

DERNIÈRE RÉUNION Les Titans ont battu les Packers 47-25 à Nashville, le 13 novembre 2016

SEMAINE DERNIÈRE Les Titans ont battu les Lions 46-25; Les Packers battent les Panthers 24-16

AP PRO32 CLASSEMENT Titans n ° 5, Packers n ° 3

TITANS OFFENSE GLOBAL (2), RUSH (2), PASS (19).

TITANS DEFENSE GLOBAL (27), RUSH (15), PASS (29).

PACKERS OFFENSE GLOBAL (4), RUSH (8), PASS (8).

GLOBAL DE DÉFENSE DES PACKERS (8), RUSH (11), PASS (9).

STREAKS, STATS ET NOTES Green Bay a remporté quatre matchs consécutifs. Le Tennessee a remporté quatre de ses cinq derniers matchs. … Ce jeu oppose deux des équipes les plus performantes de la NFL. Les Titans mènent la NFL avec 436 points au total. Les Packers sont troisièmes avec 434 points. Les Titans ont besoin d’une victoire pour décrocher une place en séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive et une troisième en quatre saisons. Le Tennessee peut également décrocher une défaite contre Baltimore ou Miami. Les Titans peuvent décrocher leur premier titre AFC Sud depuis 2008 avec une victoire et une défaite des Colts. … Les Titans ont une fiche de 3-0 contre le NFC Nord cette saison. … Les Titans font une moyenne de 399,4 verges par match pour se classer deuxième de la ligue. Le Tennessee est la cinquième équipe de l’histoire de la NFL avec cinq matchs consécutifs avec au moins 420 verges en attaque et au moins 30 points. … Titans QB Ryan Tannehill a eu un record de carrière de cinq touchés combinés la semaine dernière. … Le leader de la NFL Derrick Henry a couru pour 147 verges et un TD et a maintenant un sommet en carrière de 1 679 verges au sol. Il est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la NFL à courir pour 1 500 verges et 15 touchés lors de saisons consécutives. Ses 15 points de TD sont à égalité pour la tête de la ligue. … Titans WR AJ Brown a 18 prises de TD depuis son entrée dans la NFL en 2019, le cinquième total le plus élevé de cette période. Les Packers ont déjà décroché le titre NFC North. Ils peuvent décrocher la tête de série des séries éliminatoires de la NFC cette semaine s’ils battent le Tennessee tandis que les Rams de Los Angeles battent ou égalent Seattle. Packers QB Aaron Rodgers a lancé 40 passes en tête de la NFL avec seulement quatre INT. Packers WR Davante Adams a 14 attrapés TD pour se classer deuxième dans la NFL, derrière Kansas Citys Tyreek Hill (15). Les Packers RB Aaron Jones ont parcouru au moins 130 verges lors de deux de ses trois derniers matchs, dont une explosion de 145 verges la semaine dernière contre la Caroline. Packers OLB ZaDarius Smith a 11 sacs pour se classer quatrième dans la ligue. Green Bay K Mason Crosby a effectué 18 tentatives consécutives de placement et est 16 sur 16 cette saison, y compris un 57 verges et un 51 verges à ses deux derniers matchs. Il a cependant raté trois tentatives de points supplémentaires. Les Packers chercheront à rebondir à l’attaque après avoir lutté pendant les deux derniers quarts contre la Caroline. Green Bay a marqué des touchés sur ses trois premières possessions de ce match, mais n’a gagné que 49 verges après la mi-temps. Ce match est le premier entre l’entraîneur des Titans Mike Vrabel et son premier coordinateur offensif, maintenant l’entraîneur des Packers, Matt LaFleur. … Les Packers avaient sept joueurs sélectionnés pour le Pro Bowl cette semaine: Adams, CB Jaire Alexander, OT David Bakhtiari, G Elgton Jenkins, Jones, Rodgers et ZaDarius Smith. Les Titans, seules les sélections du Pro Bowl étaient Henry et Brown. Les Titans et les Packers ont chacun neuf chiffres d’affaires cette saison, à égalité pour le moins dans la NFL. Astuce fantastique: Tennessees Corey Davis a reçu 326 verges et deux touchés au cours de ses trois derniers matchs. En supposant que la présence d’Alexanders dans le secondaire empêche Brown de s’ouvrir, les Titans pourraient finir par cibler Davis à la place, ce qui en vaut la peine.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL